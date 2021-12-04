Мокрота в горле: при каких болезнях бывает и как от нее избавиться

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мокрота — слизь, которая собирается в горле, вызывает дискомфорт, кашель и может быть симптомом различных заболеваний. Почему появляется ощущение комка в горле у взрослых и детей, причины постоянного скопления слизи и ее виды, как избавиться от мокроты, методы профилактики и способы лечения, — в материале РИА Новости.

Мокрота

Одним из важных аспектов здоровья органов дыхания является нормальное образование и отделение мокроты. По словам врача-терапевта клиники "Lahta Clinic" Людмилы Фроловой, мокрота — это смесь слизи, клеток крови, пыли и микроорганизмов, которая вырабатывается дыхательными путями в ответ на раздражение или воспаление.

Причины возникновения мокроты

Причины появления избыточной мокроты, по словам врача, могут быть различными: от простудных заболеваний до хронических бронхолегочных патологий.

Существует два вида мокроты:

физиологическая нефизиологическая (патогенная)

В первом случае к причинам появления относят особенности образа жизни человека и его окружения. Плохая экология, неподходящая для конкретного организма пища (например, молоко) или употребление спиртных напитков могут стать причиной небольшого количества слизи в горле, которое не вызывает неприятных ощущений.

Нефизиологическая мокрота — проявление заболевания или остаточное явление после его лечения. В большинстве случаев ее возникновение сигнализирует о патологиях носоглотки или бронхолегочной системы.

Характер скопления мокроты

Слизь в горле — довольно обычное явление в том случае, если она наблюдается в небольшом количестве. Но зачастую бывает так, что мокрота становится причиной сильного дискомфорта. Как правило, увеличение количества слизи в горле — это симптом, который может указывать на наличие какого-либо заболевания, например, воспаления дыхательных путей или аллергии. К тому же, мокрота может сопровождаться кашлем либо проявляться без признаков недомогания.

насморк ), синусит (воспаление верхнечелюстных пазух), и других, связанных с гортанью, глоткой или миндалинами (тонзиллит). Не исключено, что мокрота без кашля может сопровождать и аллергию. Мокрота без кашля может быть как следствием обычной физиологии, так и симптомом таких заболеваний, как ринит (), синусит (воспаление верхнечелюстных пазух), и других, связанных с гортанью, глоткой или миндалинами (тонзиллит). Не исключено, что мокрота без кашля может сопровождать и аллергию.

Что касается физиологии, слизь в горле без кашля является нормой только в том случае, если не дополняется другими симптомами и присутствует в небольшом количестве (до 100 мл в сутки). В то время как при аллергии количество мокроты может достигать до 4 л в сутки.

Кашель , который дополняется слизью, обычно называют “влажным”. Такое состояние возникает во время простуд, заболеваний дыхательных путей (преимущественно на пике их развития) и аллергических реакций. Во время кашля организм избавляется от избытка слизи, в которой может содержаться гной, кровь или в случае с аллергией — частицы пыли, краски или другие вещества, вызывающие раздражение слизистой. , который дополняется слизью, обычно называют “влажным”. Такое состояние возникает во время простуд, заболеваний дыхательных путей (преимущественно на пике их развития) и аллергических реакций. Во время кашля организм избавляется от избытка слизи, в которой может содержаться гной, кровь или в случае с аллергией — частицы пыли, краски или другие вещества, вызывающие раздражение слизистой.

Виды мокроты

аллергии , то к заболеванию может присоединиться покраснение глаз или кожных покровов, частое чихание и даже нехватка воздуха. Первый симптом начавшейся мокроты в горле — увеличение ее количества. Если мокрота стала следствием, то к заболеванию может присоединиться покраснение глаз или кожных покровов, частое чихание и даже нехватка воздуха.

Если идет речь о патологических причинах, то может повыситься температура, измениться цвет слизи, появиться першение и боль в горле. Кроме того, мокрота часто сопровождается кашлем, что впоследствии вызывает боль в груди.

© iStock.com / Natali_Mis На приеме у оториноларинголога © iStock.com / Natali_Mis На приеме у оториноларинголога

По цвету

Цвет слизи — важный критерий при оценке состояния организма. Светло белая, немного прозрачная мокрота без каких-либо примесей, как правило, не угрожает здоровью. Но если мокрота становится желтой или зеленой, серой (гнойной), насыщенно белой (творожистой) или кровавой, то это указывает на присоединение бактерий или грибков, которые активно размножаются в организме. В таком случае требуется обратиться к врачу для диагностики и лечения заболевания.

По количеству

Врач-терапевт Людмила Фролова отмечает, что в некоторых случаях количество мокроты может чрезмерно возрастать, что приводит к различным проблемам. Основные причины повышенного образования мокроты:

ОРВИ, грипп, бронхит — инфекционные заболевания дыхательных путей вызывают воспаление и усиленную выработку слизи;

астма, аллергия — реакция организма на аллергены сопровождается выделением обильной мокроты;

курение, загрязненный воздух — раздражение слизистых оболочек приводит к гиперсекреции;

муковисцидоз, бронхоэктазы — генетические или приобретенные заболевания с нарушением мукоцилиарного клиренса;

застойные явления в легких — при сердечной недостаточности, парезе дыхательной мускулатуры.

По консистенции и форме

Характер скопления мокроты также может различаться: она может быть вязкой и трудноотделяемой или, наоборот, обильной и жидкой. Людмила Фролова отмечает, что зачастую мокрота меняет свой цвет и консистенцию в зависимости от стадии и характера патологического процесса. Стоячая или густая мокрота нередко становится средой для размножения бактерий, что приводит к развитию инфекций.

Заболевания, связанные с образованием мокроты

Наличие мокроты является симптомом различных заболеваний, а ее образование может быть вызвано вирусами, бактериями или грибком. Для правильной постановки диагноза и подбора методики лечения необходимо пройти диагностику.

Елена Буйнова врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением клинической больницы им. В.В. Виноградова, поясняет, что наиболее часто появление мокроты наблюдается при следующих патологиях:

острые респираторные инфекции: трахеиты, бронхиты, пневмонии;

заболевания носоглотки: ринит, синуситы;

хронические заболевания лёгких: ХОБЛ, бронхиальная астма, хронический бронхит;

наследственные болезни: муковисцидоз, синдром Картагенера;

легочные микозы: кандидоз, аспергиллёз, зигомикоз;

специфические инфекции: лёгочные формы сифилиса, туберкулёза;

рак легких;

эозинофильные инфильтраты: аскаридоз, анкилостомоз, лекарственная аллергия;

заболевания органов пищеварения: ГЭРБ.

Так, откашливание вязкой слизи происходит при большинстве заболеваний бронхолёгочной системы и наблюдается при следующих патологиях:

острые респираторные инфекции, муковисцидоз, синдром Картагенера;

легочных микозах, хронических заболеваниях легких.

Отхождением жидкой водянистой слизи наблюдается при:

манифестации острых респираторных заболеваний: бронхит, пневмония;

ремиссии хронической респираторной патологии: хронический бронхит, ХОБЛ;

аденоматозе легких, приступах при бронхиальной астме;

заболеваниях органов пищеварения: ГЭРБ.

Появление гнойного отделяемого свидетельствует о наличии тяжёлой острой респираторной инфекции или обострения хронического воспалительного заболевания дыхательных путей: острого бронхита, бронхоэктазии, лёгочной деструкции, муковисцидозе.

Зловонная мокрота возможна при нагноительных легочных болезнях, специфических инфекциях и бронхоэктатической болезни.

© iStock.com / DusanManic Микстура от мокроты © iStock.com / DusanManic Микстура от мокроты

Как избавиться от мокроты

Своевременная диагностика и комплексный подход к решению проблемы с мокротой позволят избежать развития серьезных заболеваний дыхательных путей и осложнений.

При затруднениях с отхождением мокроты врач Людмила Фролова рекомендует:

обильное питье, ингаляции с травяными отварами;

дыхательную гимнастику, физические упражнения;

использование отхаркивающих и муколитических препаратов (по назначению врача).

Когда обращаться к врачу

Обычно небольшое количество слизи не вызывает дискомфорта. Но как только человек замечает, что мокроты становится много, она буквально “забивает” горло, в этом случае есть смысл посетить врача. Такое явление может указывать на увеличение количества слизи, а значит и на присутствие заболеваний.

"Стоит обратиться к врачу, когда мокрота не откашливается и не отхаркивается легко. Имеет неприятный запах и/или желтоватый, зеленоватый цвет при сопутствующем повышении температуры", — отмечает Светлана Перес де Монтес Ратхерик, клинический генетик и эксперт Академии врачей UniProf.

© iStock.com / alvarez Оториноларинголог готовится проводить осмотр горла © iStock.com / alvarez Оториноларинголог готовится проводить осмотр горла

Диагностика и анализ мокроты

Для того чтобы диагностировать заболевание, сопровождающееся мокротой, необходимо сдать анализ отделяемой слизи. Исследование помогает оценить общие свойства мокроты, ее особенности и характер (цвет, консистенцию и т.д.).

Чтобы подготовиться к исследованию, рекомендуется употреблять больше воды, чем обычно, примерно за 8-12 часов до забора анализа. Если мокрота плохо отделяется, то врач может назначить перед исследованием отхаркивающие препараты.

Лечение

В случае появления слизи и мокроты необходимо проконсультироваться со специалистами, чтобы выяснить причину их повышенного образования. В зависимости от причины появления, врач определяет индивидуальный порядок лечения.

Медикаментозное лечение

Лечение слизи всегда сопровождается приемом отхаркивающих лекарств (микстур, сиропов, таблеток), обильным теплым питьем и ингаляциями с физиологическим раствором. В случае с инфекцией могут быть назначены антибиотики. Пациентам с обильно выделяющейся гнойной мокротой может потребоваться хирургическое вмешательство. Такая мокрота образуется при нагноительно-деструктивных заболеваниях, а также у больных с опухолями легких.

© iStock.com / nortonrsx Девушка делает ингаляцию © iStock.com / nortonrsx Девушка делает ингаляцию

Народные методы

Как правило, из-за одной только мокроты к врачу обращаются редко, так как она не приносит сильного дискомфорта, но в таком случае есть простая альтернатива — народные средства, которые хорошо себя зарекомендовали в домашних условиях:

Полоскание соленой или морской водой — самый безопасный способ избавиться от большого количества слизи в горле. Чтобы сделать раствор, необходимо добавить одну чайную ложку соли в стакан воды, щепотку соды и затем прополоскать горло в течение 1-2 минут.

Паровые процедуры — успешно разжижают мокроту и помогают открыть носовые проходы. Для этого нужно вскипятить воду, наклониться над кастрюлей с паром, накрыть себя и емкость полотенцем и подышать 10-15 минут. Еще один современный вариант паровой процедуры — использование ингалятора.

Имбирный чай — имбирь считается отличным противовирусным и противозастойным средством, потому его можно смело пить во время мокроты. Главное — убедиться, что на продукт нет аллергии. То же касается и меда с лимоном.

считается отличным противовирусным и противозастойным средством, потому его можно смело пить во время мокроты. Главное — убедиться, что на продукт нет аллергии. То же касается и меда с лимоном. Обильный прием воды (2 л в день) — чем больше жидкости в организме, тем легче ему удастся разжижить мокроту.

Пение — бытует мнение, что пение способствует уменьшению мокроты, благодаря вибрациям. Но не стоит пробовать этот способ, если в горле есть дискомфорт.

Профилактика

малиной , медом, лимоном, настойкой брусники, морс, травяные отвары". Рекомендациями по профилактике мокроты в горле поделилась Светлана Перес де Монтес Ратхерик: "Важно употреблять как можно больше жидкости. Помимо обычной/минеральной воды, это могут быть отвары с, медом, лимоном, настойкой брусники, морс, травяные отвары".

Кроме того, эксперт считает, что важно посмотреть, как переносятся организмом молочные продукты — для этого нужно сдать анализ на переносимость лактозы (IgG4 или IgG3). В случае молочной непереносимости часто случается "носоглоточный затек" (стекание слизи по задней стенке глотки) или скопление мокроты в горле.

“Для профилактики и облегчения выведения мокроты важно регулярно включать в рацион источники омега-3 жирных кислот, например, мойву. Эти соединения оказывают противовоспалительное действие, разжижают мокроту и облегчают ее отхождение. Кроме того, эта рыба богата витаминами A и D, необходимыми для нормального функционирования иммунитета и дыхательной системы”, — советует Людмила Фролова.

Рекомендации врачей

© iStock.com / South_agency Кашель © iStock.com / South_agency

При наличии мокроты следует обратиться к специалистам, а до постановки точного диагноза рекомендовано обильное питье, прием отхаркивающих средств (лекарства или травяные отвары), дыхательная гимнастика. Схема лечения в каждом конкретном случае разрабатывается специалистом индивидуально после получения результатов исследований.