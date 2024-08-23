https://ria.ru/20240823/ospa-1968081419.html

В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян

В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 23.08.2024

В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян

Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:16

2024-08-23T16:16

2024-08-23T16:16

в мире

здоровье - общество

сингапур

африка

европа

воз

оспа обезьян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/30898/45/308984527_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_00f2153d6b1e74a2a185d6d3d920b14c.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа из потенциально опасных регионов, следует из опубликованного заявления профильного ведомства. "На сегодняшний день прямых рейсов между Сингапуром и странами со вспышкой вируса оспы обезьян нет, с 23 августа 2024 года мы вводим измерение температуры и проверку зрения в аэропортах Чанги и Селетар для туристов и членов экипажа, приезжающих из мест, которые могут быть подвержены риску вспышки оспы обезьян", - сказано в заявлении. Уточняется, что в проведении проверки здоровья также участвуют сингапурские Министерство транспорта и иммиграции и Управление контрольно-пропускных пунктов. В перспективе аналогичная проверка будет проводиться для пассажиров, прибывающих в страну морским путем. На данный момент с начала 2024 года в Сингапуре зафиксированы 13 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян штамма Clade 2, который является менее опасным для человека, чем штаммы Clade 1 или Clade 1b. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

сингапур

африка

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, сингапур, африка, европа, воз, оспа обезьян