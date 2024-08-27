https://ria.ru/20240827/ekspeditsiya-1968860190.html
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция - РИА Новости, 27.08.2024
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция
Морская научная студенческая экспедиция стартовала из Калининграда, в ее рамках планируется испытать новое отечественное сейсмоакустическое оборудование,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:56
2024-08-27T22:56
2024-08-27T22:56
калининград
балтийское море
россия
балтийский федеральный университет
московский физико-технический институт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8a87ee8cb3fdaea13a97c8c4a2b4c82d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 авг — РИА Новости. Морская научная студенческая экспедиция стартовала из Калининграда, в ее рамках планируется испытать новое отечественное сейсмоакустическое оборудование, сообщает пресс-служба Балтийского университета. Экспедиция проходит в рамках научно-образовательной программы Плавучего университета БФУ имени Канта при поддержке координационного центра МФТИ и Минобрнауки России. "С 27 августа по 15 сентября на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" пройдет VII Научная летняя школа "Береговая зона"... В экспедиции совместно с ООО "Сплит" (Санкт-Петербург) планируется испытание нового отечественного сейсмоакустического оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что участие в работе Плавучего университета принимают 22 студента из Калининграда и ведущих российских университетов. Все участники прошли отбор по результатам собеседования и участия в зимней школе Плавучего университета. Это самые мотивированные и подготовленные студенты, аспиранты и школьники, которые хотят связать свою жизнь с исследованием морей и океанов. Морская научная экспедиция, в рамках которой проходит VII Научная летняя школа "Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы", проводится организацией-партнером — Атлантическим отделением ИО РАН. Основными научными задачами экспедиции является изучение истории и современного состояния Балтийского моря. "В течение 20 дней студенты, старшеклассники и молодые ученые будут проводить климатический и экологический мониторинг в юго-восточной части Балтийского моря и в восточной части Финского залива в рамках реализации проектов БФУ им. И. Канта. Кроме того, будут выполняться работы на морской площадке карбонового полигона "Росянка", уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240625/nauka-1955126844.html
https://ria.ru/20240827/olimpiada-1968742521.html
калининград
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_61a1e491fa7d2a556afe1d1cdfdf33ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, балтийское море, россия, балтийский федеральный университет, московский физико-технический институт, общество
Калининград, Балтийское море, Россия, Балтийский федеральный университет, Московский физико-технический институт, Общество
В Калининграде стартовала морская научная студенческая экспедиция
В Калининграде стартовала морская научная экспедиция при поддержке МФТИ