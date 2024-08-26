https://ria.ru/20240826/dmitruk-1968631191.html

В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский

В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский - РИА Новости, 26.08.2024

В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский

Депутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что за кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви депутата... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T23:24

2024-08-26T23:24

2024-08-26T23:24

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что за кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви депутата рады Артема Дмитрука стоит Владимир Зеленский, который таким образом хочет запугать выступающих против его "диктатуры". Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе. "Разгоняемая… кампания против нардепа Дмитрука, попытки силовиков его задержать, угрозы убийством - исходят из одного кабинета - Зеленского. Нападая всей мощью силовой, медийной и бандитской машины на Артема - Зеленский запугивает всех остальных, кто осмеливается выступать против его диктатуры, которая приобрела форму тирании", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, вся "вина" Дмитрука в том, что он защищает конституционное право граждан Украины на свободу вероисповедания. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете. Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".

https://ria.ru/20240824/zelenskiy-1968214362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, владимир зеленский, александр дубинский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц