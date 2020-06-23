Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Постановление II Съезда народных депутатов СССР о советско-германском договоре о ненападении 1939 года ущербно для России и создает предпосылки для проявлений исторического беспамятства в российском обществе, считают участники круглого стола "Советско-германские договоры 1939 года в истории СССР, настоящем и будущем России", прошедшего в понедельник в Москве онлайн.
На мероприятии, организованном Российским военно-историческим обществом, Московским педагогическим государственным университетом при участии специалистов Ассоциации историков Второй мировой войны и другими организациями, обсуждался законопроект, отменяющий постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, осуждавшее советско-германский договор о ненападении и секретное приложение к нему.
То постановление Съезда народных депутатов СССР "необходимо признать недействующим на территории Российской Федерации", говорится в резолюции круглого стола. Авторы резолюции пояснили, почему, по их мнению, надо принять такое решение.
"Постановление 1989 года исторически ущербно для России, ее народа и общества. Обвинение СССР (России) в ответственности за начало Второй мировой войны в результате заключения договора и протокола 1939 года стало привычным атрибутом не только современной европейской политики", - указывается в резолюции. Дошло и до того, что, в частности, на сайтах акции "Бессмертный полк онлайн" в нынешнем году были размещены фотографии нацистских преступников, отмечается в резолюции. Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил дела по этим фактам. Следствие подозревает в причастности к преступлению граждан Украины и Эстонии, а также более 10 россиян из разных регионов страны, в том числе из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.
Как отмечается в резолюции, постановление Съезда народных депутатов СССР не имеет в своей основе историко-правового обоснования для утверждения о том, что обусловленные секретным протоколом разграничения сфер интересов СССР и Германии противоречили суверенитету и независимости ряда третьих стран. Нет и доказательств того, что, как отмечалось в том постановлении, обязательства Германии перед СССР якобы усугубили последствия вероломной нацистской агрессии 22 июня 1941 года. Отсутствуют и подтверждения того, что протокол был использован Сталиным и его окружением для предъявления силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств, пишут авторы резолюции.
Кроме того, решение о включении вопроса о советско-германском договоре и секретном протоколе в повестку Съезда народных депутатов СССР в 1989 году принималось исключительно из соображений "политической целесообразности" сепаратисткой направленности, указывается в резолюции. "Продвигали в жизнь это постановление представители Народных фронтов Эстонии, Латвии и литовского "Саюдиса", - говорится в резолюции.
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История вопроса
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.
Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение "сфер интересов" Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее. Вместе с тем, протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным путем.
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По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
Двадцать четвертого декабря 1989 года второй съезд народных депутатов СССР (в то время - высший орган государственной власти в Советском Союзе) принял подписанное советским лидером Михаилом Горбачевым постановление № 979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", осудившее факт подписания секретного дополнительного протокола и других секретных договоренностей с Германией, и признававшее их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Постановление съезда было подготовлено по итогам работы депутатской комиссии, возглавляемой членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым.
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По мнению ряда историков, то постановление съезда нардепов, признававшее прямую связь между секретными протоколами и включением в 1940 году в состав Советского Союза в качестве союзных республик Латвии, Литвы, Эстонии, а также Молдавии, создавало идеологическую основу для их выхода из СССР на рубеже 1980-х-1990-х годов и фактического распада союзного государства.
В конце мая нынешнего года депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.