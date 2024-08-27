https://ria.ru/20240827/delo-1968747337.html

В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки

В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки - РИА Новости, 27.08.2024

В Татарстане возбудили дело после смертельного отравления девочки

Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления в Тетюшах, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:32

2024-08-27T14:32

2024-08-27T14:32

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после смерти девочки из-за отравления в Тетюшах, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что 11-летняя девочка в Тетюшах съела шаурму, купленную в ларьке, почувствовала себя плохо и была госпитализирована. Однако врачи не смогли спасти ребенка, девочка умерла. "Двадцать седьмого августа в больнице скончалась несовершеннолетняя жительница города Тетюши. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, девочка была доставлена в больницу с признаками пищевого отравления. В настоящее время назначена экспертиза, которая позволит установить причину смерти ребенка. Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило ранее о проведенной проверке кафе "Нур" в Тетюшах после сообщения об отравлении ребенка. По итогам проверки, выявившей нарушения, деятельность кафе приостановлена, материалы проверки переданы в суд.

https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html

https://ria.ru/20240806/otravlenie-1964388428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)