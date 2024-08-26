https://ria.ru/20240826/durov-1968531182.html

"Отжать не получится". В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram

"Отжать не получится". В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram - РИА Новости, 26.08.2024

"Отжать не получится". В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram

Запад вряд ли "отожмет" Telegram, но может создать давление на платформу с целью получения чувствительных данных и для того, чтобы платформа выбрала "сторону... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:00

2024-08-26T15:00

2024-08-26T15:00

технологии

сша

павел дуров

антон горелкин

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Запад вряд ли "отожмет" Telegram, но может создать давление на платформу с целью получения чувствительных данных и для того, чтобы платформа выбрала "сторону конфликта", считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Правосудие Франции, по данным местных СМИ, считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера могут предъявить обвинения среди прочего в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. "Даже если американцам удастся каким-то образом отжать Telegram, мы должны четко понимать, что Telegram - это программа с открытым кодом, там спокойно могут появиться форки, то есть ответвления, развиваться "параллельные Телеграммы", так сказать. Поэтому создан очень качественный большой продукт… поэтому, я думаю, что отжать Telegram у западных стран не получится, но создать такое больше давление, да. Посмотрим, как Telegram и вся команда выйдет из этого давления", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что давление будет происходить именно на платформу, чтобы "она выбирала сторону противостояния, сторону конфликта". "Дуров - очень идейный человек, вряд ли он оставил себе ключи шифрования или какой-то доступ, потому что он намеренно себе никакого доступа не оставит", - добавил депутат. При этом Горелкин отметил, что арест Дурова – это политически мотивированное преследование. "Очевидно, что стоят за этим арестом американцы, поскольку французская правящая элита сегодня не субъектна… я сомневаюсь, что у Павла Дурова… есть какие-то ключи шифрования", - добавил парламентарий. По мнению депутата, для США Дуров и Telegram – это большой раздражитель. "Поэтому давление будет заключаться в том, чтобы Telegram более отчетливо, ясно выбрал сторону конфликта, повлиять на это и получить доступ к чувствительным данным. Я сомневаюсь, что это у них получится", - заключил он.

https://ria.ru/20240825/durov-1968305944.html

https://ria.ru/20240825/durov-1968296441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, павел дуров, антон горелкин, telegram, задержание павла дурова во франции