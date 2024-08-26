https://ria.ru/20240826/devushka-1968631997.html

В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки

В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки - РИА Новости, 26.08.2024

В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки

Молодая девушка погибла в результате падения с шестого этажа в Ульяновске, родственники считают, что к ее смерти причастен бывший муж, сообщило СК России в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T23:39

2024-08-26T23:39

2024-08-26T23:59

происшествия

ульяновск

россия

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Молодая девушка погибла в результате падения с шестого этажа в Ульяновске, родственники считают, что к ее смерти причастен бывший муж, сообщило СК России в Telegram-канале. "В социальных медиа получила распространение информация о том, что в ночь с 16 на 17 июля 2024 года в Ульяновске, выпав из окна 6 этажа, погибла молодая девушка. При этом родственники погибшей в случайное стечение обстоятельств не верят", - говорится в сообщении. Кроме того, в СМИ сообщается, что к гибели девушки может быть причастен ее бывший супруг - уроженец Таджикистана. "По данному факту СУСК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности", - комментирует ведомство.

https://ria.ru/20240629/delo-1956351262.html

ульяновск

россия

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновск, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)