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Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией - РИА Новости, 23.08.2024
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07:32 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/evrosoyuz-1967939977.html
Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией
Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией - РИА Новости, 23.08.2024
Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией
Международная изоляция Венгрии является иллюзией, евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира и живут по указке из США, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:32
2024-08-23T07:32
в мире
венгрия
брюссель
украина
виктор орбан
петер сийярто
жозеп боррель
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Международная изоляция Венгрии является иллюзией, евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира и живут по указке из США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "Возможно, какие-то иллюзии международной изоляции Венгрии в Брюсселе и возникают, но только потому, что это сами евробюрократы давно отгородились от всего мира и живут там даже не по своим законам, а по указке из Вашингтона", - сказал Станиславов. Глава российской дипмиссии отметил, что "европейский официоз попытался устроить Венгрии обструкцию" и "изолировать Будапешт" из-за инициативы венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине вместо того, "чтобы воспользоваться ситуацией в интересах мира". "В частности, последовали отказы от участия в мероприятиях высокого уровня, которые планировались здесь в рамках текущего полугодового венгерского председательства в ЕС. Все это напоминало "детсадовские игры в песочнице" - именно так весьма образно и, похоже, очень точно охарактеризовал ситуацию мининдел Венгрии Петер Сийярто", - добавил посол. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине. Сийярто назвал такое решение показателем фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
https://ria.ru/20240822/neft-1967769913.html
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в мире, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, петер сийярто, жозеп боррель, евросоюз, россия
В мире, Венгрия, Брюссель, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия
Посол России назвал изоляцию Венгрии иллюзией

Посол Станиславов: евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира

© Фото предоставлено Посольством РФ в ВенгрииПосол России в Венгрии Евгений Станиславов
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено Посольством РФ в Венгрии
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Международная изоляция Венгрии является иллюзией, евробюрократы в Брюсселе сами отгородились от всего мира и живут по указке из США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
"Возможно, какие-то иллюзии международной изоляции Венгрии в Брюсселе и возникают, но только потому, что это сами евробюрократы давно отгородились от всего мира и живут там даже не по своим законам, а по указке из Вашингтона", - сказал Станиславов.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Венгрии предложили схему доставки нефти от российско-украинской границы
Вчера, 13:01
Глава российской дипмиссии отметил, что "европейский официоз попытался устроить Венгрии обструкцию" и "изолировать Будапешт" из-за инициативы венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине вместо того, "чтобы воспользоваться ситуацией в интересах мира".
"В частности, последовали отказы от участия в мероприятиях высокого уровня, которые планировались здесь в рамках текущего полугодового венгерского председательства в ЕС. Все это напоминало "детсадовские игры в песочнице" - именно так весьма образно и, похоже, очень точно охарактеризовал ситуацию мининдел Венгрии Петер Сийярто", - добавил посол.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что следующая неформальная встреча глав МИД в конце августа пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште из-за позиции Венгрии по Украине. Сийярто назвал такое решение показателем фрустрации Евросоюза, который оказался неспособен сам организовать миротворческую миссию наподобие той, что провел венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
В начале июля Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"В один конец". В Венгрии раскрыли, что готовы применить против Брюсселя
Вчера, 14:15
 
В миреВенгрияБрюссельУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоЖозеп БоррельЕвросоюзРоссия
 
 
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