https://ria.ru/20240823/krasnov-1968008014.html

Стали известны новые подробности убийства царской семьи

Стали известны новые подробности убийства царской семьи - РИА Новости, 23.08.2024

Стали известны новые подробности убийства царской семьи

Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:54

2024-08-23T12:54

2024-08-23T16:16

россия

игорь краснов

сергей минаев (музыкант)

николай ii

общество

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву."По их (участников расправы. — Прим. ред.) признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они (царская семья. — Прим. ред.) не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали", — рассказал Краснов.Генпрокурор также добавил, что часть драгоценностей царской семьи, которые были на них во время расстрела, найдены, но некоторые из них были присвоены.Последний российский император Николай II и его семья расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м Русская церковь причислила их к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были перенесены в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

https://ria.ru/20220315/otrechenie-1778127654.html

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россия, игорь краснов, сергей минаев (музыкант), николай ii, общество