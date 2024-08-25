https://ria.ru/20240825/festival-1968404997.html

Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников

Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников - РИА Новости, 25.08.2024

Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников

Большой летний музыкальный фестиваль, который стартовал в Сириусе в июле, собрал 30 тысяч участников, рассказала председатель совета федеральной территории... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T20:21

2024-08-25T20:21

2024-08-25T22:32

культура

елена шмелева

денис мацуев

мариинский театр

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 25 авг – РИА Новости. Большой летний музыкальный фестиваль, который стартовал в Сириусе в июле, собрал 30 тысяч участников, рассказала председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Летний фестиваль классической музыки завершается в Сириусе. Музыкальное мероприятие стартовало в июле, за это время на сцене университета и на Медальной площади в периметре Олимпийского парка выступили пианист-виртуоз Денис Мацуев, артисты Мариинского театра под руководством дирижера Гургена Петросяна, музыканты Санкт-Петербургской филармонии и российско-китайского оркестра "Чайковский-оркестра" и другие. "Я считаю, что событие состоялось, фестиваль состоялся, более 30 тысяч человек посетило. Я считаю, что уровень концертного исполнения, уровень интересов, запросов у людей такой, что мы готовы к открытию нового (строящегося) концертного центра. У нас есть понимание, с кем мы сотрудничаем, как мы это развиваем, в том числе, даже просветительскую программу, вокруг которой очень серьезные, академические высочайшего уровня программы, которая сложилась в рамках фестиваля", - сказала Шмелева на встрече с журналистами в Сириусе. Она подчеркнула, что международный формат всех мероприятий, который также был отработан во время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сохраняется. "Международная составляющая расширяется, молодежная расширяется, я считаю, что те стандарты, которые демонстрируют наши школы, притягательны для огромного количества экспертов, молодых музыкантов, исполнителей, которые едут и хотят здесь оказаться. Поэтому и фестиваль стал международным, конечно, наш концертный центр, международный", - заключила Шмелева. Большой музыкальный фестиваль проводится на федеральной территории Сириус, расположенной в границах черноморского побережья, с 2022 года. В этом году с 13 июля по 25 августа в рамках фестиваля состоялось 25 концертов. Как заверяют организаторы музыкального мероприятия, в 2025 году фестиваль проведут в новом строящемся концертном зале мирового уровня.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елена шмелева, денис мацуев, мариинский театр, федеральная территория "сириус"