"Новая волна" в Сочи: открытие главного музыкального конкурса

В Сочи открылся конкурс молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна"
В гала-концерте, открывающем фестиваль, приняли участие Юрий Антонов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Anna Asti, Сергей Лазарев, МОТ, Игорь Николаев, Севиль, Хабиб, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, FEDUK, ST, Олег Майами, NILETTO, Ева Власова и другие звезды.
В гала-концерте, открывающем фестиваль, приняли участие Юрий Антонов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Anna Asti, Сергей Лазарев, МОТ, Игорь Николаев, Севиль, Хабиб, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Алсу, NATAN, FEDUK, ST, Олег Майами, NILETTO, Ева Власова и другие звезды.
Гостям представили 13 участников конкурса из семи стран. Оценивать их выступления будут Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри – Игорь Крутой.
Гостям представили 13 участников конкурса из семи стран. Оценивать их выступления будут Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри – Игорь Крутой.
Игорь Крутой: "В этом году мы представим 13 конкурсантов из семи стран. И все они очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей. Помимо конкурсных дней традиционно готовим концертную программу: уверен, телезрителям будут интересны творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. А мой юбилей отметим отдельно в Москве, осенью, буду рад встрече со зрителями".
Игорь Крутой: "В этом году мы представим 13 конкурсантов из семи стран. И все они очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей. Помимо конкурсных дней традиционно готовим концертную программу: уверен, телезрителям будут интересны творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. А мой юбилей отметим отдельно в Москве, осенью, буду рад встрече со зрителями".
Алсу: "Новая волна" - это всегда эмоции и потрясающая атмосфера. Здесь собираются коллеги, друзья – все знакомые, родные уже лица. Это всегда хорошая музыка, новые песни, всегда улыбки. Конкурсанты тоже классные каждый год, здесь строгий отбор и случайных нет. С каждым годом сцена конкурса все ярче. В этом году я решила поэкспериментировать, и у меня уже запланировано несколько интересных коллабораций с молодыми артистами, но имена их пока не раскрываю".
Алсу: "Новая волна" - это всегда эмоции и потрясающая атмосфера. Здесь собираются коллеги, друзья – все знакомые, родные уже лица. Это всегда хорошая музыка, новые песни, всегда улыбки. Конкурсанты тоже классные каждый год, здесь строгий отбор и случайных нет. С каждым годом сцена конкурса все ярче. В этом году я решила поэкспериментировать, и у меня уже запланировано несколько интересных коллабораций с молодыми артистами, но имена их пока не раскрываю".
Сергей Лазарев: "Двадцать два года назад, с победы в конкурсе "Новая волна-2002", началась моя большая известность – настоящая, всероссийская, уже взрослая, потому что до этого была детская известность в коллективе "Непоседы". "Новая волна" подняла меня вверх, и я счастлив, что все эти годы остаюсь вместе с ней: лет десять я вел этот конкурс, последние годы являюсь членом жюри и гостем. Это большой конкурс, известнейший своим именем. И действительно очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях"!
Сергей Лазарев: "Двадцать два года назад, с победы в конкурсе "Новая волна-2002", началась моя большая известность – настоящая, всероссийская, уже взрослая, потому что до этого была детская известность в коллективе "Непоседы". "Новая волна" подняла меня вверх, и я счастлив, что все эти годы остаюсь вместе с ней: лет десять я вел этот конкурс, последние годы являюсь членом жюри и гостем. Это большой конкурс, известнейший своим именем. И действительно очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях"!
Ани Лорак: "Мы все в предвкушении. Приготовили очень много прекрасных выступлений, будет много красивых песен, постановок, специально привезли большую ракушку-декорацию, в которой я буду, как жемчужина. Но не хочу раскрывать все секреты. Также я буду в составе жюри: ждем таланты, которые принесет "Новая волна" в этом году. Судить конкурсантов буду по сердцу, по тому, что в душе отзовется. Главное – не пропустить талант, потому что волнение, бывает, не позволяет чисто исполнить песню. Но, когда есть душа, харизма, энергетика, когда мы видим артиста, можно простить многое. А телезрителям канала "Россия" хочу пожелать хорошего настроения и удовольствия от музыки и красоты!".
Ани Лорак: "Мы все в предвкушении. Приготовили очень много прекрасных выступлений, будет много красивых песен, постановок, специально привезли большую ракушку-декорацию, в которой я буду, как жемчужина. Но не хочу раскрывать все секреты. Также я буду в составе жюри: ждем таланты, которые принесет "Новая волна" в этом году. Судить конкурсантов буду по сердцу, по тому, что в душе отзовется. Главное – не пропустить талант, потому что волнение, бывает, не позволяет чисто исполнить песню. Но, когда есть душа, харизма, энергетика, когда мы видим артиста, можно простить многое. А телезрителям канала "Россия" хочу пожелать хорошего настроения и удовольствия от музыки и красоты!".
На телеканале "Россия" также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни (в 23.30), творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. Зрители увидят в эфире концерт суперзвезд "Новой Волны", который состоится 29 августа в 23.30, и торжественное закрытие – 30 августа в 21.30.
На телеканале "Россия" также будут транслировать первый, второй и третий конкурсные дни (в 23.30), творческие вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова. Зрители увидят в эфире концерт суперзвезд "Новой Волны", который состоится 29 августа в 23.30, и торжественное закрытие – 30 августа в 21.30.
В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015 года конкурс проходит в Сочи.
В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015 года конкурс проходит в Сочи.