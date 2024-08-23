https://ria.ru/20240823/rak-1968004568.html

В семи странах начались испытания первой мРНК-вакцины от рака легких

В семи странах начались испытания первой мРНК-вакцины от рака легких - РИА Новости, 23.08.2024

В семи странах начались испытания первой мРНК-вакцины от рака легких

Международные клинические испытания первой мРНК-вакцины от рака легких начались в семи странах, сообщила в пятницу газета Guardian. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:41

2024-08-23T12:41

2024-08-23T12:41

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Международные клинические испытания первой мРНК-вакцины от рака легких начались в семи странах, сообщила в пятницу газета Guardian. "Первая фаза клинических исследований, исследование вакцины BNT116 на людях, началось в 34 научно-исследовательских центрах, расположенных в семи странах: Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции", - говорится в сообщении. Вакцина является первой в своем роде, она была разработана немецкой компанией BioNTech с использованием той же технологии мРНК, которая легла в основу вакцины от COVID-19, пишет газета. Вакцина направлена на усиление иммунного ответа организма: она "помечает" раковые клетки и стимулирует организм для борьбы с ними. Всего в исследовании примут участие около 130 пациентов с немелкоклеточным раком легкого, они получат десятки доз вакцины в течение одного года, чтобы натренировать свой иммунитет. Врачи надеются, что новая вакцина станет стандартом лечения рака легких по всему миру. По информации телеканала Sky News, ранее исследования аналогичных вакцин для лечения других видов рака показали хорошие результаты: они привели к уменьшению размера опухоли и снижению риска рецидива, сказано в статье. "У нас уже есть некоторые данные о том, что эта вакцина хорошо переносится. Мы надеемся, что со временем нам удастся продемонстрировать, что лечение эффективно против рака легких, при этом не задевает другие ткани", - сказала в эфире телеканала руководитель клинических испытаний в Университетском колледже Лондона доктор Сара Бенафиф.

https://ria.ru/20240703/nauka-1956620093.html

https://ria.ru/20240717/rak-1960305320.html

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