https://ria.ru/20240825/durov-1968298901.html

Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы

Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы - РИА Новости, 25.08.2024

Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы

В аресте Павла Дурова властями Франции явно наблюдаются политические мотивы, заявил депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР). РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:20

2024-08-25T01:20

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В аресте Павла Дурова властями Франции явно наблюдаются политические мотивы, заявил депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР). Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений. "Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы. Позабыли про "европейские ценности", про "свободу средств массовой информации", которую реально на сегодняшний день олицетворяет Павел Дуров", - написал Сипягин в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что происходящее подтверждает мысль о том, что российские специалисты должны оставаться в РФ, где они будут цениться и находиться в безопасности. "Вспомнил кадры того, как шесть лет назад основателя VK и Telegram поздравил наш основатель, основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И уже тогда он призывал Дурова вернуться на родину", - добавил Сипягин.

https://ria.ru/20240825/durov-1968298352.html

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