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СМИ: у Нидерландов есть сто тысяч доз вакцин против оспы обезьян
СМИ: у Нидерландов есть сто тысяч доз вакцин против оспы обезьян - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ: у Нидерландов есть сто тысяч доз вакцин против оспы обезьян
В распоряжении у Нидерландов есть около 100 тысяч доз вакцин против оспы обезьян, пишет газета Telegraaf со ссылкой на представителя министерства... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:39
2024-08-23T19:39
2024-08-23T19:39
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воз
ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
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ГААГА, 23 авг - РИА Новости. В распоряжении у Нидерландов есть около 100 тысяч доз вакцин против оспы обезьян, пишет газета Telegraaf со ссылкой на представителя министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта страны. "Этого достаточно для профилактической вакцинации людей на случай возникновения случаев заражения (оспой обезьян - ред.) в Нидерландах", - цитирует газета представителя министерства. Национальный институт общественного здравоохранения страны (RIVM) также считает, что примерно 100 тысяч доз вакцин должно быть "достаточно" на этот случай. Газета отмечает, что в настоящее время в Нидерландах не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html
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в мире, здоровье - общество, нидерланды, африка, европа, воз, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
В мире, Здоровье - Общество, Нидерланды, Африка, Европа, ВОЗ, Ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире
СМИ: у Нидерландов есть сто тысяч доз вакцин против оспы обезьян
Telegraaf: у Нидерландов есть около ста тысяч доз вакцин против оспы обезьян