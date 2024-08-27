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В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция - РИА Новости, 27.08.2024
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22:56 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/ekspeditsiya-1968860190.html
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция - РИА Новости, 27.08.2024
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция
Морская научная студенческая экспедиция стартовала из Калининграда, в ее рамках планируется испытать новое отечественное сейсмоакустическое оборудование,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:56
2024-08-27T22:56
калининград
балтийское море
россия
балтийский федеральный университет
московский физико-технический институт
общество
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КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Морская научная студенческая экспедиция стартовала из Калининграда, в ее рамках планируется испытать новое отечественное сейсмоакустическое оборудование, сообщает пресс-служба Балтийского университета. Экспедиция проходит в рамках научно-образовательной программы Плавучего университета БФУ имени Канта при поддержке координационного центра МФТИ и Минобрнауки России. "С 27 августа по 15 сентября на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" пройдет VII Научная летняя школа "Береговая зона"... В экспедиции совместно с ООО "Сплит" (Санкт-Петербург) планируется испытание нового отечественного сейсмоакустического оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что участие в работе Плавучего университета принимают 22 студента из Калининграда и ведущих российских университетов. Все участники прошли отбор по результатам собеседования и участия в зимней школе Плавучего университета. Это самые мотивированные и подготовленные студенты, аспиранты и школьники, которые хотят связать свою жизнь с исследованием морей и океанов. Морская научная экспедиция, в рамках которой проходит VII Научная летняя школа "Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы", проводится организацией-партнером — Атлантическим отделением ИО РАН. Основными научными задачами экспедиции является изучение истории и современного состояния Балтийского моря. "В течение 20 дней студенты, старшеклассники и молодые ученые будут проводить климатический и экологический мониторинг в юго-восточной части Балтийского моря и в восточной части Финского залива в рамках реализации проектов БФУ им. И. Канта. Кроме того, будут выполняться работы на морской площадке карбонового полигона "Росянка", уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html
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калининград, балтийское море, россия, балтийский федеральный университет, московский физико-технический институт, общество
Калининград, Балтийское море, Россия, Балтийский федеральный университет, Московский физико-технический институт, Общество
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция

В Калининграде стартовала морская научная экспедиция при поддержке МФТИ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Морская научная студенческая экспедиция стартовала из Калининграда, в ее рамках планируется испытать новое отечественное сейсмоакустическое оборудование, сообщает пресс-служба Балтийского университета.
Экспедиция проходит в рамках научно-образовательной программы Плавучего университета БФУ имени Канта при поддержке координационного центра МФТИ и Минобрнауки России.
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"С 27 августа по 15 сентября на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" пройдет VII Научная летняя школа "Береговая зона"... В экспедиции совместно с ООО "Сплит" (Санкт-Петербург) планируется испытание нового отечественного сейсмоакустического оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в работе Плавучего университета принимают 22 студента из Калининграда и ведущих российских университетов. Все участники прошли отбор по результатам собеседования и участия в зимней школе Плавучего университета. Это самые мотивированные и подготовленные студенты, аспиранты и школьники, которые хотят связать свою жизнь с исследованием морей и океанов.
Морская научная экспедиция, в рамках которой проходит VII Научная летняя школа "Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы", проводится организацией-партнером — Атлантическим отделением ИО РАН. Основными научными задачами экспедиции является изучение истории и современного состояния Балтийского моря.
"В течение 20 дней студенты, старшеклассники и молодые ученые будут проводить климатический и экологический мониторинг в юго-восточной части Балтийского моря и в восточной части Финского залива в рамках реализации проектов БФУ им. И. Канта. Кроме того, будут выполняться работы на морской площадке карбонового полигона "Росянка", уточнили в пресс-службе.
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