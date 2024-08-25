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Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции

Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 25.08.2024

Сенатор с иронией прокомментировал задержание Дурова во Франции

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции вечером в субботу, заявил, РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:25

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя задержание основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции вечером в субботу, заявил, что французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности".Ранее французские СМИ сообщали, что основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. По информации французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Он помещен под стражу. По данным французских СМИ, правосудие Франции считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram от сотрудничества с властями страны, делает Дурова причастным к ряду преступлений."Французы продолжают свою борьбу за "свободу слова" и "европейские ценности", - написал Клишас в Telegram-канале.

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