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Премьер Индии отправится с визитом на Украину

Премьер Индии отправится с визитом на Украину - РИА Новости, 23.08.2024

Премьер Индии отправится с визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, закончивший в четверг свой двухдневный визит в Польшу, в пятницу отправится с однодневным визитом на Украину. Ожидания от... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:40

2024-08-23T00:40

2024-08-23T00:40

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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, закончивший в четверг свой двухдневный визит в Польшу, в пятницу отправится с однодневным визитом на Украину. Ожидания от поездки разнятся у разных людей и разных стран, однако у всех они связаны с одним вопросом: предложит ли Индия свой собственный план мирного разрешения украинского конфликта, и если да, то как этот план воспримет украинское руководство. Индийские дипломаты, готовившие визит, отказались отвечать на этот вопрос на брифинге в МИД Индии накануне вылета Моди в тур по Восточной Европе, в который входит посещение Польши и Украины. Они заявили, что ответ на этот вопрос не может быть дан "в силу известных обстоятельств" до окончания визита, но результаты поездки будут после ее окончания официально озвучены. Что говорят эксперты Эксперты из разных стран за последние двое суток выступили в СМИ многоголосым, но не очень гармоничным хором, делая предположения, которые варьируются от уверенности в том, что собственный мирный план у Индии есть и он может быть представлен миру либо сразу после визита, либо, после ряда консультаций с заинтересованными сторонами, на саммите БРИКС в Казани, до полного неверия в существование такого плана и редуцирования значимости поездки индийского премьера на Украину до "успокоения Запада" после его дружественного визита в Россию около месяца назад. При этом практически никто из экспертов не решился подвергнуть сомнению авторитет индийского лидера и его способность сказать свое слово в Киеве и быть услышанным. Многие обозреватели, а также и многие политические деятели в разных странах уже назвали визит Моди в Киев "историческим", чем бы он ни закончился. Что говорит Моди В четверг на совместном брифинге с польским премьером Дональдом Туском после переговоров в Варшаве глава правительства Индии выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися конфликтами на Украине и в Западной Азии. "Продолжающиеся конфликты на Украине и в Западной Азии вызывают глубокую обеспокоенность у всех нас. Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя", — сказал Моди, добавив, что Индия согласна на любое сотрудничество с дружественными странами в дипломатических усилиях и диалоге в целях скорейшего восстановления мира и стабильности. Вопрос о мирном плане В четверг полемика о мирном плане Индии в средствах массовой информации и соцсетях была не такой активной, как накануне. По всей видимости, многие обозреватели решили, что нет смысла делать прогнозы перед днем визита, если все, скорее всего, будет и так ясно менее чем через сутки. Тем не менее, некоторые, как и в предыдущие дни, обратили внимание на тот факт, что конкретной пошаговой программы визита премьер-министра Индии на Украину, как это было с его посещением Польши, никто не озвучил. МИД Индии объявил в пресс-релизе о поездке Моди только о переговорах с Владимиром Зеленским и другими руководителями страны, указав перечень обычных для такого визита тем, и о встрече с гражданами Индии, находящимися на Украине. На брифинге в Нью-Дели накануне вылета Моди в Восточную Европу высокопоставленные индийские дипломаты отдельно признали, что вопрос о конфликте на Украине будет одной из тем обсуждения на переговорах в Киеве, и подтвердили, что позиция Индии по конфликту остается прежней: страна выступает за мирный диалог заинтересованных сторон и сохраняет приверженность идее мирного диалога России и Украины как единственного способа разрешения конфликта. "Прочный мир может быть достигнут только через опции, приемлемые для обеих сторон", - подчеркнул замглавы МИД Индии Танмая Лал. "Индия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Как вы знаете, премьер-министр Моди уже беседовал с лидерами как России, так и Украины, и недавно посетил Россию", - напомнил дипломат.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967467521.html

https://ria.ru/20240820/modi-1967351214.html

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967787244.html

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