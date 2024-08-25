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Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников - РИА Новости, 25.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:21 25.08.2024 (обновлено: 22:32 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/festival-1968404997.html
Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников
Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников - РИА Новости, 25.08.2024
Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников
Большой летний музыкальный фестиваль, который стартовал в Сириусе в июле, собрал 30 тысяч участников, рассказала председатель совета федеральной территории... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:21
2024-08-25T22:32
культура
елена шмелева
денис мацуев
мариинский театр
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 25 авг – РИА Новости. Большой летний музыкальный фестиваль, который стартовал в Сириусе в июле, собрал 30 тысяч участников, рассказала председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Летний фестиваль классической музыки завершается в Сириусе. Музыкальное мероприятие стартовало в июле, за это время на сцене университета и на Медальной площади в периметре Олимпийского парка выступили пианист-виртуоз Денис Мацуев, артисты Мариинского театра под руководством дирижера Гургена Петросяна, музыканты Санкт-Петербургской филармонии и российско-китайского оркестра "Чайковский-оркестра" и другие. "Я считаю, что событие состоялось, фестиваль состоялся, более 30 тысяч человек посетило. Я считаю, что уровень концертного исполнения, уровень интересов, запросов у людей такой, что мы готовы к открытию нового (строящегося) концертного центра. У нас есть понимание, с кем мы сотрудничаем, как мы это развиваем, в том числе, даже просветительскую программу, вокруг которой очень серьезные, академические высочайшего уровня программы, которая сложилась в рамках фестиваля", - сказала Шмелева на встрече с журналистами в Сириусе. Она подчеркнула, что международный формат всех мероприятий, который также был отработан во время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сохраняется. "Международная составляющая расширяется, молодежная расширяется, я считаю, что те стандарты, которые демонстрируют наши школы, притягательны для огромного количества экспертов, молодых музыкантов, исполнителей, которые едут и хотят здесь оказаться. Поэтому и фестиваль стал международным, конечно, наш концертный центр, международный", - заключила Шмелева. Большой музыкальный фестиваль проводится на федеральной территории Сириус, расположенной в границах черноморского побережья, с 2022 года. В этом году с 13 июля по 25 августа в рамках фестиваля состоялось 25 концертов. Как заверяют организаторы музыкального мероприятия, в 2025 году фестиваль проведут в новом строящемся концертном зале мирового уровня.
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html
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елена шмелева, денис мацуев, мариинский театр, федеральная территория "сириус"
Культура, Елена Шмелева, Денис Мацуев, Мариинский театр, Федеральная территория "Сириус"
Фестиваль классической музыки в Сириусе собрал более 30 тысяч участников

Большой летний музыкальный фестиваль в Сириусе собрал более 30 тысяч участников

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Архивное фото
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СИРИУС, 25 авг – РИА Новости. Большой летний музыкальный фестиваль, который стартовал в Сириусе в июле, собрал 30 тысяч участников, рассказала председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Летний фестиваль классической музыки завершается в Сириусе. Музыкальное мероприятие стартовало в июле, за это время на сцене университета и на Медальной площади в периметре Олимпийского парка выступили пианист-виртуоз Денис Мацуев, артисты Мариинского театра под руководством дирижера Гургена Петросяна, музыканты Санкт-Петербургской филармонии и российско-китайского оркестра "Чайковский-оркестра" и другие.
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"Я считаю, что событие состоялось, фестиваль состоялся, более 30 тысяч человек посетило. Я считаю, что уровень концертного исполнения, уровень интересов, запросов у людей такой, что мы готовы к открытию нового (строящегося) концертного центра. У нас есть понимание, с кем мы сотрудничаем, как мы это развиваем, в том числе, даже просветительскую программу, вокруг которой очень серьезные, академические высочайшего уровня программы, которая сложилась в рамках фестиваля", - сказала Шмелева на встрече с журналистами в Сириусе.
Она подчеркнула, что международный формат всех мероприятий, который также был отработан во время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сохраняется. "Международная составляющая расширяется, молодежная расширяется, я считаю, что те стандарты, которые демонстрируют наши школы, притягательны для огромного количества экспертов, молодых музыкантов, исполнителей, которые едут и хотят здесь оказаться. Поэтому и фестиваль стал международным, конечно, наш концертный центр, международный", - заключила Шмелева.
Большой музыкальный фестиваль проводится на федеральной территории Сириус, расположенной в границах черноморского побережья, с 2022 года. В этом году с 13 июля по 25 августа в рамках фестиваля состоялось 25 концертов. Как заверяют организаторы музыкального мероприятия, в 2025 году фестиваль проведут в новом строящемся концертном зале мирового уровня.
"Новая волна" в Сочи: открытие главного музыкального конкурса
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

В гала-концерте, открывающем фестиваль, приняли участие Юрий Антонов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Anna Asti, Сергей Лазарев, МОТ, Игорь Николаев, Севиль, Хабиб, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, FEDUK, ST, Олег Майами, NILETTO, Ева Власова и другие звезды

Открытие конкурса Новая Волна

В гала-концерте, открывающем фестиваль, приняли участие Юрий Антонов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Anna Asti, Сергей Лазарев, МОТ, Игорь Николаев, Севиль, Хабиб, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, FEDUK, ST, Олег Майами, NILETTO, Ева Власова и другие звезды

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
1 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

Гостям представили 13 участников конкурса из семи стран. Оценивать их выступления будут Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри – Игорь Крутой

Открытие конкурса Новая Волна

Гостям представили 13 участников конкурса из семи стран. Оценивать их выступления будут Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри – Игорь Крутой

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
2 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

Игорь Крутой: "В этом году мы представим 13 конкурсантов из семи стран. Все они очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей. Помимо конкурсных дней, традиционно готовим концертную программу: уверен, телезрителям будут интересны творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. А мой юбилей отметим отдельно в Москве, осенью, буду рад встрече со зрителями"

Открытие конкурса Новая Волна

Игорь Крутой: "В этом году мы представим 13 конкурсантов из семи стран. Все они очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей. Помимо конкурсных дней, традиционно готовим концертную программу: уверен, телезрителям будут интересны творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. А мой юбилей отметим отдельно в Москве, осенью, буду рад встрече со зрителями"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
3 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

Алсу: "Новая волна" — это всегда эмоции и потрясающая атмосфера. Здесь собираются коллеги, друзья — все знакомые, родные уже лица. Это всегда хорошая музыка, новые песни, всегда улыбки. Конкурсанты тоже классные каждый год, здесь строгий отбор и случайных нет. С каждым годом сцена конкурса все ярче. В этом году я решила поэкспериментировать, и у меня уже запланировано несколько интересных коллабораций с молодыми артистами, но имена их пока не раскрываю"

Открытие конкурса Новая Волна

Алсу: "Новая волна" — это всегда эмоции и потрясающая атмосфера. Здесь собираются коллеги, друзья — все знакомые, родные уже лица. Это всегда хорошая музыка, новые песни, всегда улыбки. Конкурсанты тоже классные каждый год, здесь строгий отбор и случайных нет. С каждым годом сцена конкурса все ярче. В этом году я решила поэкспериментировать, и у меня уже запланировано несколько интересных коллабораций с молодыми артистами, но имена их пока не раскрываю"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
4 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

Сергей Лазарев: "Двадцать два года назад с победы в конкурсе "Новая волна — 2002" началась моя большая известность — настоящая, всероссийская, уже взрослая, потому что до этого была детская известность в коллективе "Непоседы". "Новая волна" подняла меня вверх, и я счастлив, что все эти годы остаюсь вместе с ней: лет десять я вел этот конкурс, последние годы являюсь членом жюри и гостем. Это большой конкурс, известнейший своим именем. И действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!"

Открытие конкурса Новая Волна

Сергей Лазарев: "Двадцать два года назад с победы в конкурсе "Новая волна — 2002" началась моя большая известность — настоящая, всероссийская, уже взрослая, потому что до этого была детская известность в коллективе "Непоседы". "Новая волна" подняла меня вверх, и я счастлив, что все эти годы остаюсь вместе с ней: лет десять я вел этот конкурс, последние годы являюсь членом жюри и гостем. Это большой конкурс, известнейший своим именем. И действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
5 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

Ани Лорак: "Мы все в предвкушении. Приготовили очень много прекрасных выступлений, будет много красивых песен, постановок, специально привезли большую ракушку-декорацию, в которой я буду как жемчужина. Но не хочу раскрывать все секреты. Также я буду в составе жюри: ждем таланты, которые принесет "Новая волна" в этом году. Судить конкурсантов буду по сердцу, по тому, что в душе отзовется. Главное — не пропустить талант, потому что волнение, бывает, не позволяет чисто исполнить песню. Но когда есть душа, харизма, энергетика, когда мы видим артиста, можно простить многое. А телезрителям канала "Россия" хочу пожелать хорошего настроения и удовольствия от музыки и красоты!"

Открытие конкурса Новая Волна

Ани Лорак: "Мы все в предвкушении. Приготовили очень много прекрасных выступлений, будет много красивых песен, постановок, специально привезли большую ракушку-декорацию, в которой я буду как жемчужина. Но не хочу раскрывать все секреты. Также я буду в составе жюри: ждем таланты, которые принесет "Новая волна" в этом году. Судить конкурсантов буду по сердцу, по тому, что в душе отзовется. Главное — не пропустить талант, потому что волнение, бывает, не позволяет чисто исполнить песню. Но когда есть душа, харизма, энергетика, когда мы видим артиста, можно простить многое. А телезрителям канала "Россия" хочу пожелать хорошего настроения и удовольствия от музыки и красоты!"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
6 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

На телеканале "Россия" также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни (в 23:30), творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. Зрители увидят в эфире концерт суперзвезд "Новой волны", который состоится 29 августа в 23:30, и торжественное закрытие — 30 августа в 21:30

Открытие конкурса Новая Волна

На телеканале "Россия" также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни (в 23:30), творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. Зрители увидят в эфире концерт суперзвезд "Новой волны", который состоится 29 августа в 23:30, и торжественное закрытие — 30 августа в 21:30

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
7 из 8
© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"

В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015 года конкурс проходит в Сочи

Открытие конкурса Новая Волна

В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015 года конкурс проходит в Сочи

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
8 из 8

В гала-концерте, открывающем фестиваль, приняли участие Юрий Антонов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Anna Asti, Сергей Лазарев, МОТ, Игорь Николаев, Севиль, Хабиб, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, FEDUK, ST, Олег Майами, NILETTO, Ева Власова и другие звезды

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
1 из 8

Гостям представили 13 участников конкурса из семи стран. Оценивать их выступления будут Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри – Игорь Крутой

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
2 из 8

Игорь Крутой: "В этом году мы представим 13 конкурсантов из семи стран. Все они очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей. Помимо конкурсных дней, традиционно готовим концертную программу: уверен, телезрителям будут интересны творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. А мой юбилей отметим отдельно в Москве, осенью, буду рад встрече со зрителями"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
3 из 8

Алсу: "Новая волна" — это всегда эмоции и потрясающая атмосфера. Здесь собираются коллеги, друзья — все знакомые, родные уже лица. Это всегда хорошая музыка, новые песни, всегда улыбки. Конкурсанты тоже классные каждый год, здесь строгий отбор и случайных нет. С каждым годом сцена конкурса все ярче. В этом году я решила поэкспериментировать, и у меня уже запланировано несколько интересных коллабораций с молодыми артистами, но имена их пока не раскрываю"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
4 из 8

Сергей Лазарев: "Двадцать два года назад с победы в конкурсе "Новая волна — 2002" началась моя большая известность — настоящая, всероссийская, уже взрослая, потому что до этого была детская известность в коллективе "Непоседы". "Новая волна" подняла меня вверх, и я счастлив, что все эти годы остаюсь вместе с ней: лет десять я вел этот конкурс, последние годы являюсь членом жюри и гостем. Это большой конкурс, известнейший своим именем. И действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
5 из 8

Ани Лорак: "Мы все в предвкушении. Приготовили очень много прекрасных выступлений, будет много красивых песен, постановок, специально привезли большую ракушку-декорацию, в которой я буду как жемчужина. Но не хочу раскрывать все секреты. Также я буду в составе жюри: ждем таланты, которые принесет "Новая волна" в этом году. Судить конкурсантов буду по сердцу, по тому, что в душе отзовется. Главное — не пропустить талант, потому что волнение, бывает, не позволяет чисто исполнить песню. Но когда есть душа, харизма, энергетика, когда мы видим артиста, можно простить многое. А телезрителям канала "Россия" хочу пожелать хорошего настроения и удовольствия от музыки и красоты!"

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
6 из 8

На телеканале "Россия" также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни (в 23:30), творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. Зрители увидят в эфире концерт суперзвезд "Новой волны", который состоится 29 августа в 23:30, и торжественное закрытие — 30 августа в 21:30

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
7 из 8

В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015 года конкурс проходит в Сочи

© Фото предоставлено оргкомитетом конкурса "Новая волна"
8 из 8
 
КультураЕлена ШмелеваДенис МацуевМариинский театрФедеральная территория "Сириус"
 
 
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