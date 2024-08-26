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В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки
В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки - РИА Новости, 26.08.2024
В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки
Молодая девушка погибла в результате падения с шестого этажа в Ульяновске, родственники считают, что к ее смерти причастен бывший муж, сообщило СК России в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T23:39
2024-08-26T23:39
2024-08-26T23:59
происшествия
ульяновск
россия
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Молодая девушка погибла в результате падения с шестого этажа в Ульяновске, родственники считают, что к ее смерти причастен бывший муж, сообщило СК России в Telegram-канале. "В социальных медиа получила распространение информация о том, что в ночь с 16 на 17 июля 2024 года в Ульяновске, выпав из окна 6 этажа, погибла молодая девушка. При этом родственники погибшей в случайное стечение обстоятельств не верят", - говорится в сообщении. Кроме того, в СМИ сообщается, что к гибели девушки может быть причастен ее бывший супруг - уроженец Таджикистана. "По данному факту СУСК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности", - комментирует ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки
СК: родные погибшей в Ульяновске девушки подозревают ее бывшего мужа