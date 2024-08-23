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В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 23.08.2024
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16:16 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ospa-1968081419.html
В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян
В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 23.08.2024
В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян
Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:16
2024-08-23T16:16
в мире
здоровье - общество
сингапур
африка
европа
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа из потенциально опасных регионов, следует из опубликованного заявления профильного ведомства. "На сегодняшний день прямых рейсов между Сингапуром и странами со вспышкой вируса оспы обезьян нет, с 23 августа 2024 года мы вводим измерение температуры и проверку зрения в аэропортах Чанги и Селетар для туристов и членов экипажа, приезжающих из мест, которые могут быть подвержены риску вспышки оспы обезьян", - сказано в заявлении. Уточняется, что в проведении проверки здоровья также участвуют сингапурские Министерство транспорта и иммиграции и Управление контрольно-пропускных пунктов. В перспективе аналогичная проверка будет проводиться для пассажиров, прибывающих в страну морским путем. На данный момент с начала 2024 года в Сингапуре зафиксированы 13 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян штамма Clade 2, который является менее опасным для человека, чем штаммы Clade 1 или Clade 1b. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html
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в мире, здоровье - общество, сингапур, африка, европа, воз, оспа обезьян
В мире, Здоровье - Общество, Сингапур, Африка, Европа, ВОЗ, Оспа обезьян
В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян

Сингапур ввел тестирование туристов из-за распространения вируса оспы обезьян

© РИА Новости / Михаил ЦыгановМеждународный аэропорт Сингапура "Чанги"
Международный аэропорт Сингапура Чанги - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Международный аэропорт Сингапура "Чанги". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа из потенциально опасных регионов, следует из опубликованного заявления профильного ведомства.
"На сегодняшний день прямых рейсов между Сингапуром и странами со вспышкой вируса оспы обезьян нет, с 23 августа 2024 года мы вводим измерение температуры и проверку зрения в аэропортах Чанги и Селетар для туристов и членов экипажа, приезжающих из мест, которые могут быть подвержены риску вспышки оспы обезьян", - сказано в заявлении.
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Уточняется, что в проведении проверки здоровья также участвуют сингапурские Министерство транспорта и иммиграции и Управление контрольно-пропускных пунктов. В перспективе аналогичная проверка будет проводиться для пассажиров, прибывающих в страну морским путем.
На данный момент с начала 2024 года в Сингапуре зафиксированы 13 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян штамма Clade 2, который является менее опасным для человека, чем штаммы Clade 1 или Clade 1b.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
С начала года по 9 августа в Африке зарегистрированы уже более 17,5 тысячи случаев заболевания оспой обезьян, в том числе 517 заболевших скончались. В Европе случай заболевания оспой обезьян подтвержден только в Швеции. Среди азиатских стран, в которых были зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, - Пакистан, Филиппины и Таиланд. Власти последней страны в минувший четверг подтвердили опасность для человека нового штамма Clade 1b.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
 
В миреЗдоровье - ОбществоСингапурАфрикаЕвропаВОЗОспа обезьян
 
 
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