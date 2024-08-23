"Новая волна" в Сочи: открытие главного музыкального конкурса

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Ани Лорак: "Мы все в предвкушении. Приготовили очень много прекрасных выступлений, будет много красивых песен, постановок, специально привезли большую ракушку-декорацию, в которой я буду, как жемчужина. Но не хочу раскрывать все секреты. Также я буду в составе жюри: ждем таланты, которые принесет "Новая волна" в этом году. Судить конкурсантов буду по сердцу, по тому, что в душе отзовется. Главное – не пропустить талант, потому что волнение, бывает, не позволяет чисто исполнить песню. Но, когда есть душа, харизма, энергетика, когда мы видим артиста, можно простить многое. А телезрителям канала "Россия" хочу пожелать хорошего настроения и удовольствия от музыки и красоты!".