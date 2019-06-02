Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа

Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фонд "Историческая память" Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа

Документы публикуются впервые. Текст соглашения уже был известен, однако ранее доступными были лишь немецкие варианты пакта.

© Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа © Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова — Риббентропа

На сайте фонда приводится отсканированный договор, а также секретный дополнительный протокол, посвященный разграничению сфер влияния в Восточной Европе, и разъяснение к нему на русском и немецком языках.

Все материалы предоставлены историко-документальным департаментом МИД России.

Министры иностранных дел Германии и Советского Союза Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали межправительственное соглашение о ненападении между странами 23 августа 1939 года.

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией © Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

Согласно договору, Москва и Берлин брали на себя обязательства не нападать друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из сторон ввяжется в войну с третьей, и не вступать в союзы с другими державами, "прямо или косвенно направленные против другой стороны".