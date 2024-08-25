В Госдуме рассказали, почему США пытаются достать Дурова
Депутат Горелкин: США бесит, что Дуров создал инструмент, мешающий их идеологии
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Соединенным Штатам не нравится, что на их деньги был создан инструмент, который мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
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"Штаты бесит факт, что в итоге за деньги американских инвесторов был создан инструмент, который здорово мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что в статусе лица, которое создает угрозу для национальной безопасности США, Дуров находится с тех пор, как осмелился бросить вызов господству доллара и сумел заинтересовать крупных американских инвесторов в "криптовалюте нового поколения".
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"И даже после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (США - ред.) уничтожила этот проект, спецслужбы США не оставили попыток достать Дурова и вели переговоры с Дубаем о его аресте и экстрадиции. Единственным способом этого избежать стало получение гражданства ОАЭ, а вот обретение французского паспорта пару лет спустя стало фатальной ошибкой", - добавил Горелкин.
По его словам, поездки Дурова по странам СНГ были восприняты как обозначение территории, на которую Telegram не просто претендует, а уже объявляет своей, поэтому спецслужбы США и решились инспирировать этот громкий арест, понимая, что он станет точкой невозврата.
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"Европейским пользователям годами внушали, что Telegram - это площадка для маргиналов, а все нормальные люди пользуются американскими WhatsApp и Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская - ред.). Теперь у них наверняка возникнет вопрос: почему же столько шума вокруг этой совсем не популярной платформы - и главное: кому на самом деле нужен арест Павла Дурова?" - заключил Горелкин.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.