https://ria.ru/20240825/durov-1968305944.html

СМИ: следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции

СМИ: следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ: следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но все равно прилетел в страну, где и был задержан, сообщили местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T04:57

2024-08-25T04:57

2024-08-25T08:55

франция

азербайджан

баку

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задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но все равно прилетел в страну, где и был задержан, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванного следователя.По данным прессы, Дуров прибыл на частном самолете из столицы Азербайджана Баку в сопровождении телохранителя и помощницы. Он собирался провести в Париже как минимум один вечер, у него был запланирован там ужин.Французские СМИ пишут, что власти страны вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, действовавших на платформе Telegram.В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает его причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В МИД России сообщили, что дипломаты предпринимают шаги для выяснения ситуации с задержанием Дурова. При этом представители самого Дурова за помощью не обращались.

https://ria.ru/20240825/durov_frantsiya-1968304812.html

https://ria.ru/20240825/blokcheyn-1968299116.html

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франция, азербайджан, баку, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире