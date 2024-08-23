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Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)

Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа) - РИА Новости, 23.08.2024

Договор о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа)

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года в Москве председателем Совета народных комиссаров СССР министром иностранных дел... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:30

2024-08-23T00:30

2024-08-23T00:31

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Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года в Москве председателем Совета народных комиссаров СССР министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом сроком на 10 лет. Инициатором Договора выступила германская сторона.Советское правительство, убедившись в ходе Московских советско-англо-французских переговоров 1939 года в нежелании западных стран на деле сотрудничать с СССР в организации совместного отпора фашистской агрессии и опасаясь создания единого антисоветского фронта, было вынуждено искать альтернативный путь обеспечения безопасности страны, приняв германское предложение о заключении договора о ненападении.Исходя из основных положений советско-германского договора о ненападении и нейтралитете (1926), стороны обязывались: воздерживаться от агрессивных действий и от нападения в отношении друг друга; в случае нападения на одну из сторон третьей державы не оказывать поддержки напавшей державе; не участвовать в группировках держав, направленных против одной из сторон; разрешать споры и конфликты между собой мирным путем. При этом договор не содержал положения о прекращении его действия в случае войны одной из договаривающихся сторон с третьей державой и не предусматривал каких-либо действий в этом случае другой договаривающейся стороны. Одновременно с договором стороны подписали секретный дополнительный протокол "о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе". Согласно тексту документа, в случае территориально-политического переустройства областей, входивших в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно являлись границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признавались обеими сторонами. В случае территориально-политического переустройства Польши границей сфер интересов Германии и СССР становилась линия, проходящая по рекам Нарев, Висла и Сан (в сферу влияния СССР были отнесены захваченные Польшей в ходе польско-советской войны 1920-1921 годов Западная Белоруссия и Западная Украина). Вопрос о целесообразности сохранения независимого Польского государства стороны обязывались выяснить окончательно "в течение дальнейшего политического развития".С советской стороны подчеркивался интерес СССР к Бессарабии, оккупированной Румынией в декабре 1917 года. Обе стороны обещали сохранить подписанный протокол в "строгом секрете".28 августа 1939 года было подписано разъяснение к "секретному дополнительному протоколу", уточняющее разграничение сфер влияния и расширяющее их в интересах СССР.Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР 31 августа, через неделю после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие секретного дополнительного протокола. Пакт и подписанные вместе с ним секретные протоколы развязали руки Германии, которая 1 сентября 1939 года вторглась в Польшу и в кратчайшие сроки беспрепятственно заняла ее западные районы. 17 сентября на входившие в состав Польши территории Западной Украины и Западной Белоруссии были введены советские войска. Таким образом, был осуществлен предусмотренный секретными протоколами раздел сфер влияния между Германией и СССР. Договор о ненападении от 23 августа 1939 года, равно как и другие советско-германские договоренности, в соответствии с нормами международного права утратил силу в момент нападения Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 года. 24 декабря 1989 года II Cъезд народных депутатов (СНД) принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", официально осуждающее договор как заключенный "в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих государств" и признавшее его юридически несостоятельным и недействительным с момента подписания.2 июня 2019 года Фонд "Историческая память" впервые опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года и секретный протокол к нему. Ранее доступными были лишь немецкие варианты пакта. По мнению военных историков, пакт Молотова-Риббентропа позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.В июне 2020 года президент России Владимир Путина в статье для американского журнала National Interest назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова-Риббентропа называют главной причиной Второй мировой. "Все ведущие страны до некоторой степени ответственны за этот взрыв. Все они сделали фатальные ошибки, заносчиво полагая, что они могут обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться вдали от предстоящей мировой катастрофы. Эта близорукость, отказ создать систему коллективной безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь", – написал Путин."Вторая мировая война случилась не вдруг, она не началась неожиданно или внезапно. Германская агрессия против Польши не взялась из ниоткуда. Это был результат целого ряда тенденций и факторов в мировой политике того времени. Все предвоенные события сложились в фатальную цепочку. Но, без сомнения, основные факторы, которые предопредилили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм и трусость государств, умиротворение агрессора, который набирал силу, и нежелание политических элит искать компромисс", – подытожил Владимир Путин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, германия, польша, вячеслав молотов