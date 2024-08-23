Стали известны новые подробности убийства царской семьи
Краснов: во время расправы над царской семьей пули рикошетили от бриллиантов
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Во время расправы над царской семьей Романовых пули рикошетили от бриллиантов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.
«
"По их (участников расправы. — Прим. ред.) признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они (царская семья. — Прим. ред.) не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали", — рассказал Краснов.
Генпрокурор также добавил, что часть драгоценностей царской семьи, которые были на них во время расстрела, найдены, но некоторые из них были присвоены.
Последний российский император Николай II и его семья расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000-м Русская церковь причислила их к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были перенесены в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
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