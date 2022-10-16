https://ria.ru/20221016/kitay-1824375161.html

Си Цзиньпин призвал активно реагировать на старение населения в Китае

Си Цзиньпин призвал активно реагировать на старение населения в Китае - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин призвал активно реагировать на старение населения в Китае

Необходимо активно реагировать на проблему старения населения в стране, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:45

2022-10-16T09:45

2022-10-16T09:45

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

гонконг

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Необходимо активно реагировать на проблему старения населения в стране, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине."(Мы должны) содействовать построению здорового Китая, уделять приоритетное внимание охране здоровья людей, создать систему политики поддержки деторождения, реализовать государственную стратегию активного реагирования на старение населения", - заявил Си Цзиньпин.Ранее глава департамента старения населения государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ван Хайдун заявил, что примерно к 2035 году число пожилых людей в Китае в возрасте 60 лет и старше превысит 400 миллионов человек, что составит более 30% от всего населения страны.Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – в 2016 году - всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.Согласно официальной статистике, число новорожденных в некоторых провинциях Китая в 2021 году стало минимальным за несколько десятилетий. Так, в провинции Хунань, расположенной в центре страны, впервые за 60 лет родилось менее 500 тысяч детей, в провинции Хэнань, впервые с 1978 года - менее 800 тысяч, а в восточной провинции Цзянси впервые с 1950-х годов количество новорожденных опустилось ниже отметки 400 тысяч. При этом лишь в одной провинции Гуандун родилось более миллиона детей. По мнению некоторых демографов, отрицательный рост населения в ближайшие годы останется доминирующим трендом на долгое время.Двадцатый съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20221016/kitay-1824368062.html

https://ria.ru/20221016/ekonomika-1824364885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, пекин, гонконг, всекитайское собрание народных представителей