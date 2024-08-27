https://ria.ru/20240827/durov-1968635981.html

СМИ раскрыли судьбу спутницы Дурова

СМИ раскрыли судьбу спутницы Дурова - РИА Новости, 27.08.2024

СМИ раскрыли судьбу спутницы Дурова

Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже, после чего отпустили их, сообщают местные РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:58

2024-08-27T00:58

2024-08-27T10:03

в мире

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, задержанного в Париже, после чего отпустили их, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к делу.В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. По данным прессы, Дуров прибыл во Францию на частном самолете из столицы Азербайджана Баку в сопровождении телохранителя и помощницы. По информации журналистов, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.Правосудие республики считает предпринимателя причастным к правонарушениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве, отмывании денег и киберпреступлениях. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Как уточняла прокуратура Парижа, срок содержания Дурова под стражей могут продлить максимум до 28 августа, поскольку он не может превышать 96 часов.В свою очередь, посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что Париж пока уклоняется от сотрудничества по поводу задержания предпринимателя.

https://ria.ru/20240826/gralle-1968623658.html

https://ria.ru/20240826/doltser-1968613422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, павел дуров, задержание павла дурова во франции