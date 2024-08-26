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Арест Дурова является частью борьбы Запада с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2024
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17:43 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ekspert-1968582383.html
Арест Дурова является частью борьбы Запада с Россией, считает эксперт
Арест Дурова является частью борьбы Запада с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 26.08.2024
Арест Дурова является частью борьбы Запада с Россией, считает эксперт
Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже является частью более широкой борьбы между Западом и Россией в области технологий и цифровой... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T17:43
2024-08-26T17:43
технологии
павел дуров
задержание павла дурова во франции
россия
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АЛЖИР, 26 авг – РИА Новости. Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже является частью более широкой борьбы между Западом и Россией в области технологий и цифровой конфиденциальности, рассказал РИА Новости алжирский эксперт по цифровым технологиям и системам Насим Лучани. "Арест Дурова является частью более широкой борьбы между Россией и Западом в области технологий и цифровой конфиденциальности… конфликт России с Западом в области технологий выходит за рамки самого Telegram и охватывает, среди прочего, контроль над Интернетом, кибершпионаж и свободу выражения на цифровых платформах", - сказал Лучани. Собеседник агентства подчеркнул, что арест Дурова также является эскалацией давления стран "коллективного Запада" на социальные сети с целью усиления цензуры и контроля над их контентом. "Telegram известен своей защитой персональных данных пользователей и отказом сотрудничать с правительствами для передачи им этих данных, что стало серьезной проблемой для властей многих западных стран… Арест Дурова отражает эскалацию попыток западных правительств оказать давление на социальные сети, особенно Telegram, чтобы усилить цензуру и контроль над контентом", - добавил Лучани. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240826/makron-1968578146.html
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технологии, павел дуров, задержание павла дурова во франции, россия
Технологии, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции, Россия
Арест Дурова является частью борьбы Запада с Россией, считает эксперт

Эксперт Лучани назвал арест Дурова частью более широкой борьбы России и Запада

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
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АЛЖИР, 26 авг – РИА Новости. Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже является частью более широкой борьбы между Западом и Россией в области технологий и цифровой конфиденциальности, рассказал РИА Новости алжирский эксперт по цифровым технологиям и системам Насим Лучани.
«
"Арест Дурова является частью более широкой борьбы между Россией и Западом в области технологий и цифровой конфиденциальности… конфликт России с Западом в области технологий выходит за рамки самого Telegram и охватывает, среди прочего, контроль над Интернетом, кибершпионаж и свободу выражения на цифровых платформах", - сказал Лучани.
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Собеседник агентства подчеркнул, что арест Дурова также является эскалацией давления стран "коллективного Запада" на социальные сети с целью усиления цензуры и контроля над их контентом.
«
"Telegram известен своей защитой персональных данных пользователей и отказом сотрудничать с правительствами для передачи им этих данных, что стало серьезной проблемой для властей многих западных стран… Арест Дурова отражает эскалацию попыток западных правительств оказать давление на социальные сети, особенно Telegram, чтобы усилить цензуру и контроль над контентом", - добавил Лучани.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ТехнологииПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во ФранцииРоссия
 
 
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