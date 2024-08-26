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В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский - РИА Новости, 26.08.2024
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23:24 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/dmitruk-1968631191.html
В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский
В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский - РИА Новости, 26.08.2024
В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский
Депутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что за кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви депутата... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T23:24
2024-08-26T23:24
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украина
европа
владимир зеленский
александр дубинский
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что за кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви депутата рады Артема Дмитрука стоит Владимир Зеленский, который таким образом хочет запугать выступающих против его "диктатуры". Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе. "Разгоняемая… кампания против нардепа Дмитрука, попытки силовиков его задержать, угрозы убийством - исходят из одного кабинета - Зеленского. Нападая всей мощью силовой, медийной и бандитской машины на Артема - Зеленский запугивает всех остальных, кто осмеливается выступать против его диктатуры, которая приобрела форму тирании", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, вся "вина" Дмитрука в том, что он защищает конституционное право граждан Украины на свободу вероисповедания. Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете. Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
https://ria.ru/20240824/zelenskiy-1968214362.html
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968381058.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, александр дубинский, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Раде заявили, что за кампанией против Дмитрука стоит Зеленский

Депутат Дубинский: за кампанией против депутата Рады Дмитрука стоит Зеленский

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Депутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что за кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви депутата рады Артема Дмитрука стоит Владимир Зеленский, который таким образом хочет запугать выступающих против его "диктатуры".
Офис генпрокурора Украины 25 августа сообщил, что предъявил обвинение депутату Рады в нападении на правоохранителя и военного. Агентство РБК-Украина сообщило, что речь идет об Артеме Дмитруке. Сам Дмитрук назвал возбужденное против него уголовное дело сфальсифицированным, по его мнению, таким образом украинская власть охотится на несогласных с режимом. Позже госбюро расследований заявило, что завело против депутата дело по факту незаконного пересечения границы. В понедельник Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи в Европе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ
24 августа, 11:05
«
"Разгоняемая… кампания против нардепа Дмитрука, попытки силовиков его задержать, угрозы убийством - исходят из одного кабинета - Зеленского. Нападая всей мощью силовой, медийной и бандитской машины на Артема - Зеленский запугивает всех остальных, кто осмеливается выступать против его диктатуры, которая приобрела форму тирании", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, вся "вина" Дмитрука в том, что он защищает конституционное право граждан Украины на свободу вероисповедания.
Ранее Дмитрук неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.
Верховная рада Украины ранее приняла законопроект "о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ". Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ
25 августа, 17:44
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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