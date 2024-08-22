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Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич - РИА Новости, 22.08.2024
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Религия
 
17:19 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967851847.html
Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич
Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич - РИА Новости, 22.08.2024
Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич
Шаги режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают Конституцию Украины и обязательства Киева в рамках Организации по... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:19
2024-08-22T17:19
религия
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр лукашевич
обсе
верховная рада украины
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Шаги режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают Конституцию Украины и обязательства Киева в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Действия потерявшего всякую легитимность режима Владимира Зеленского открыто нарушают соответствующие положения Конституции Украины, а также ее многочисленные международные обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ", - отметил Лукашевич. Дипломат уточнил, что речь идет о положениях Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года, Венского документа СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, а также о решениях СМИД ОБСЕ в Маастрихте (2003 года) и Киеве (2013 года). "В соответствии с этими документами государства-участники единогласно приняли на себя обязательства уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, стремиться к предупреждению нетерпимости, насилия на почве религии и убеждении; обеспечивать и поощрять свободу личности исповедовать и практиковать, единолично или совместно с другими, религию или веру - при необходимости посредством принятия транспарентных законов, правил, практики и политики", - пояснил постпред РФ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, александр лукашевич, обсе, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич

Лукашевич: закон о запрете УПЦ нарушает международные обязательства Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрапезный храм Киево-Печерской лавры в Киеве
Трапезный храм Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Трапезный храм Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Шаги режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают Конституцию Украины и обязательства Киева в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
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"Действия потерявшего всякую легитимность режима Владимира Зеленского открыто нарушают соответствующие положения Конституции Украины, а также ее многочисленные международные обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ", - отметил Лукашевич.
Дипломат уточнил, что речь идет о положениях Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года, Венского документа СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, а также о решениях СМИД ОБСЕ в Маастрихте (2003 года) и Киеве (2013 года).
«
"В соответствии с этими документами государства-участники единогласно приняли на себя обязательства уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, стремиться к предупреждению нетерпимости, насилия на почве религии и убеждении; обеспечивать и поощрять свободу личности исповедовать и практиковать, единолично или совместно с другими, религию или веру - при необходимости посредством принятия транспарентных законов, правил, практики и политики", - пояснил постпред РФ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашевичОБСЕВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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