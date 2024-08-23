https://ria.ru/20240823/mitropolit-1967943610.html

Суд в Киеве продлил арест митрополиту УПЦ Павлу

Суд в Киеве продлил арест митрополиту УПЦ Павлу - РИА Новости, 23.08.2024

Суд в Киеве продлил арест митрополиту УПЦ Павлу

Суд в Киеве продлил на два месяца меру пресечения митрополиту канонической Украинской православной церкви и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю),... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:18

2024-08-23T08:18

2024-08-23T08:18

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд в Киеве продлил на два месяца меру пресечения митрополиту канонической Украинской православной церкви и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю), который по состоянию здоровья находится на стационарном лечении, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ. Его слова приводит украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале."У митрополита Павла мера пресечения - залог с возложением определенных обязанностей. Вчера обязанности были продлены еще на два месяца. Следующее заседание по делу должно состояться в сентябре", - заявил Чекман. Также адвокат добавил, что его подзащитный находится на стационарном лечении в одной из больниц Киева в связи с резким ухудшением самочувствия, которое произошло вчера во время заседания суда. Как сообщал в среду украинский телеканал "Общественное", судебное заседание по делу митрополита Павла перенесли на 30 сентября из-за самочувствия священнослужителя. СБУ 20 октября прошлого года заявила о передаче в суд дела митрополита Павла, обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ" и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Митрополит был отправлен под домашний арест. Срок ареста впоследствии был продлен, 14 июля 2023 года суд изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). 9 августа за митрополита внесли залог. Позже митрополит Павел был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован, ему диагностировали инфаркт. В апреле 2024 года суд разрешил снять с наместника лавры электронный браслет. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/mitropolit-1967657787.html

https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, религия