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Путин обвинил Запад в информационных атаках в контексте Второй мировой
Ряд партнеров России не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне, а занимаются вместо этого информационными атаками на Москву,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T22:04
75 лет великой победы
европарламент
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571734614_0:0:2996:1685_1400x0_80_0_0_121a0de4e916e1521f82aef69591a24a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

Путин обвинил Запад в информационных атаках в контексте Второй мировой

22:04 18.06.2020
1086
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Ряд партнеров России не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне, а занимаются вместо этого информационными атаками на Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам всем нужна правда и объективность. Со своей стороны я всегда призывал своих коллег выстраивать спокойный, открытый, основанный на доверии диалог с тем, чтобы взглянуть на общее прошлое в самокритичной, непредвзятой манере", - пишет Путин в статье для американского журнала National Interest. Статья дается в переводе с английского.
"Тем не менее, многие из наших партнеров еще не готовы для совместной работы. Напротив, преследуя свои цели, они увеличивают число и масштаб информационных атак против нашей страны, пытаясь заставить нас приносить извинения и чувствовать себя виноватыми, при этом сами принимают полностью лицемерные и политически мотивированные декларации", - пишет Путин.
Он привел в качестве примера резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, где ответственность за Вторую мировую войну напрямую возлагалась на СССР и нацистскую Германию. По его словам, явным намерением такой резолюции было вызвать скандал. "Она также чревата реальными опасностями", - констатирует Путин.
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Путин также назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова-Риббентропа называют главной причиной Второй мировой. "Все ведущие страны до некоторой степени ответственны за этот взрыв. Все они сделали фатальные ошибки, заносчиво полагая, что они могут обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться вдали от предстоящей мировой катастрофы. Эта близорукость, отказ создать систему коллективной безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь", - написал Путин.
"Вторая мировая война случилась не вдруг, она не началась неожиданно или внезапно. Германская агрессия против Польши не взялась из ниоткуда. Это был результат целого ряда тенденций и факторов в мировой политике того времени. Все предвоенные события сложились в фатальную цепочку. Но, без сомнения, основные факторы, которые предопредилили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм и трусость государств, умиротворение агрессора, который набирал силу, и нежелание политических элит искать компромисс", - подытожил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
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Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыЕвропарламентВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
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