https://ria.ru/20240822/ukraina-1967851847.html

Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич

Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич - РИА Новости, 22.08.2024

Принятый Радой закон об УПЦ нарушает конституцию Украины, заявил Лукашевич

Шаги режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают Конституцию Украины и обязательства Киева в рамках Организации по... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:19

2024-08-22T17:19

2024-08-22T17:19

религия

украина

россия

киев

владимир зеленский

александр лукашевич

обсе

верховная рада украины

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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Шаги режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви (УПЦ) нарушают Конституцию Украины и обязательства Киева в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Действия потерявшего всякую легитимность режима Владимира Зеленского открыто нарушают соответствующие положения Конституции Украины, а также ее многочисленные международные обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ", - отметил Лукашевич. Дипломат уточнил, что речь идет о положениях Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года, Венского документа СБСЕ 1989 года, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года, а также о решениях СМИД ОБСЕ в Маастрихте (2003 года) и Киеве (2013 года). "В соответствии с этими документами государства-участники единогласно приняли на себя обязательства уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, стремиться к предупреждению нетерпимости, насилия на почве религии и убеждении; обеспечивать и поощрять свободу личности исповедовать и практиковать, единолично или совместно с другими, религию или веру - при необходимости посредством принятия транспарентных законов, правил, практики и политики", - пояснил постпред РФ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, киев, владимир зеленский, александр лукашевич, обсе, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия