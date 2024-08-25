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Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы
Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы - РИА Новости, 25.08.2024
Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы
В аресте Павла Дурова властями Франции явно наблюдаются политические мотивы, заявил депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР). РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:20
2024-08-25T01:20
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В аресте Павла Дурова властями Франции явно наблюдаются политические мотивы, заявил депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР). Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений. "Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы. Позабыли про "европейские ценности", про "свободу средств массовой информации", которую реально на сегодняшний день олицетворяет Павел Дуров", - написал Сипягин в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что происходящее подтверждает мысль о том, что российские специалисты должны оставаться в РФ, где они будут цениться и находиться в безопасности. "Вспомнил кадры того, как шесть лет назад основателя VK и Telegram поздравил наш основатель, основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И уже тогда он призывал Дурова вернуться на родину", - добавил Сипягин.
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франция, париж, россия, павел дуров, владимир сипягин, владимир жириновский, telegram, госдума рф, лдпр, задержание павла дурова во франции
Франция, Париж, Россия, Павел Дуров, Владимир Сипягин, Владимир Жириновский, Telegram, Госдума РФ, ЛДПР, Задержание Павла Дурова во Франции
Депутат увидел в аресте Дурова властями Франции политические мотивы
Депутат ГД Сипягин: в аресте Дурова во Франции наблюдаются политические мотивы