https://ria.ru/20240512/housing-1944473076.html

"У нас нет будущего". Запад определил "ключевое поле битвы"

"У нас нет будущего". Запад определил "ключевое поле битвы" - РИА Новости, 12.05.2024

"У нас нет будущего". Запад определил "ключевое поле битвы"

В развитых странах — жилищный кризис. Квартирный вопрос бьет по экономическому, социальному и психологическому благополучию людей. На этом фоне правящие круги... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:00

2024-05-12T08:06

жилье

канада

великобритания

австралия

евростат

евросоюз

европарламент

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Захар Андреев. В развитых странах — жилищный кризис. Квартирный вопрос бьет по экономическому, социальному и психологическому благополучию людей. На этом фоне правящие круги боятся потерпеть на выборах поражение от "политических маргиналов". Как пытаются исправить ситуацию и почему это крайне сложно — в материале РИА Новости.Экономика растет, люди беднеютНесколько государств Евросоюза, а также Великобритания, Канада и Австралия, испытывают острый дефицит жилья. Согласно отчету Евростата за 2023 год, с 2010-го по 2022-й цены на недвижимость в ЕС выросли в среднем на 47 процентов. А в некоторых странах блока — в разы. Например, в Эстонии показатель увеличился на 192 процента.Взлетела и арендная плата — в среднем на 18 процентов. При этом в Ирландии — на 84, а в Литве — на 144. Неуклонно повышается доля расходов на жилье в семейных бюджетах: все больше домохозяйств тратит на съем квартиры до половины дохода.Строительство нового жилья не поспевает за потребностями населения. Например, Британии необходимо 300 тысяч новых квартир в год, тогда как с 2022-го по 2023-й сдали всего 234 тысячи.В Австралии количество разрешений на возведение новых многоквартирных домов приблизилось к 12-летнему минимуму. А существующие проекты отстают от графика: не хватает квалифицированных рабочих. Проблему пытались решить за счет мигрантов, но это лишь усугубило ситуацию.Дело в том, что в последние годы западные страны обеспечивали рост ВВП как раз за счет притока населения извне, отмечает Bloomberg. Однако в какой-то момент приезжих стало чересчур много. Результат — уровень жизни отдельно взятого гражданина неуклонно снижается.Так, экономика Великобритании с 2010-го выросла на 23 процента. Однако в пересчете на душу населения рост куда менее впечатляющий: 12 процентов. А в последнее время и вовсе началось снижение.Во второй половине 2023-го общий ВВП Соединенного Королевства упал на 0,4 процента, а ВВП на душу населения — на 0,6. С начала 2022-го последний показатель ушел в минус на 1,7 процента.Испытание для психикиПеренаселение спровоцировало целый букет социальных проблем. В Нидерландах, где не хватает примерно 400 тысяч квартир, пары откладывают свадьбу и рождение детей. Нередко партнеры даже после расставания вынуждены жить под одной крышей, утверждает Guardian.Дефицит квартир в Германии — 800 тысяч. Этим пользуются рантье, завышая цены на съемное жилье. Арендаторы, не желающие платить больше, нередко получают уведомление о выселении. По данным СМИ, около 9,5 миллиона человек в стране живут в стесненных условиях. Количество бездомных увеличивается в разы. Огромный приток переселенцев с Украины лишь усугубил проблему.За океаном не лучше. "Я не вижу здесь будущего, если захочу создать семью", — приводит Bloomberg слова одной из иммигранток, переехавшей в Торонто. Она жалуется не только на дорогую аренду, но и на трудности с работой.И это тоже следствие форсированной миграции: рабочих мест на всех не хватает. Трудоспособное население в Канаде за последний год выросло на миллион, но предложений на рынке — лишь 324 тысячи. Итог: уровень безработицы поднялся более чем на целый процентный пункт, причем больше всего пострадали молодые люди и сами приезжие.На этом фоне у канадцев даже развиваются душевные недуги. Согласно опросу, проведенному Regroupement des Ressources Alternatives en santé mentale au Québec (RRASMQ), жилищный кризис стал самой частой причиной проблем с психическим здоровьем в Квебеке.По данным организации, "высокая арендная плата, случаи выселения и некачественное жилье вызывают тревожность, депрессию и бессонницу, которые, в свою очередь, могут привести к суицидальным мыслям и другим кризисам психического здоровья", передает Global News."Культурный сдвиг"Впрочем, политиков куда больше тревожит другая угроза: они опасаются, что карту жилищного кризиса разыграют "маргинальные политические силы". Крайне правые могут воспользоваться этим уже на ближайших выборах в Европарламент, которые пройдут в начале июня, бьет тревогу леволиберальная Guardian."Недоступная арендная плата и цены на недвижимость рискуют стать ключевым полем политической битвы на всем континенте", — пишет издание.Впрочем, признает оно, "альт-райты" пока не делают заявлений на тему квартирного вопроса. Однако исследования, проведенные в немецких регионах, уже сейчас показывают надежную корреляцию между дорогой арендой и высокой поддержкой популистской "Альтернативы для Германии".В попытке исправить ситуацию правительства разных стран вынуждены сворачивать миграционные программы. Как передает Bloomberg, Канада поставила цель — сократить количество гастарбайтеров, иностранных студентов и просителей убежища на 20 процентов (примерно на полмиллиона человек) в течение следующих трех лет. Ожидается, что эти меры помогут уменьшить ежегодные темпы прироста населения более чем вдвое — примерно до одного процента в год.Кроме того, на Западе в пожарном порядке ищут способы ускорить строительство доступного жилья. Сделать это непросто, ведь много лет подряд экономика целого ряда развитых стран росла за счет мигрантов, которых в итоге стало так много, что им теперь негде жить. А чтобы построить дома, нужны новые рабочие, которых, в свою очередь, придется где-то поселить. Получается замкнутый круг.Отметим, что в рейтинге доступности жилья среди 38 стран ОЭСР Великобритания занимает 19-е место, а Германия и Австралия — 25-е и 26-е соответственно. Нидерланды и Канада не вошли в первую тридцатку.Чтобы выйти из кризиса, нужен "настоящий культурный сдвиг", считает генеральный секретарь неправительственной организации Housing Europe Сорча Эдвардс."Рыночный подход должен уступить место терпеливому финансированию в общественных интересах. Речь идет не только о муниципальном жилье, но и об альтернативных формах собственности, например кооперативах", — поясняет она.А в Бельгии призывают к не менее фундаментальным изменениям европейского сознания. Там хотят строить дома "выше и плотнее", то есть отказаться от привычной для региона малоэтажной застройки.Неизвестно, помогут ли "человейники" или экзотические формы собственности справиться с острым социальным, экономическим и мировоззренческим кризисом на Западе. Но с уверенностью можно сказать: потерь на этом поле боя избежать не удастся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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жилье, канада, великобритания, австралия, евростат, евросоюз, европарламент