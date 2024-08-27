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В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки - РИА Новости, 27.08.2024
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14:32 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/delo-1968747337.html
В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки
В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки - РИА Новости, 27.08.2024
В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки
Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления в Тетюшах, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:32
2024-08-27T14:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления в Тетюшах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что 11-летняя девочка в Тетюшах съела шаурму, купленную в ларьке, почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Однако врачи не смогли спасти ребенка, девочка умерла. "Двадцать седьмого августа в больнице скончалась несовершеннолетняя жительница города Тетюши. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, девочка была доставлена в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время назначена экспертиза, которая позволит установить причину смерти ребенка. Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило ранее о проведенной проверке кафе "Нур" в Тетюшах после сообщения об отравлении ребенка. По итогам проверки, выявившей нарушения, деятельность кафе приостановлена, материалы проверки переданы в суд.
https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки

СК РФ: дело возбуждено в Татарстане после смертельного отравления девочки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления в Тетюшах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что 11-летняя девочка в Тетюшах съела шаурму, купленную в ларьке, почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Однако врачи не смогли спасти ребенка, девочка умерла.
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"Двадцать седьмого августа в больнице скончалась несовершеннолетняя жительница города Тетюши. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, девочка была доставлена в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время назначена экспертиза, которая позволит установить причину смерти ребенка.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило ранее о проведенной проверке кафе "Нур" в Тетюшах после сообщения об отравлении ребенка. По итогам проверки, выявившей нарушения, деятельность кафе приостановлена, материалы проверки переданы в суд.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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