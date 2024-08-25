СМИ: следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции
СМИ: следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но все равно прилетел в страну, где и был задержан, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванного следователя.
По данным прессы, Дуров прибыл на частном самолете из столицы Азербайджана Баку в сопровождении телохранителя и помощницы. Он собирался провести в Париже как минимум один вечер, у него был запланирован там ужин.
Французские СМИ пишут, что власти страны вменяет Дурову бездействие (отказ в модерации и сотрудничестве со следователями) в отношении правонарушителей, действовавших на платформе Telegram.
В субботу вечером французская пресса сообщила, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает его причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По сведениям французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
В МИД России сообщили, что дипломаты предпринимают шаги для выяснения ситуации с задержанием Дурова. При этом представители самого Дурова за помощью не обращались.