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РИА Новости

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа

Вчера, 10:41
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© Фото : National Archives & Records AdministrationМолотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
© Фото : National Archives & Records Administration
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
Документы публикуются впервые. Текст соглашения уже был известен, однако ранее доступными были лишь немецкие варианты пакта.
© Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
© Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
На сайте фонда приводится отсканированный договор, а также секретный дополнительный протокол, посвященный разграничению сфер влияния в Восточной Европе, и разъяснение к нему на русском и немецком языках.
Все материалы предоставлены историко-документальным департаментом МИД России.
Министры иностранных дел Германии и Советского Союза Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали межправительственное соглашение о ненападении между странами 23 августа 1939 года.
© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Согласно договору, Москва и Берлин брали на себя обязательства не нападать друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из сторон ввяжется в войну с третьей, и не вступать в союзы с другими державами, "прямо или косвенно направленные против другой стороны".
Пакт заключили на десять лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.
Научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян. Архивное фото
23 августа 2017, 08:00
Александр Чубарьян о пакте Молотова — Риббентропа: мы хотели выиграть время
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Вячеслав МолотовМИД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
В полном соответствии с секретным протоколом, чей оригинал был найден в архивах Политбюро ЦК КПСС только в середине 1990-х годов, германские войска в 1939 году не заходили в населенные преимущественно белорусами и украинцами восточные регионы Польши, а также на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. На все эти территории впоследствии вошли советские войска. 17 сентября 1939 года советские войска вошли на территорию восточных регионов Польши. В 1939-1940 годах, опираясь на левые политические силы в этих странах, сталинское руководство установило контроль над Латвией, Литвой и Эстонией, а в результате военного конфликта с Финляндией, тоже отнесенной секретным протоколом к сфере интересов СССР, отторгло от этой страны часть Карелии и прилегающие к Ленинграду (ныне город Санкт-Петербург) территории.
2 июня, 12:05
Elef 75
56020020
Выше вы написали, что якобы не могли найти секретный протокол, я и спросил, покажите, откуда это взяли? А, дело было так: в 89 году в Совете народных депутатов подняли этот вопрос, и в середине 90-х этот протокол был найден. А, то, что Кунгуров пишет и в роликах вам голову лапшой обматывает, так, это ваши проблемы!!!
2 июня, 14:50
Elef 75
5700004
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