https://ria.ru/20221221/starenie-1840081817.html

"Лекарство будет через три года": ученые раскрыли тайну старения

"Лекарство будет через три года": ученые раскрыли тайну старения - РИА Новости, 21.12.2022

"Лекарство будет через три года": ученые раскрыли тайну старения

Ученые утверждают, что нашли фундаментальные причины, вызывающие возрастную деградацию организма у животных — в том числе у человека. Поможет ли это создать... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:00

2022-12-21T08:03

наука

джефф безос

китай

сша

мвф

северо-западный университет

биология

генетика

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ученые утверждают, что нашли фундаментальные причины, вызывающие возрастную деградацию организма у животных — в том числе у человека. Поможет ли это создать таблетку от старости — в материале РИА Новости."Слепые и слон"Человек не умирает от старости как таковой. Однако с возрастом возникают условия для развития смертельных болезней. Борьба с этим — один из главных вызовов для современной науки."Самая серьезная демографическая проблема, стоящая перед миром, — уже не быстрый рост населения, а его старение", — говорится в недавней статье ученых из Гарварда для МВФ.Люди рожают детей все меньше, а живут — дольше. Перекос в сторону пожилых в популяции повышает нагрузку на системы здравоохранения. Повышаются налоги. С острыми социальными и экономическими сложностями из-за демографии уже сейчас сталкиваются такие разные страны, как Британия и Китай. И с годами ситуация будет только усугубляться.Хотя суть старения на бытовом уровне понятна каждому, в науке не все так просто. Точные причины и механизмы увядания организма неясны."Пока ученые, как в притче "Слепые и слон", прикасаются к предмету исследования с разных сторон — кто к "хоботу", кто к "ноге" — и каждый видит по-своему", — отмечает в беседе с РИА Новости биофизик Петр Федичев.Есть несколько концепций. Одни считают, что в процессе метаболизма накапливаются вредные побочные продукты, которые приводят к повреждениям физиологических систем, дисфункции — и в итоге к смерти. Другие указывают на эволюцию: продолжив род, организм становится "не нужен" и постепенно умирает.Один из ведущих специалистов в области изучения старения — профессор медицины в Бригамской женской больнице и Гарвардской медицинской школе Вадим Гладышев — в недавнем интервью задается вопросом: "Что это за враг, которого мы пытаемся победить? Во что мы должны вмешиваться — смертность, экспрессию генов, информацию, передаваемую из генома, повреждение систем или что-то еще?"По словам Федичева, ученые зачастую пытаются найти простое решение — например, конкретный ген, при воздействии на который можно обратить старение вспять. Но это сомнительный подход.Дисбаланс коротких и длинныхСпециалисты биоинженерии из Северо-Западного университета (США) попытались увидеть "слона" целиком, изучив с помощью искусственного интеллекта генетические изменения в разных органах у нескольких видов позвоночных — мышей, крыс, рыбок киллифиш и человека. Данные о людях взяли из обширного генетического банка данных.В результате обнаружили связанную со старением особенность, универсальную для всех существ. Оказалось, что практически в любых тканях (в крови, мышцах, костях и внутренних органах, включая печень, сердце, кишечник, мозг и легкие) с возрастом усиливается дисбаланс активности длинных и коротких генов — в пользу последних.В отдельной клетке есть набор генетических "инструкций", известных как транскриптом. Клетка использует эту "библиотеку" для создания своих частей и выполнения различных функций.У здорового молодого животного активны и короткие, и длинные гены. До поры это тщательно контролируется организмом, но по мере старения короткие гены начинают доминировать.Длина гена зависит от количества нуклеотидов. Каждая цепочка преобразуется в аминокислоту, из совокупности которых затем создается белок. Чем длиннее ген, тем больше белок. Гомеостаз — способность организма к самоподдержанию — обеспечивается балансом больших и малых протеинов.По мнению исследователей, их открытие позволяет понять, почему организму с возрастом требуется больше времени на восстановление. Даже при такой простой травме, как порез, кожа пожилого человека заживает дольше. Дело в том, что из-за дисбаланса у клеток меньше резервов для противодействия повреждению."Вместо того чтобы просто устранить порез, организму также приходится отвлекаться на дисбаланс активности генов", — полагает Луис Амарал, один из авторов работы.Он сравнивает это с подносом в руках официанта: если стоящие блюда не будут сбалансированы, придется прилагать дополнительные усилия, чтобы сохранить равновесие.И поскольку нарушение носит системный характер, уже не столь важно, где именно возникает болезнь. Справившись с одной, организм не успевает с другой. Поэтому вирусные инфекции провоцируют рак. Этим же, возможно, объясняется так называемый долгий ковид.Таблетка от старостиУченые считают, что их результаты открывают новые перспективы для создания лекарств.По мнению Федичева, статья Амарала и коллег — "правильная и своевременная". "Она показывает, что старение — более сложный процесс, чем принято считать, — говорит он. — Правда, пока не очень понятно: дисбаланс длинных и коротких генов — причина старения или же это некая корреляция".Тем не менее лекарства уже разрабатывают. Успешно завершилась вторая фаза клинических исследований сенолитиков, воздействующих на сенесцентные клетки — то есть старые и поврежденные, которые накапливаются в организме. Хотя недавно выяснилось, что омолаживающие препараты вызывают побочные эффекты.Основатель Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в компанию Alto Labs, занимающуюся технологией "эпигенетического отката" — превращения старых клеток в молодые путем их перепрограммирования. Уже есть результаты на животных, следующая задача — клинические испытания.По мнению Федичева, первые препараты зарегистрируют в течение трех-пяти лет — но не от старения как такового, а против опасных заболеваний, которые его ускоряют. Например, люди после химиотерапии или тяжелого ковида, больные ВИЧ биологически намного старше реального возраста. А примерно через десять лет лекарства от старости смогут массово получать люди с нетяжелыми хроническими недугами.

https://ria.ru/20220609/genetika-1793997371.html

https://ria.ru/20220922/starenie-1818475162.html

https://ria.ru/20221025/omolozhenie-1826352167.html

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джефф безос, китай, сша, мвф, северо-западный университет, биология, генетика, старение, старость