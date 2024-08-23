Посол России прокомментировал критику ЕС мирной инициативы Орбана
Посол Станиславов: страны ЕС, критикуя Орбана, показали агрессивные намерения
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Страны Евросоюза, критикуя мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, показали свои агрессивные намерения, которые пытались прикрыть конференцией в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
"Все европейские столицы с подачи Брюсселя практически в унисон открестились от его (Орбана - ред.) "миссии мира" и тем самым в очередной раз показали свои истинные агрессивные намерения, которые они старательно пытались прикрыть дипломатической активностью вокруг так называемой мирной конференции, состоявшейся в июне в Швейцарии", - сказал Станиславов.
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Венгерский премьер на сегодняшний день "оказался единственным есовским лидером, способным вести политический диалог с всеми ведущими мировыми игроками по наиболее важным международными вопросам", подчеркнул посол.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Венгрия была представлена на уровне министра иностранных дел.
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