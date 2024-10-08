https://ria.ru/20241008/tvorog-1604038165.html

Для пищеварения и против стресса: чем полезен и для кого опасен творог

Против ожирения и остеопороза: польза и вред творога для организма

Для пищеварения и против стресса: чем полезен и для кого опасен творог

Творог — натуральный молочный продукт и источник кальция. В чем польза и вред творога для здоровья женщин и мужчин, когда его лучше есть — утром или на ночь,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:35

2024-10-08T10:35

2024-10-08T10:35

продукты

питание

еда

творог

здоровье - общество

молочные продукты

здоровый образ жизни (зож)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604022893_0:82:3083:1816_1920x0_80_0_0_d445881b82c4cdb429e2d5dfd25f14f5.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Творог — натуральный молочный продукт и источник кальция. В чем польза и вред творога для здоровья женщин и мужчин, когда его лучше есть — утром или на ночь, сколько его можно есть в день взрослому и ребенку, а также как правильно выбрать и сколько хранить — в материале РИА Новости.Состав и калорийностьТворог — это полезный кисломолочный продукт. Он богат белками, витаминами А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевой кислотой. Также продукт содержит кальций, железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор.— Особенно творог богат метионином — незаменимой аминокислотой, которая обладает липотропным действием. Она снижает уровень холестерина в организме и, что самое главное, предупреждает ожирение печени, — рассказала РИА Новости врач-диетолог Ирина Королева.Средние показатели КБЖУ самого популярного творога — 9-процентного — на 100 грамм продукта:Калорийность обезжиренного творога — 85 килокалорий на 100 грамм, 5-процентного — 121 килокалория, 18-процентного — 236.Полезные свойства творогаПо словам врача, творог отлично повышает иммунитет.- В продукте много полезных бактерий, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры. После приема антибиотиков он нормализует пищеварение, — отметила врач.Творог способен снимать волнение и устранять последствия стресса за счет синтеза серотонина, снижать уровень "плохого" холестерина, уменьшать риск возникновения гипертонии. Благодаря большому количеству кальция он укрепляет костную ткань, защищает кости от переломов, предотвращает развитие кариеса, артрита и остеопороза. А содержащийся в продукте магний поддерживает в норме уровень сахара в крови. Для печени— Метионин в составе творога помогает печени перерабатывать жиры в организме, способствуя нормальной выработке желчи и выведению вредного излишка холестерина, а также позволяет органу бороться с опасными свободными радикалами и токсинами, оберегая клетки от разрушения, — пояснила диетолог.Вред и противопоказанияНесмотря на всю пользу творога, существует ряд общих противопоказаний для его употребления. Одно из них — персональная непереносимость. Людям с аллергией на молочный белок придется отказаться от этого продукта.— Также стоит ограничить употребление творога при заболеваниях почек — ввиду высокого содержания белка продукт ощутимо нагружает органы выводящей системы, — подчеркнула специалист.Также не стоит увлекаться жирным творогом при атеросклерозе и ожирении.Польза и вред творога для организма женщиныРегулярное употребление творога улучшает здоровье женщин.- Продукт помогает стабилизировать цикл, а в пременопаузальный период поддерживает гормоны на нужном уровне, — отметила диетолог.Кроме того, благодаря высокому уровню витамина D и кальция творог в рационе женщин в пременопаузе сводит риск возникновения рака груди к минимуму.При беременностиТворог очень важен для организма беременной женщины за счет кальция.— Этот элемент нужен при построении костей и правильного созревания плода в целом. Также он важен и для самой женщины, испытывающей нагрузки во время беременности, — отметила врач.Продукт содержит фолиевую кислоту, которая содействует правильному формированию иммунной, нервной и кроветворной систем малыша.В положении лучше всего отдавать предпочтение не слишком жирным видам творога — 5% и 9%.После 40 летВ период менопаузы у женщин часто происходят гормональные нарушения, которые вызывают сбои в работе опорно-двигательного аппарата. Одна из частых проблем — постменопаузальный остеопороз, или хрупкость костей. В этот период назначают диету, в которую входит творог.В 100 граммах кисломолочного продукта содержится 28% суточной нормы кальция. Он положительно влияет на метаболизм и плотность костной ткани.Польза и вред творога для здоровья мужчин— Богатый кальцием, магнием, цинком творог способствует не только укреплению костной ткани, но и мужской потенции, — сообщила эксперт.Продукт содержит белок казеин, который медленно усваивается и таким образом помогает наращивать мышечную массу. Недаром многие спортсмены употребляют его перед сном.Польза и вред творога для детей— Творог относится к продуктам с высокой пищевой ценностью, потому является важным компонентом меню детей, — отметила врач.Для малышей старше 6-8 месяцев творог служит источником фосфатов и кальция, необходимых для роста и развития костной и мышечной системы. Кальций — обязательный компонент системы свертывания крови, необходимый для процессов возбуждения в нервной системе, сокращения мышечной ткани и метаболизма. Кроме того, творог — источник полноценного молочного белка, молочного жира и витамина B.Польза и вред видовКоровий творогТворог из коровьего молока является самым популярным продуктом на прилавках магазинов — встречается гораздо чаще козьего или овечьего.— В коровьем твороге в 5 раз больше, чем в козьем, витамина В12. Его недостаток в организме может привести к развитию хронической усталости, малокровия и шизофрении. Кроме того, в нем в 10 раз больше В9 (фолиевой кислоты), отсутствие которого может спровоцировать анемию, атеросклероз, инсульт и инфаркт, нервные расстройства, — отметила врач.Козий творогКозий творог встречается в супермаркетах реже, однако он не менее полезный, чем коровий.— В таком продукте содержится больше, чем в твороге из коровьего молока, полезного для костной ткани кальция; калия, обеспечивающего эффективную работу сердечно-сосудистой системы; селена, являющегося мощным антиоксидантом. Также он не вызывает аллергических реакций у тех, кто не переносит белок коровьего молока, — отметила врач.В козьем твороге больше, чем в коровьем, витамина В6, позитивно влияющего на нервную и иммунную системы и регенерацию тканей, и витамина А, который необходим для хорошего зрения и иммунитета.При этом важно употреблять продукт в умеренных количествах. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, болезни почек.Домашний творогДомашний творог, как и большинство приготовленных своими руками продуктов, более полезен, чем купленный в магазине. Основная причина тому — минимум консервантов и максимальная свежесть блюда.— Домашний творог получится вкусным и полезным, если вы будете использовать цельное молоко и четко соблюдать процесс приготовления, — пояснила врач.Обезжиренный творог— Натурального обезжиренного творога не бывает. Продукт с пометкой "обезжиренный", "нежирный" — это продукт, прошедший химическую обработку, — отметила специалист.Чем выше жирность творога, тем проще кальцию усвоиться. Минералу для усвоения необходим витамин D, а он является жирорастворимым. Таким образом, из пачки творога с жирностью 9% организм извлечет больше пользы, чем из упаковки с жирностью 3%. Именно поэтому врач рекомендует отдавать предпочтение жирным видам продукта, а не практически обезжиренным.Зерненый творогЗерненый (или зернистый, зерновой) кисломолочный продукт, представляющий собой творожные зернышки, — это разновидность творога, чаще всего с пониженной жирностью.— Такой продукт пользуется популярностью среди людей, следящих за своей фигурой. Характеристики схожи с обычным творогом. Он включает в себя достаточное количество фосфора и кальция, витамины группы B. Полезен людям с заболеваниями ЖКТ и тем, у кого повышен холестерин, — отметила врач.Противопоказания у зерненого творога те же, что и у обычного: непереносимость, аллергия, заболевания почек.Мягкий творогОтличие мягкого творога от обычного в том, что он содержит белка гораздо меньше. При высокой влажности продукта (примерно три части) только одна часть приходится на сухие вещества. Есть его приятнее именно из-за консистенции.— Такой продукт особенно удобен для маленьких детей, а также для приготовления десертов. Мягкий творог полезен и в сочетании с другими продуктами, например, свежими фруктами. Кроме того, это отличное средство для приготовления косметических масок, — подчеркнула диетолог.Творог со сметанойТворог со сметаной представляет собой замечательное сочетание двух полезных продуктов. — Такой тандем широкого набора витаминов и минералов укрепит кости и будет полезен как малышам, так и людям в возрасте. Совместное употребление продуктов нормализует микрофлору кишечника, что, в свою очередь, повысит иммунитет организма. Кроме того, творог со сметаной хорошо помогает выведению токсичных веществ из организма, — отметила врач.При этом не стоит злоупотреблять блюдом. Творог со сметаной рекомендуется есть не чаще 3-4 раз в неделю. Также не следует добавлять к ним сахар.Творог с бананомСочетание творога с бананом широко используют в составе диет для похудения. Эти продукты насыщают организм необходимыми белками, углеводами, витаминами и минералами и при этом легко усваиваются и надолго дают ощущение сытости.Однако таким десертом не стоит увлекаться при сахарном диабете, ишемии, повышенной вязкости крови, тромбофлебите, а также людям, которые перенесли инфаркт и инсульт.Творог с заменителем молочного жираЗаменитель молочного жира (ЗМЖ), которого в твороге должно быть не более 50% от общей массы, — это один или несколько видов растительного масла (кукурузное, хлопковое, соевое, рапсовое, подсолнечное). Чистое пальмовое масло, начиная с 2014 года, для изготовления молочной продукции и кондитерских изделий использовать запрещено.— К основным положительным качествам ЗМЖ относятся: снижение уровня жиров в организме, нормализация холестерина в крови, высокое содержание витаминов A и E, отсутствие аллергической реакции, а также улучшение состояния здоровья благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот. Однако часто производители "химикат" и добавляют в продукты жиры низкого качества. Такие часто можно встретить в глазированных сырках и творожных массах, — пояснила медик.Основное противопоказание к творогу с ЗМЖ — индивидуальная непереносимость растительного жира. Кроме того, важно употреблять продукт в умеренных количествах.Замороженный творогЗаморозка — эффективный способ долгосрочного хранения творога. В процессе он сохраняет все свои полезные свойства.— Однако повторное замораживание творога недопустимо. Продукт приобретет горький вкус, а количество полезных веществ, витаминов, которые в нем содержатся, будет стремиться к нулю, — пояснила эксперт.Продукт может быть вреден, если имеются заболевания поджелудочной железы или желудочно-кишечного тракта. В таких случаях творогом злоупотреблять нельзя. Глазированные сыркиГлазированные сырки промышленного производства делают из творога, сахара, сливочного масла, какао. Также в него добавляют подсластители, ароматизаторы. красители и консерванты. Иногда — кусочки фруктов и ягод.— Несмотря на свойства творога и шоколада, сырки несут больше вреда, чем пользы. Огромное количество сахара и жиров делают этот десерт запретным для диабетиков. Консерванты, увеличивающие срок годности таких батончиков, тоже ненужный для организма компонент. К тому же натуральные составляющие вроде ягод и фруктов часто подменяют синтетическими добавками. А для удешевления сырков вместо сливочного масла в них кладут растительные аналоги, жиры низкого качества, — сообщила диетолог. Специалист также отметила, что систематически поедая такие продукты, можно "заработать" ожирение, болезни сердца, повышенный холестерин и массу других проблем со здоровьем.Творог с медом или вареньемТворог с добавлением дополнительных ингредиентов — это творожная масса. Такой молочный десерт особенно любят дети.— Польза, которую может принести организму творожная масса, напрямую связана с качеством творога, послужившего основой для ее приготовления. Лучше всего делать такое блюдо дома самостоятельно. Класть в натуральный творог, например, мед или варенье. В магазинной же творожной массе могут быть вредные добавки, — отметила специалист.Когда лучше есть творогТворог утром на завтракСъеденный творог на завтрак способен насытить организм человека на несколько часов, не нанося вреда фигуре и не прибавляя лишних нежелательных килограммов.— В утреннее время поджелудочная железа работает активнее, чем по вечерам, поэтому белковая пища усваивается быстрее и качественнее. А поскольку молочный белок казеин перерабатывается 4-6 часов, постепенно распадаясь на аминокислоты, после его употребления человек чувствует долгую сытость, что актуально перед началом рабочего дня, — отметила врач.Творог на ужин на ночь— Творог 5-9% вполне подходит в качестве перекуса вечером. Садитесь за стол не позже, чем за час до отхода ко сну, а порцию ограничьте 150 граммами. Этот продукт урегулирует уровень инсулина в крови и восполнит недостаток протеинов в мышцах, — рассказала Ирина Королева.От жирного творога на ночь лучше отказаться, особенно тем, кто сидит на диете.Творог при похуденииТворог помогает худеть даже без изнурительных тренировок. Это было доказано в рамках исследования, которое провели в 2015 году.Люди с избыточным весом придерживались низкокалорийной диеты и регулярно ели творог, не занимаясь при этом физическими упражнениями. Другая группа людей придерживалась той же диеты, но занималась фитнесом. В результате вес удалось сбросить людям в обеих группах.Применение в медицинеТворог благодаря своему составу часто используется в косметологии. Его добавляют в маски и обертывания. Продукт является натуральным очищающим и увлажняющим средством, уменьшает преждевременные признаки старения, помогает выровнять тон кожи и устранить пигментацию.При сахарном диабетеМагний в составе творога поддерживает в норме уровень сахара в крови.— Продукт полезен при диабете II типа, поскольку помогает организму бороться с болезнью и минимизировать ее влияние. Если вы решили включить творог в ежедневное меню, то учитывайте его жирность: она не должна превышать 1,5 %. Продукт с более высокой долей жирности можно употреблять не каждый день и в разумных количествах, — отметила врач.Перед употреблением продукта диабетикам важно посоветоваться с лечащим врачом.Творог в кулинарииКак правильно выбратьКачественный творог имеет однородный бело-кремовый оттенок, выраженный кисломолочный аромат, без примеси прокисшего молока. Консистенция должна быть жирной, нежной и однородной. Если в твороге есть жидкость, значит, продукт неправильно хранили, и выделилась сыворотка.— В хорошем твороге содержатся преимущественно натуральные ингредиенты. Это, как правило, молоко, закваска, хлористый кальций и сычужный фермент. Никаких растительных жиров, крахмала, сухого молока, консервантов и сои в списке быть не должно, — подчеркнула врач.Как и сколько хранитьОптимальный срок хранения творога в холодильнике составляет 2 дня при температуре от 2 до 8°С. Однако можно хранить продукт и до 4 дней при температуре 0°С.В морозилке срок хранения творога достаточно длительный и зависит от температуры: он -1 до -6°С — до 6 дней, от -12 до -18°С — в течение двух недель. При глубокой заморозке, когда температура в морозильной камере достигает -35°С — 1-2 месяца.ВопросыМожно ли есть творог каждый день?— В умеренных количествах и при отсутствии противопоказаний творог можно есть и каждый день. Регулярное употребление может значительно улучшить состояние всего организма, — заявила Ирина Королева.Какой творог полезнее всего?— Конечно же, максимально натуральный. Самый полезный — сделанный из натурального цельного молока при помощи закваски или сычужных ферментов. Последние стоят достаточно дорого, поэтому и творог из них тоже не может стоить дешево. Хранится он всего несколько дней, — пояснила диетолог.В чем польза и вред творога для пожилых людей?— После 45 лет потребность в кальции возрастает, кости становятся более хрупкими, с годами увеличивается вероятность остеопороза. Людям пожилого возраста желательно регулярно есть творог средней жирности, — отметила специалист.Теряет ли свойства творог при заморозке или запекании?— При тепловой обработке в духовке творог не теряет своих полезных свойств и легко усваивается организмом. Также продукт отлично сохраняет свою пищевую ценность, структуру и вкус при заморозке его в свежем виде, — сообщила медик.Какое время переваривания творога?— На этот процесс влияют такие факторы, как совместимость организма с молочными продуктами, а также возраст человека и состояние здоровья. В среднем творог переваривается примерно два-три часа, — пояснила врач.Какой процент жирности творога самый полезный?— Рекомендуется отдавать предпочтение творогу жирностью от 2% до 9%. Он имеет приятный вкус, консистенцию, а главное, приносит большую пользу по сравнению с обезжиренным продуктом, — отметила врач.Сколько творога можно есть в день взрослому и ребенку?— В среднем взрослому человеку в день можно есть до 200 граммов творога. Ребенку с 6 до 9 месяцев — до 30 грамм, от 9 месяцев до 10 лет — 40-60 грамм. Дети старше 11 лет могут съедать и до 100 грамм творога при желании, отсутствии противопоказаний и хорошем самочувствии. Все индивидуально, — пояснила диетолог.Можно ли есть творог при обострении гастрита?— В таком случае стоит отдать предпочтение только свежему, нежирному творогу. В нем не должно быть консервантов, сахара, соли, фруктовых наполнителей или орехов. Идеальный вариант для больного гастритом — это творожная запеканка или пудинг, — пояснила эксперт.Лучше всего при наличии сомнений проконсультироваться с лечащим врачом.В каком твороге содержится больше белка?— Чем выше жирность продукта, тем меньше содержание в нем белков. Спортсменам я рекомендую полужирный творог (9%). В нем есть не только довольно большое количество белков (примерно 17-19 грамм), но и он хорошо усваивается благодаря жирам, — отметила врач.

https://ria.ru/20210328/moloko-1603170297.html

https://radiosputnik.ru/20201007/tvorog-1578473850.html

https://ria.ru/20201007/tvorog-1578535200.html

https://ria.ru/20200926/tvorog--1577804776.html

https://ria.ru/20210308/myasnikov-1600328740.html

https://ria.ru/20210304/produkty-1599858120.html

https://ria.ru/20241002/tvorog-1975854108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, питание, еда, творог, здоровье - общество, молочные продукты, здоровый образ жизни (зож)