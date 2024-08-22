https://ria.ru/20240822/upts-1967895736.html

Приходы УПЦ будут насильно переводить к раскольникам, рассказали в РПЦ

Приходы УПЦ будут насильно переводить к раскольникам, рассказали в РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024

Приходы УПЦ будут насильно переводить к раскольникам, рассказали в РПЦ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда полагает что приходы канонической... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:35

2024-08-22T20:35

2024-08-22T20:35

религия

ситуация вокруг упц

московский патриархат

владимир легойда

украина

в мире

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда полагает что приходы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине будут насильственно переводить в раскольническую структуру. "С высокой долей вероятности можно предположить, что, коль скоро насильственно будут приходы отбираться или будут закрываться, или будут их пытаться перевести в другие существующие юрисдикции – так называемую Православную церковь Украины, может быть, какие-то другие, – то, конечно, будет отбираться и их имущество", – сказал он в эфире "Россия 24" Многолетнее давление на каноническую Церковь "не вчера началось", но оно не дало никакого результата, подчеркнул Легойда. "Это какой-то самораспад, это уничтожение тех базовых смыслов, на которых когда-то создавалась культура, на которой создавался народ. Это просто отказ от того, что мы называем киевской купелью крещения, откуда мы все вышли и это и, помимо прочего, это какое-то уничтожение человеческого достоинства, потому что, как я уже сказал, попираются базовые права человека, для чего это нужно".

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967834795.html

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ситуация вокруг упц, московский патриархат, владимир легойда, украина, в мире