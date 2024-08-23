https://ria.ru/20240823/evrosoyuz-1967939977.html

Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией

Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией - РИА Новости, 23.08.2024

Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией

Международная изоляция Венгрии является иллюзией, евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира и живут по указке из США, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:32

2024-08-23T07:32

2024-08-23T07:32

в мире

венгрия

брюссель

украина

виктор орбан

петер сийярто

жозеп боррель

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Международная изоляция Венгрии является иллюзией, евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира и живут по указке из США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "Возможно, какие-то иллюзии международной изоляции Венгрии в Брюсселе и возникают, но только потому, что это сами евробюрократы давно отгородились от всего мира и живут там даже не по своим законам, а по указке из Вашингтона", - сказал Станиславов. Глава российской дипмиссии отметил, что "европейский официоз попытался устроить Венгрии обструкцию" и "изолировать Будапешт" из-за инициативы венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине вместо того, "чтобы воспользоваться ситуацией в интересах мира". "В частности, последовали отказы от участия в мероприятиях высокого уровня, которые планировались здесь в рамках текущего полугодового венгерского председательства в ЕС. Все это напоминало "детсадовские игры в песочнице" - именно так весьма образно и, похоже, очень точно охарактеризовал ситуацию мининдел Венгрии Петер Сийярто", - добавил посол. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине. Сийярто назвал такое решение показателем фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.

https://ria.ru/20240822/neft-1967769913.html

https://ria.ru/20240822/vengriya-1967792789.html

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в мире, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, петер сийярто, жозеп боррель, евросоюз, россия