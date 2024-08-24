https://ria.ru/20240824/borrel-1968245759.html

Глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом

Глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом - РИА Новости, 24.08.2024

Глава МИД Венгрии назвал Борреля брюссельским Байденом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, критикуя "детсадовскую" реакцию ЕС на мирную инициативу по Украине венгерского... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:51

2024-08-24T15:51

2024-08-24T15:51

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жозеп боррель

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, критикуя "детсадовскую" реакцию ЕС на мирную инициативу по Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана, назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "брюссельским Байденом". Сийярто отметил, что Брюссель резко раскритиковал Орбана за визиты в Москву и Китай, при этом, когда в Пекин на встречу с председателем КНР поехала премьер Италии Джорджа Мелони, критики "к счастью" не последовало, потому что "она поступила правильно". "Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции - вперед послали брюссельского Байдена - Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на Пушкаш Арене (в Будапеште - ред.), а где-то в Брюсселе... Нам все равно", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit. По его словам, 13 стран, среди них "три крупнейших государства ЕС", выступили за проведение совета по-прежнему в Будапеште, пять сказали, что тогда не приедут, еще восемь сказали, что им все равно, а мнение Венгрии Боррель считать отказался. "Тогда Боррель сказал, что большинство за то, чтобы оно прошло в Будапеште, и этими фантастическими математическими показателями все закончилось", - отметил Сийярто. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине. Сийярто назвал такое решение показателем фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.

https://ria.ru/20240714/evropa-1959647461.html

https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html

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в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, виктор орбан, жозеп боррель, евросоюз