https://ria.ru/20240823/otravlenie-1967926722.html

Врач рассказала, что делать при отравлении арбузом или дыней

Врач рассказала, что делать при отравлении арбузом или дыней - РИА Новости, 23.08.2024

Врач рассказала, что делать при отравлении арбузом или дыней

Почувствовав симптомы отравления арбузом или дыней, выраженные в виде тошноты, рвоты, диареи и озноба, необходимо начать пить больше жидкости, не игнорировать... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T03:08

2024-08-23T03:08

2024-08-23T10:13

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Почувствовав симптомы отравления арбузом или дыней, выраженные в виде тошноты, рвоты, диареи и озноба, необходимо начать пить больше жидкости, не игнорировать продолжительную рвоту, а также на некоторое время отказаться от пищи и алкоголя, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Первая помощь при отравлении: пейте больше жидкости. Для этого подойдет обычная негазированная вода, фруктовые компоты (не соки) или чуть подслащенная вода. Для поддержания водно-электролитного баланса, чтобы избежать тяжелых последствий обезвоживания, существуют специальные растворы. Это может быть порошок, который разводят в воде, или капельницы. Последние делают по назначению врача в условиях стационара", — рассказала Сухорукова. Врач отметила, что при диарее можно принять безрецептурные препараты. Однако важно учесть, что не все из них показаны детям. "Не запускайте рвоту. Если началась рвота, которая не прекращается несколько часов, обратитесь за помощью. Врачи скорой или в стационаре могут сделать укол, останавливающий ее", — добавила собеседница агентства. Если поднялась температура, появились озноб и головные боли, рекомендуется принять лекарства против жара и постараться отдохнуть. "Откажитесь от пищи на некоторое время. Также не стоит пробовать лечиться народными средствами и употреблять алкоголь. Если симптомы продолжаются дольше суток, необходимо обратиться за медицинской помощью", — сказала Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, с момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток. Их тяжесть зависит от многих факторов, включая тип отравления (вызванный бактериями с корки, испорченным арбузом или дыней, пестицидами или нитратами), возраст человека, его вес, количество съеденной порции и наличие сопутствующих заболеваний. Наиболее распространенные симптомы отравления: тошнота и рвота, диарея, дискомфорт в животе, слабость, озноб, повышенное потоотделение. В случае нитратного отравления к этим симптомам могут присоединиться тяжесть и боль в правом подреберье, снижение давления, учащенное дыхание, повышение пульса, звон или шум в ушах, похолодание, посинение конечностей, сонливость и даже потеря сознания, вплоть до комы.

https://ria.ru/20240808/vrach-1964798907.html

https://rsport.ria.ru/20240722/kak-opredelit-arbuz-s-nitratami-1960698775.html

https://rsport.ria.ru/20240730/kalorii-1962814909.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество