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"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому - РИА Новости, 24.08.2024
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08:00 24.08.2024 (обновлено: 08:05 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html
"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому
"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому - РИА Новости, 24.08.2024
"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину. Цель визита — переговоры с Владимиром Зеленским по вопросам двусторонних отношений. Но основной темой,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:00
2024-08-24T08:05
в мире
индия
киев
украина
нарендра моди
владимир зеленский
махатма ганди
брикс
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину. Цель визита — переговоры с Владимиром Зеленским по вопросам двусторонних отношений. Но основной темой, разумеется, стало урегулирование продолжающегося конфликта. Моди — один из немногих политиков, поддерживающих контакты и с Москвой, и с Киевом. О результатах поездки — в материале РИА Новости.Из Варшавы в КиевУкраина установила с Индией дипломатические отношения в 1992-м, но глава азиатского государства прилетел сюда впервые.Главный вопрос, которым задавались наблюдатели накануне визита, — намерены ли в Нью-Дели представить свой план урегулирования или предпочтут присоединиться к уже имеющейся мирной инициативе Бразилии и Китая. Оба государства сотрудничают с Индией как минимум в рамках БРИКС. Поэтому объединение усилий было бы логичным. В то же время не стоит забывать о пограничных индийско-китайских конфликтах.Источники американского издания Bloomberg ранее сообщали: Моди готов передавать послания между Путиным и Зеленским, но не возьмет на себя роль посредника.Некоторые намеки премьер сделал сам. Перед Киевом он посетил Варшаву, где обрисовал свое видение ситуации. "Мы выступаем за диалог и дипломатию, чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность, — сказал он. — Индия готова внести в это вклад совместно с дружественными странами". По его мнению, "нет такого конфликта, который можно разрешить на поле битвы".Симптоматично, что в польской столице Моди провел почти двое суток, в то время как украинскую поездку ограничили одним днем. Наблюдатели обратили внимание на то, что пошаговой программы в Киеве, как это было в Варшаве, никто не озвучил. В пресс-релизе МИД Индии упоминались только переговоры с Зеленским и другими руководителями страны, а также встреча с согражданами, находящимися на Украине.Давние противоречияКиевский режим основной задачей видит переманивание Нью-Дели на свою сторону. "Украина рассматривает Индию как центральную фигуру в своих усилиях по завоеванию расположения стран Глобального Юга с целью усиления давления на Кремль", — отмечает Bloomberg.Однако пока это не увенчалось успехом. На июньском "саммите мира" в Швейцарии, где Зеленский старался продемонстрировать всемирную поддержку Украины, Индия оказалась в числе стран, не подписавших итоговое совместное заявление.Не способствовал налаживанию контакта и июльский визит Моди в Россию. Зеленский отозвался об этом очень грубо. Индийский МИД немедленно вызвал посла Украины "на ковер", в Нью-Дели также отложили заседание двусторонней рабочей группы по вопросам культурного взаимодействия. А местные СМИ пояснили, из-за чего отношения государств "остаются прохладными": из-за военных связей Киева с Пакистаном, украинской критики ядерных испытаний Индии 1998-го и противодействия позиции Нью-Дели по Кашмиру в ООН.По заветам ГандиТем не менее Зеленский и Моди тепло приветствовали друг друга. Гость в присущей ему манере обнял хозяина, затем главы государств отправились в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.Кроме того, Моди возложил цветы к статуе Махатмы Ганди в парке "Оазис мира". И вновь напомнил о необходимости завершить войну. "Отдал дань уважения Махатме Ганди в Киеве, — сообщил премьер в соцсети X (бывший Twitter). — Идеалы Бапу (так часто называют Ганди в Индии. — Прим. ред.) универсальны и дают надежду миллионам. Давайте все последуем по пути, который он указал человечеству".После переговоров в Мариинском дворце (церемониальная резиденция президента Украины) Моди и Зеленский подписали четыре соглашения: о гуманитарной помощи от Индии, культурном сотрудничестве, по сельскому хозяйству и поставкам медикаментов.Украинский конфликт ожидаемо обсуждали за закрытыми дверями. В совместном коммюнике для журналистов ограничились общими фразами."Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И надо двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть [за стол переговоров], чтобы найти выход из этого кризиса", — сказал Моди. Индия готова способствовать любым инициативам по урегулированию. "Мы не были нейтральными с самого начала; мы заняли определенную сторону и твердо выступаем за мир", — подчеркнул премьер-министр."Этот визит очень дружественный и важный для всех украинцев", — заверил, в свою очередь, Зеленский.Немного конкретики добавил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар."Большая часть переговоров на самом деле была связана с конфликтом, — уточнил он на брифинге. — Премьер-министр высказался о нашей позиции: сейчас не эпоха войн. Решение будет найдено не на поле боя"."Любая инициатива, чтобы быть продуктивной, естественно, должна привлекать другую заинтересованную сторону. Очевидно, это не может быть односторонним усилием", — прокомментировал он украинскую "формулу мира".По словам Джайшанкара, Моди рассказал Зеленскому и о встрече с Путиным. Обсуждали закупку Индией российской нефти. Премьер дал понять собеседнику, что "это не политика, а рыночная стратегия". О реакции главы киевского режима ничего не известно. Пока же его ждут в Индии с ответным визитом. Пригласил лично Моди.
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в мире, индия, киев, украина, нарендра моди, владимир зеленский, махатма ганди, брикс
В мире, Индия, Киев, Украина, Нарендра Моди, Владимир Зеленский, Махатма Ганди, БРИКС
"Никогда не были нейтральными". Союзник России подал знак Зеленскому

Премьер Индии впервые за 32 года посетил Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyНарендра Моди и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Нарендра Моди и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину. Цель визита — переговоры с Владимиром Зеленским по вопросам двусторонних отношений. Но основной темой, разумеется, стало урегулирование продолжающегося конфликта. Моди — один из немногих политиков, поддерживающих контакты и с Москвой, и с Киевом. О результатах поездки — в материале РИА Новости.

Из Варшавы в Киев

Украина установила с Индией дипломатические отношения в 1992-м, но глава азиатского государства прилетел сюда впервые.
© Фото : Narendra Modi/XПремьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует индийскую общину во время прибытия на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует индийскую общину во время прибытия на Украину - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Narendra Modi/X
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствует индийскую общину во время прибытия на Украину
Главный вопрос, которым задавались наблюдатели накануне визита, — намерены ли в Нью-Дели представить свой план урегулирования или предпочтут присоединиться к уже имеющейся мирной инициативе Бразилии и Китая. Оба государства сотрудничают с Индией как минимум в рамках БРИКС. Поэтому объединение усилий было бы логичным. В то же время не стоит забывать о пограничных индийско-китайских конфликтах.
Источники американского издания Bloomberg ранее сообщали: Моди готов передавать послания между Путиным и Зеленским, но не возьмет на себя роль посредника.
Некоторые намеки премьер сделал сам. Перед Киевом он посетил Варшаву, где обрисовал свое видение ситуации. "Мы выступаем за диалог и дипломатию, чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность, — сказал он. — Индия готова внести в это вклад совместно с дружественными странами". По его мнению, "нет такого конфликта, который можно разрешить на поле битвы".
Симптоматично, что в польской столице Моди провел почти двое суток, в то время как украинскую поездку ограничили одним днем. Наблюдатели обратили внимание на то, что пошаговой программы в Киеве, как это было в Варшаве, никто не озвучил. В пресс-релизе МИД Индии упоминались только переговоры с Зеленским и другими руководителями страны, а также встреча с согражданами, находящимися на Украине.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ в Варшаве, Польша
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ в Варшаве, Польша

Давние противоречия

Киевский режим основной задачей видит переманивание Нью-Дели на свою сторону. "Украина рассматривает Индию как центральную фигуру в своих усилиях по завоеванию расположения стран Глобального Юга с целью усиления давления на Кремль", — отмечает Bloomberg.
Однако пока это не увенчалось успехом. На июньском "саммите мира" в Швейцарии, где Зеленский старался продемонстрировать всемирную поддержку Украины, Индия оказалась в числе стран, не подписавших итоговое совместное заявление.
Не способствовал налаживанию контакта и июльский визит Моди в Россию. Зеленский отозвался об этом очень грубо. Индийский МИД немедленно вызвал посла Украины "на ковер", в Нью-Дели также отложили заседание двусторонней рабочей группы по вопросам культурного взаимодействия. А местные СМИ пояснили, из-за чего отношения государств "остаются прохладными": из-за военных связей Киева с Пакистаном, украинской критики ядерных испытаний Индии 1998-го и противодействия позиции Нью-Дели по Кашмиру в ООН.

По заветам Ганди

Тем не менее Зеленский и Моди тепло приветствовали друг друга. Гость в присущей ему манере обнял хозяина, затем главы государств отправились в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Кроме того, Моди возложил цветы к статуе Махатмы Ганди в парке "Оазис мира". И вновь напомнил о необходимости завершить войну. "Отдал дань уважения Махатме Ганди в Киеве, — сообщил премьер в соцсети X (бывший Twitter). — Идеалы Бапу (так часто называют Ганди в Индии. — Прим. ред.) универсальны и дают надежду миллионам. Давайте все последуем по пути, который он указал человечеству".
© AP Photo / Channi AnandДети с портретом Махатмы Ганди
Дети с портретом Махатма Ганди - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Channi Anand
Дети с портретом Махатмы Ганди
После переговоров в Мариинском дворце (церемониальная резиденция президента Украины) Моди и Зеленский подписали четыре соглашения: о гуманитарной помощи от Индии, культурном сотрудничестве, по сельскому хозяйству и поставкам медикаментов.
Украинский конфликт ожидаемо обсуждали за закрытыми дверями. В совместном коммюнике для журналистов ограничились общими фразами.
"Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И надо двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть [за стол переговоров], чтобы найти выход из этого кризиса", — сказал Моди. Индия готова способствовать любым инициативам по урегулированию. "Мы не были нейтральными с самого начала; мы заняли определенную сторону и твердо выступаем за мир", — подчеркнул премьер-министр.
"Этот визит очень дружественный и важный для всех украинцев", — заверил, в свою очередь, Зеленский.
Немного конкретики добавил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
"Большая часть переговоров на самом деле была связана с конфликтом, — уточнил он на брифинге. — Премьер-министр высказался о нашей позиции: сейчас не эпоха войн. Решение будет найдено не на поле боя".
"Любая инициатива, чтобы быть продуктивной, естественно, должна привлекать другую заинтересованную сторону. Очевидно, это не может быть односторонним усилием", — прокомментировал он украинскую "формулу мира".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Надежда есть". За что Моди поблагодарил Путина
9 июля, 16:34
По словам Джайшанкара, Моди рассказал Зеленскому и о встрече с Путиным. Обсуждали закупку Индией российской нефти. Премьер дал понять собеседнику, что "это не политика, а рыночная стратегия". О реакции главы киевского режима ничего не известно. Пока же его ждут в Индии с ответным визитом. Пригласил лично Моди.
 
В миреИндияКиевУкраинаНарендра МодиВладимир ЗеленскийМахатма ГандиБРИКС
 
 
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