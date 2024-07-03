https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html

"Это последнее, что мы услышим". Человечество столкнулось с новой угрозой

"Это последнее, что мы услышим". Человечество столкнулось с новой угрозой - РИА Новости, 03.07.2024

"Это последнее, что мы услышим". Человечество столкнулось с новой угрозой

Судя по новым исследованиям, проблему нехватки рабочей силы из-за низкой рождаемости в недалеком будущем придется решать не только развитым странам, но и всему... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:00

2024-07-03T08:00

2024-07-03T08:01

россия

илон маск

южная корея

оэср

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Захар Андреев. Судя по новым исследованиям, проблему нехватки рабочей силы из-за низкой рождаемости в недалеком будущем придется решать не только развитым странам, но и всему миру. Как Земля превращается в планету стариков и можно ли этого избежать — в материале РИА Новости.Мрачное пророчество Маска"Цивилизация закончится или взрывом, или хныканьем (тех, кто носит подгузники для взрослых)", — написал Илон Маск в соцсети Х. Так основатель SpaceX и отец 12 детей прокомментировал материал о снижении рождаемости в Европе. Предприниматель считает депопуляцию одной из главных угроз для человечества.Его алармизм — не на пустом месте. В конце июня вышел доклад ОЭСР, согласно которому в 38 государствах, входящих в организацию, за последние 60 лет рождаемость упала вдвое: с 3,3 ребенка на женщину в 1960 году до 1,5 — в 2022-м. Тогда как простое поддержание численности населения возможно при коэффициенте 2,1. Лидеры антирейтинга — Испания, Италия (по 1,2) и Южная Корея (0,7).Развитые страны стремительно стареют. Если сегодня на каждые 100 человек трудоспособного возраста приходится 30 пенсионеров (людей в возрасте старше 65), то через полвека их количество удвоится. А вместе с ним — расходы на здравоохранение и социальные выплаты. Правда, откуда брать деньги — неясно, ведь зарабатывать их будет некому.Так, в США, где в 2023 году зафиксировано рекордное снижение уровня рождаемости, подсчитали, что фонд социального обеспечения будет исчерпан к середине 2030-х. Речь идет о главном источнике пенсионных выплат в стране.С теми же вызовами в ближайшие десятилетия столкнется большинство государств мира. Нагляднее любых статистических выкладок — изменения на рынке. Производитель сладостей Nestlé сместил приоритеты на питание для людей старше 50 лет, а компании P&G и Kimberly-Clark в последние годы снижают продажи подгузников для детей и наращивают — для взрослых. Все в соответствии с мрачным пророчеством Маска."Никто не знает"Демографы, экономисты и политики видят четыре способа борьбы с глобальным старением.Первый — стимулирование рождаемости. Так, в России молодым матерям положены едва ли не самые щедрые в мире выплаты — как прямые (в виде материнского капитала), так и косвенные (например, длительный декретный отпуск с сохранением рабочего места). Несмотря на все усилия, в 2023 году на одну россиянку приходится всего 1,41 ребенка.В Южной Корее за последние 18 лет власти потратили на те же цели 275 миллиардов долларов, однако рождаемость упала до рекордно низких значений: в четвертом квартале 2023-го этот показатель был 0,65.Согласно опросам, в разных странах Европы (от Британии до России), желаемая норма — два ребенка в семье. Однако многие не могут себе этого позволить. Объясняют финансовыми ограничениями, прежде всего недоступностью жилья. Именно на решение проблем с крышей над головой и направлены государственные социальные программы. Беда в том, что уровень жизни и количество детей имеют обратную зависимость: чем беднее страна, тем выше рождаемость.Второй способ исправить ситуацию — развивать так называемое активное долголетие. Благодаря современной медицине люди дольше живут и работают. Однако, как наглядно показали недавние события, наука пока не всесильна и у борьбы со старением есть предел.Третий путь — заменить рабочие руки роботами. Прогресс в разработке искусственного интеллекта позволяет надеяться, что машины и программы смогут выполнять все больше и больше человеческих функций, в том числе в творческих профессиях. Прогнозы по росту производительности труда в результате внедрения ИИ сильно разнятся: от 1,5 до 18 процентов. Проще говоря, никто не знает, насколько хорошо синтетический разум будет справляться с задачами.На всех не хватитСамый простой и очевидный способ решения демографических проблем — заместить выпадающее население с помощью миграции. Именно переселенцы обеспечивали рост экономики развитых стран по обе стороны Атлантики в последние годы. Правда, в результате там снизилось качество жизни и возник жилищный кризис: людей становилось больше, а ресурсов в пересчете на каждого — меньше.Однако даже мигранты вскоре станут дефицитом. На это указывает исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet. Авторы отмечают, что к 2100-му только шесть стран будут иметь достаточно детей, чтобы поддерживать стабильное население: африканские Чад, Нигер и Сомали, тихоокеанские острова Самоа и Тонга, а также Таджикистан.Остальным предстоит переживать те же процессы, что и нынешнему так называемому первому миру.Развитые государства уже сейчас вступают в конкуренцию за трудовые ресурсы, в том числе за рабочие руки из демографически благополучной Средней Азии. Идет постепенная географическая диверсификация миграционных потоков. В частности, доля переводов из России в Узбекистан за последние годы сократилась с 87 до 78 процентов.Все идет к тому, что в скором времени рабочих из СНГ будет "высасывать" Азия Восточная: Китай, где растет дефицит трудоспособного населения, и та же Южная Корея. Даже прежде закрытая для гастарбайтеров Япония все либеральнее относится к притоку молодой крови извне."Восточная Азия — это будущая черная дыра демографии всего человечества. Там самая низкая рождаемость в мире, однако это очень развитый регион, который требует огромного количества людей", — говорит демограф Алексей Ракша.По его словам, если трудовые мигранты смогут выбирать, то поедут туда, где зарплата выше, культура — ближе, а климат — приятнее. Конкурентоспособность России вызывает сомнения по всем трем пунктам. "Наши исходные данные не очень благоприятные: деньги небольшие, климат суровый, культурная среда для мигрантов чуждая. Они скорее предпочтут Корею, Эмираты или Турцию, если в последней нормализуется экономика", — уверен Ракша.Ведущие страны мира, по мнению эксперта, всегда смогут привлекать переселенцев — до тех пор пока будут богаче и удобнее для проживания, чем соседние. Независимо от того, сокращается общее население планеты или растет.Что делать остальным — неясно. Однако демография — штука непредсказуемая. Если сейчас никто не знает, как заставить женщин рожать, то в прошлом никто не понимал, почему они это делают. Как отмечал профессор истории Техасского университета Трент Макнамара, "ровно ноль демографов предвидели беби-бум после Второй мировой войны". "Даже сегодня никто не может сказать наверняка, почему это произошло и продолжалось так долго", — говорил он. Возможно, численность человеческой популяции регулируют законы, которые только предстоит открыть.

https://ria.ru/20240107/semya-1918494911.html

https://ria.ru/20240512/housing-1944473076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, илон маск, южная корея, оэср