Рейтинг@Mail.ru
Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 25.08.2024 (обновлено: 00:29 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/durov-1968296277.html
Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции
Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024
Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции вечером в субботу, заявил, РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T00:25
2024-08-25T00:29
франция
задержание павла дурова во франции
париж
павел дуров
андрей клишас
telegram
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции вечером в субботу, заявил, что французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений."Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности", - написал Клишас в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240825/kriptovalyuta-1968295610.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:23:2395:1819_1920x0_80_0_0_2af9ff93a3fcae766183b9bc7f8323aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, задержание павла дурова во франции, париж, павел дуров, андрей клишас, telegram, совет федерации рф, в мире
Франция, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, Павел Дуров, Андрей Клишас, Telegram, Совет Федерации РФ, В мире
Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции

Сенатор Клишас о задержании Дурова: Франция продолжает борьбу за "свободу слова"

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции вечером в субботу, заявил, что французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".
Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений.
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Цена криптовалюты Toncoin упала на 14 процентов на фоне задержания Дурова
00:14
"Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности", - написал Клишас в Telegram-канале.
 
ФранцияЗадержание Павла Дурова во ФранцииПарижПавел ДуровАндрей КлишасTelegramСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала