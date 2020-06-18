Путин обвинил Запад в информационных атаках в контексте Второй мировой

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Ряд партнеров России не готовы к совместной работе по установлению правды о Второй мировой войне, а занимаются вместо этого информационными атаками на Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам всем нужна правда и объективность. Со своей стороны я всегда призывал своих коллег выстраивать спокойный, открытый, основанный на доверии диалог с тем, чтобы взглянуть на общее прошлое в самокритичной, непредвзятой манере", - пишет Путин в статье для американского журнала National Interest. Статья дается в переводе с английского.
"Тем не менее, многие из наших партнеров еще не готовы для совместной работы. Напротив, преследуя свои цели, они увеличивают число и масштаб информационных атак против нашей страны, пытаясь заставить нас приносить извинения и чувствовать себя виноватыми, при этом сами принимают полностью лицемерные и политически мотивированные декларации", - пишет Путин.
Он привел в качестве примера резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года, где ответственность за Вторую мировую войну напрямую возлагалась на СССР и нацистскую Германию. По его словам, явным намерением такой резолюции было вызвать скандал. "Она также чревата реальными опасностями", - констатирует Путин.
Путин также назвал несправедливым подход, при котором пакт Молотова-Риббентропа называют главной причиной Второй мировой. "Все ведущие страны до некоторой степени ответственны за этот взрыв. Все они сделали фатальные ошибки, заносчиво полагая, что они могут обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться вдали от предстоящей мировой катастрофы. Эта близорукость, отказ создать систему коллективной безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь", - написал Путин.
"Вторая мировая война случилась не вдруг, она не началась неожиданно или внезапно. Германская агрессия против Польши не взялась из ниоткуда. Это был результат целого ряда тенденций и факторов в мировой политике того времени. Все предвоенные события сложились в фатальную цепочку. Но, без сомнения, основные факторы, которые предопредилили величайшую трагедию в истории человечества, были эгоизм и трусость государств, умиротворение агрессора, который набирал силу, и нежелание политических элит искать компромисс", - подытожил Путин.