https://ria.ru/20240825/durov-1968315761.html

В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции

В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции "по запросу США", которые и далее будут действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", заявил... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:26

2024-08-25T08:26

2024-08-25T09:15

франция

россия

азербайджан

павел дуров

андрей климов

telegram

совет федерации рф

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции "по запросу США", которые и далее будут действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя "телеги" Павла Дурова по запросу властей США - ещё одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", - написал он.

https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html

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Варвара Скокшина

франция, россия, азербайджан, павел дуров, андрей климов, telegram, совет федерации рф, задержание павла дурова во франции, в мире