Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Постановление II Съезда народных депутатов Постановление II Съезда народных депутатов СССР о советско-германском договоре о ненападении 1939 года ущербно для России и создает предпосылки для проявлений исторического беспамятства в российском обществе, считают участники круглого стола "Советско-германские договоры 1939 года в истории СССР, настоящем и будущем России", прошедшего в понедельник в Москве онлайн.

На мероприятии, организованном Российским военно-историческим обществом, Московским педагогическим государственным университетом при участии специалистов Ассоциации историков Второй мировой войны и другими организациями, обсуждался законопроект, отменяющий постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, осуждавшее советско-германский договор о ненападении и секретное приложение к нему.

То постановление Съезда народных депутатов СССР "необходимо признать недействующим на территории Российской Федерации", говорится в резолюции круглого стола. Авторы резолюции пояснили, почему, по их мнению, надо принять такое решение.

"Постановление 1989 года исторически ущербно для России, ее народа и общества. Обвинение СССР (России) в ответственности за начало Второй мировой войны в результате заключения договора и протокола 1939 года стало привычным атрибутом не только современной европейской политики", - указывается в резолюции. Дошло и до того, что, в частности, на сайтах акции "Бессмертный полк онлайн" в нынешнем году были размещены фотографии нацистских преступников, отмечается в резолюции. Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил дела по этим фактам. Следствие подозревает в причастности к преступлению граждан Украины и Эстонии, а также более 10 россиян из разных регионов страны, в том числе из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

Как отмечается в резолюции, постановление Съезда народных депутатов СССР не имеет в своей основе историко-правового обоснования для утверждения о том, что обусловленные секретным протоколом разграничения сфер интересов СССР и Германии противоречили суверенитету и независимости ряда третьих стран. Нет и доказательств того, что, как отмечалось в том постановлении, обязательства Германии перед СССР якобы усугубили последствия вероломной нацистской агрессии 22 июня 1941 года. Отсутствуют и подтверждения того, что протокол был использован Сталиным и его окружением для предъявления силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств, пишут авторы резолюции.

Кроме того, решение о включении вопроса о советско-германском договоре и секретном протоколе в повестку Съезда народных депутатов СССР в 1989 году принималось исключительно из соображений "политической целесообразности" сепаратисткой направленности, указывается в резолюции. "Продвигали в жизнь это постановление представители Народных фронтов Эстонии, Латвии и литовского "Саюдиса", - говорится в резолюции.

История вопроса

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение "сфер интересов" Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее. Вместе с тем, протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным путем.

По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.

Двадцать четвертого декабря 1989 года второй съезд народных депутатов СССР (в то время - высший орган государственной власти в Советском Союзе) принял подписанное советским лидером Михаилом Горбачевым постановление № 979-1 "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", осудившее факт подписания секретного дополнительного протокола и других секретных договоренностей с Германией, и признававшее их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Постановление съезда было подготовлено по итогам работы депутатской комиссии, возглавляемой членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым.

По мнению ряда историков, то постановление съезда нардепов, признававшее прямую связь между секретными протоколами и включением в 1940 году в состав Советского Союза в качестве союзных республик Латвии, Литвы, Эстонии, а также Молдавии, создавало идеологическую основу для их выхода из СССР на рубеже 1980-х-1990-х годов и фактического распада союзного государства.