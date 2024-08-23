Рейтинг@Mail.ru
Стали известны новые подробности убийства царской семьи - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 23.08.2024 (обновлено: 16:16 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/krasnov-1968008014.html
Стали известны новые подробности убийства царской семьи
Стали известны новые подробности убийства царской семьи - РИА Новости, 23.08.2024
Стали известны новые подробности убийства царской семьи
Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:54
2024-08-23T16:16
россия
игорь краснов
сергей минаев (музыкант)
николай ii
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934220432_0:207:2433:1576_1920x0_80_0_0_08e3284570467f2268cbf2424f7959d2.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.&quot;По их (участников расправы. — Прим. ред.) признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они (царская семья. — Прим. ред.) не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали&quot;, — рассказал Краснов.Генпрокурор также добавил, что часть драгоценностей царской семьи, которые были на них во время расстрела, найдены, но некоторые из них были присвоены.Последний российский император Николай II и его семья расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м Русская церковь причислила их к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были перенесены в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
https://ria.ru/20220315/otrechenie-1778127654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934220432_0:112:2433:1937_1920x0_80_0_0_8d78de587b402334d2dc66e59bf23a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, сергей минаев (музыкант), николай ii, общество
Россия, Игорь Краснов, Сергей Минаев (музыкант), Николай II, Общество
Стали известны новые подробности убийства царской семьи

Краснов: во время расправы над царской семьей пули рикошетили от бриллиантов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.
«

"По их (участников расправы. — Прим. ред.) признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они (царская семья. — Прим. ред.) не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали", — рассказал Краснов.

Генпрокурор также добавил, что часть драгоценностей царской семьи, которые были на них во время расстрела, найдены, но некоторые из них были присвоены.
Последний российский император Николай II и его семья расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м Русская церковь причислила их к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были перенесены в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
Репродукция фотографии Император Николай II из собраний Государственного Исторического музея - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
В Доме Романовых объяснили, зачем Николай II отрекся от трона
15 марта 2022, 00:02
 
РоссияИгорь КрасновСергей Минаев (музыкант)Николай IIОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала