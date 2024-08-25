https://ria.ru/20240825/khram-1968379864.html

На Украине лишили храма первый в стране румыноязычный приход УПЦ

На Украине лишили храма первый в стране румыноязычный приход УПЦ - РИА Новости, 25.08.2024

На Украине лишили храма первый в стране румыноязычный приход УПЦ

Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви лишили храма, его опечатало руководство городского кладбища, на территории... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:28

2024-08-25T17:28

2024-08-25T18:19

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви лишили храма, его опечатало руководство городского кладбища, на территории которого он находится, сообщила Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в Telegram. "Власти запретили первый на Украине румыноязычный приход, теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу. Сорвали замки и опечатали храм-усыпальницу Буковинских митрополитов на городском кладбище города Черновцы", — уточнили в материале. По информации епархии, опечатало храм руководство городского кладбища, лишив румыноязычную религиозную общину в честь Трех Святителей возможности проводить богослужения. "Мы видим, как власть сознательно ограничивает права и ущемляет румыноязычное меньшинство на Украине. Сначала власти отказали в регистрации викариатства для Румынской православной церкви, теперь начали опечатывать румыноязычные приходы. <...> Что дальше? Скорее всего, прихожане подготовят обращение к президенту Румынии", — добавили в епархии.Накануне Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете на территории республики религиозных организаций, связанных с Россией, позволяющий прекратить деятельность канонической Украинской православной церкви.Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства и проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Против некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

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украина, россия, украинская православная церковь, румынская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире