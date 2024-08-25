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В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
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08:26 25.08.2024 (обновлено: 09:15 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968315761.html
В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции
В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции "по запросу США", которые и далее будут действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", заявил... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T08:26
2024-08-25T09:15
франция
россия
азербайджан
павел дуров
андрей климов
telegram
совет федерации рф
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции "по запросу США", которые и далее будут действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. "Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя "телеги" Павла Дурова по запросу властей США - ещё одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", - написал он.
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франция, россия, азербайджан, павел дуров, андрей климов, telegram, совет федерации рф, задержание павла дурова во франции, в мире
Франция, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Андрей Климов, Telegram, Совет Федерации РФ, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
В Совфеде прокомментировали задержание Дурова во Франции

Сенатор Климов: Дурова задержали во Франции по запросу США

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции "по запросу США", которые и далее будут действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По ее данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
"Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя "телеги" Павла Дурова по запросу властей США - ещё одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", - написал он.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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ФранцияРоссияАзербайджанПавел ДуровАндрей КлимовTelegramСовет Федерации РФЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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