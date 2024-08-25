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СМИ раскрыли цель поездки Дурова во Францию в день его задержания

СМИ раскрыли цель поездки Дурова во Францию в день его задержания - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ раскрыли цель поездки Дурова во Францию в день его задержания

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планировал провести как минимум один вечер в Париже, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:39

2024-08-25T15:39

2024-08-25T15:39

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баку

азербайджан

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планировал провести как минимум один вечер в Париже, сообщает Le Figaro."Еще один источник, связанный с этим делом, сообщил, что Дуров летел из Баку и должен был провести как минимум один вечер в Париже, где у него был запланирован ужин", — говорится в материале.В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает его причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурски, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В МИД России сообщили, что дипломаты предпринимают шаги для выяснения ситуации с задержанием Дурова. При этом представители самого Дурова за помощью не обращались.

https://ria.ru/20240825/otets-1968354155.html

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