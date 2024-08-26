https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968589466.html

Спецоперация, 26 августа: массированный удар по объектам ТЭК Украины

Спецоперация, 26 августа: массированный удар по объектам ТЭК Украины - РИА Новости, 26.08.2024

Спецоперация, 26 августа: массированный удар по объектам ТЭК Украины

Утром 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:12

2024-08-26T18:12

2024-08-26T18:12

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Утром 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, все назначенные цели были поражены, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Позднее ведомство выпустило уточняющее сообщение, согласно которому объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также было нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины. Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. "Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", - подчеркнули в Минобороны РФ. Теряют западную бронетехнику и артиллериюТакже, как говорится в сводке, подразделения российских группировок войск нанесли поражение войскам противника, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, продолжали продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 14 контратак. Потери украинских войск при этом составили до 1930 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырёх танков, боевой бронированной машины "Казак", БМП Marder производства ФРГ, бронетранспортёра, гаубицы М777 производства США и трёх FH-70 производства Великобритании, трёх гаубиц "Мста-Б", пяти орудий Д-20 и девяти Д-30, двух самоходных артустановок "Гвоздика" и орудия М119 производства США. Также за сутки уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три станции контрбатарейной борьбы и семь полевых складов боеприпасов. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: пять 155 мм гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в МО РФ. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников поразили два цеха производства БПЛА для ВСУ. Средства российской ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотников. Отраженные атаки и разбитые резервыВ отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области указывается, что подразделения группировки войск "Север" отразили атаки в направлении Кремяного, Малой Локни и Нечаева, а также сорвали попытки атак в направлении Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки. Продолжается выявление и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, уточнили в МО РФ. Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Апанасовки, Борков, Вишневки, Викторовки, 10-го Октября, Кругленького, Локни, Михайловки, Новой Сорочины, Плехово, Снагости и Южного. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения резервов украинских бригад. За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, танк, две БМП, три бронетранспортера и 21 бронемашину, а также пять артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6,2 тысячи военнослужащих. Пострадавшие мирные жителиПо данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в понедельник несколько раз обстреливали Донецк, Горловку и Александровку, выпустив 29 снарядов калибра 155 миллиметров, а также сбросили на Горловку боеприпас с беспилотника. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов были ранены мирный житель посёлка Новгородское и двое жителей посёлка шахты имени Румянцева. Два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Не подвергать угрозеГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что во вторник лично возглавит миссию агентства на Курскую АЭС на фоне "серьёзной ситуации". По его словам, МАГАТЭ намерено провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС. Он также призвал стороны конфликта на Украине ни при каких обстоятельствах не подвергать угрозе безопасность ядерных объектов. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд республики заявление о признании запрещенного националистического "Полка имени Кастуся Калиновского" террористической организацией, сообщил в понедельник начальник управления генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев. По словам Брылёва, основными целями полка определены "вербовка граждан Беларуси и этнических белорусов, которые проживают за рубежом и негативно относятся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации для участия в боевых действиях на территории Украины против российских вооруженных сил и воинских формирований". Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии Петера Павела, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв преступлением, заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, это преступление, которое должно быть расследовано, и Генпрокуратура ведёт такое расследование. Искупить винуУкраинское издание "Зеркало недели" на фоне массированного удара ВС РФ со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский в понедельник собирает совещание по вопросам энергетики после ударов по энергосистеме Украины. По информации журналистов, речь должна была идти о плохо организованной защите объектов энергетической инфраструктуры Украины. Украинские военные жалуются, что нападение Киева на Курскую область не повлияло на ситуацию на фронте, сообщила в понедельник газета Times с ссылкой на украинских военных. По данным издания, ВСУ по-прежнему переживают "почти невыносимое давление" в Донбассе. Другая газета Telegraph утверждает, что от исхода нападения украинских войск на Курскую область будет зависеть судьба главкома ВСУ Александра Сырского, который таким образом намеревался "искупить свою вину" за предыдущие неудачи в бою.

https://ria.ru/20240826/soskin-1968549451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российский боец: "Противник очень боится близкого контакта" "Противник очень боится близкого контакта". Бойцы группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Желанное в ДНР. 2024-08-26T18:12 true PT3M01S

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Наталья Макарова

россия, украина, сша, иван приходько, северный поток, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, магатэ, рафаэль гросси, курская аэс