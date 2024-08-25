СМИ раскрыли цель поездки Дурова во Францию в день его задержания
Le Figaro: Дуров планировал провести один вечер в Париже и поужинать
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планировал провести как минимум один вечер в Париже, сообщает Le Figaro.
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"Еще один источник, связанный с этим делом, сообщил, что Дуров летел из Баку и должен был провести как минимум один вечер в Париже, где у него был запланирован ужин", — говорится в материале.
В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает его причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В МИД России сообщили, что дипломаты предпринимают шаги для выяснения ситуации с задержанием Дурова. При этом представители самого Дурова за помощью не обращались.
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