https://ria.ru/20240827/aging-1968574295.html

"Все не так, как мы думали". Ученые раскрыли секрет старения

"Все не так, как мы думали". Ученые раскрыли секрет старения - РИА Новости, 27.08.2024

"Все не так, как мы думали". Ученые раскрыли секрет старения

Продление молодости — одна из главных задач современной науки. Но для того чтобы найти лекарство от старости, нужно понять, что именно нужно лечить, ведь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:00

2024-08-27T08:03

наука

старение

генетика

биология

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Продление молодости — одна из главных задач современной науки. Но для того чтобы найти лекарство от старости, нужно понять, что именно нужно лечить, ведь причина возрастных изменений до сих пор точно не известна. Новое исследование американских генетиков приближает к раскрытию загадки.Время перемен“В 33 года вы будете чувствовать себя на 21. В 36 лет — на 50”, — приводит современную народную мудрость обозреватель Financial Times Джанан Ганеш. Как выяснилось, у этого утверждения есть твердая научная основа: старение происходит не постепенно, а резкими скачками в определенном возрасте. Свежая работа биологов из Наньянского технологического университета в Сингапуре и Стэнфордского медицинского университета показывает, в каком именно. Статья вышла в августе в журнале Nature Aging.В исследовании приняли участие 108 добровольцев — жителей Калифорнии в возрасте от 25 до 75. За их здоровьем следили в течение нескольких лет. Каждые несколько месяцев брали анализы, чтобы проверить состав 135 тысяч различных молекул (РНК, белки, метаболиты) и микробов (бактерии, вирусы и грибки, живущие в кишечнике и на коже).Выяснилось, что всего 6,6 процента молекул подверглись линейным преобразованиям, а абсолютное большинство — 81 процент — менялось в определенном возрасте, причем чаще всего в 45 и 60 лет."Оказывается, середина пятого десятка, как и начало седьмого, — время кардинальных перемен. И это справедливо независимо от того, какой класс молекул вы рассматриваете", — говорит стэнфордский профессор генетики Майкл Снайдер.И мужчины тожеЕсли старение в шестьдесят вполне ожидаемо, то цифра 45 удивила ученых. Сперва они подумали, что причина в перименопаузе или менопаузе у женщин-добровольцев и эти данные повлияли на общую картину. Однако оказалось, что ровно те же признаки есть и у мужчин.Первая волна изменений включала молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и способностью метаболизировать кофеин и алкоголь. Вторая затрагивает механизмы регуляции иммунитета, метаболизм углеводов и функции почек.Почему именно эти цифры стали реперными точками, только предстоит выяснить. Но каковы бы ни были причины, новые данные помогут людям встретить грядущие перемены во всеоружии, считает Снайдер. Например, заняться специальными физическими упражнениями для укрепления сердца или снизить употребление алкоголя, ведь организм будет хуже с ним справляться. "Я убежден, что нам следует попытаться скорректировать образ жизни, пока мы еще здоровы", — отмечает генетик.Новая работа несколько расходится с похожим исследованием от 2019-го: тогда ученые определили, что ключевые точки старения наступают в 34, 60 и 78 лет.Универсальные признакиИсследования выявили множество биологических признаков старения на молекулярном уровне: ДНК накапливает повреждения; концы хромосом укорачиваются; органеллы, включая митохондрии, перестают нормально функционировать; количество стволовых клеток снижается; органы становятся хронически воспаленными.Какой-то одной причины всех изменений выявить пока не удается, хотя ученые не оставляют попыток. Так, в 2022-м исследователи из Северо-Западного университета (США) обнаружили, что у разных видов (от рыбок до человека) есть универсальные признаки старения: если в молодости активны и длинные, и короткие гены, то с возрастом происходит дисбаланс в пользу коротких. В результате вся система выходит из равновесия. Организму приходится тратить ресурс на стабилизацию, из-за чего он не успевает справляться с болезнями — даже обычный порез у стариков заживает медленнее.Авторы работы сравнивают это с подносом в руках официанта: если не расставить блюда и напитки сбалансированно, придется прилагать дополнительные усилия, чтобы ничего не уронить. Впрочем, это лишь одна из теорий, которая пока не считается исчерпывающей."Даже ученые не знают"Хотя точные причины старения неизвестны, уже предпринимаются попытки создать средство против него. Так, исследование от 2023-го показало, что ограниченное потребление аминокислоты изолейцин, которая содержится в яйцах, молочных продуктах, мясе и участвует в построении белка в наших телах, увеличило продолжительность жизни мышей на 33 процента, а также существенно улучшило их физическую форму.Сразу несколько команд разрабатывают так называемые сенолитики — препараты, которые очищают организм от постаревших клеток. Это направление вызывает не только научный, но и коммерческий интерес. Однако, как отмечает обозреватель Nature, профессор молекулярной генетики Ян Хоймейкерс, "даже ученые не всегда могут определить, являются ли результаты соответствующих исследований надежными или неточными, многообещающими или только предварительными".Одни средства, которые дают эффект на лабораторных животных, очень часто не подходят для человека. А если и "омолаживают" определенные ткани, то на другие воздействовать не могут. Ряд же перспективных направлений — например, перепрограммирование взрослых клеток в стволоподобные — наталкивается на проблемы безопасности: непонятно, как на процедуры отреагирует человеческий организм, пишет Хоймейкерс.Судя по всему, волшебной пилюли от старости пока нет и в ближайшее время ее не изобретут. Наука движется хотя бы к частичному решению проблемы, но, очевидно, не так быстро, как многие бы хотели. Земля неумолимо превращается в планету стариков, что приводит к многочисленным социальным и экономическим сложностям. В то же время, как отмечает тот же Джанан Ганеш из Financial Times, есть и плюсы: в новом мире будет намного спокойнее жить, ведь взрослые, в отличие от молодежи, не склонны к бунтам и насилию.

https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

старение, генетика, биология