Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
Документы публикуются впервые. Текст соглашения уже был известен, однако ранее доступными были лишь немецкие варианты пакта.
© Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа
На сайте фонда приводится отсканированный договор, а также секретный дополнительный протокол, посвященный разграничению сфер влияния в Восточной Европе, и разъяснение к нему на русском и немецком языках.
Все материалы предоставлены историко-документальным департаментом МИД России.
Министры иностранных дел Германии и Советского Союза Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали межправительственное соглашение о ненападении между странами 23 августа 1939 года.
© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Согласно договору, Москва и Берлин брали на себя обязательства не нападать друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из сторон ввяжется в войну с третьей, и не вступать в союзы с другими державами, "прямо или косвенно направленные против другой стороны".
Пакт заключили на десять лет с дальнейшим продлением каждые пять лет.
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