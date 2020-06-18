Путин обвинил Запад в информационных атаках в контексте Второй мировой

"Тем не менее, многие из наших партнеров еще не готовы для совместной работы. Напротив, преследуя свои цели, они увеличивают число и масштаб информационных атак против нашей страны, пытаясь заставить нас приносить извинения и чувствовать себя виноватыми, при этом сами принимают полностью лицемерные и политически мотивированные декларации", - пишет Путин.

Путин также назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова-Риббентропа называют главной причиной Второй мировой. "Все ведущие страны до некоторой степени ответственны за этот взрыв. Все они сделали фатальные ошибки, заносчиво полагая, что они могут обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться вдали от предстоящей мировой катастрофы. Эта близорукость, отказ создать систему коллективной безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь", - написал Путин.