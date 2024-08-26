https://ria.ru/20240826/ukraina-1968455266.html

Источник рассказал об обсуждении места проведения конференции по Украине

Источник рассказал об обсуждении места проведения конференции по Украине - РИА Новости, 26.08.2024

Источник рассказал об обсуждении места проведения конференции по Украине

Дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны, Турция выступает за участие в ней всех сторон, сообщил РИА Новости осведомлённый дипломатический... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:45

2024-08-26T10:45

2024-08-26T10:47

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны, Турция выступает за участие в ней всех сторон, сообщил РИА Новости осведомлённый дипломатический источник в Анкаре. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведёт переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией относительно второго саммита по Украине. "Пока нет точных данных о дате и месте переговоров. Всё на стадии обсуждений", - сказал собеседник агентства. По его словам, позиция Турции по переговорам неоднократно высказывалась на высшем уровне. "Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ред.) неоднократно заявлял о необходимости участия всех сторон на переговорах о мире", - уточнил он.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему новой встречи по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240825/zelenskiy--1968392563.html

https://ria.ru/20240824/kitay-1968231070.html

https://ria.ru/20240731/zelenskij-1963293342.html

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