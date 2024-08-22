https://ria.ru/20240822/ukraina-1967834795.html

Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ

Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024

Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ

Верховная рада Украины хочет уничтожить крупнейший в стране религиозный институт при полном игнорировании мнения миллионов верующих, заявил РИА Новости постпред РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:19

2024-08-22T16:19

2024-08-22T16:27

религия

россия

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обсе

религия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины хочет уничтожить крупнейший в стране религиозный институт при полном игнорировании мнения миллионов верующих, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ"."Документ развязывает руки киевскому режиму в деле запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая исторически играет ключевую роль в жизни украинского общества. Налицо стремление отработать чудовищный политический заказ по насильственному уничтожению крупнейшего в стране религиозного института при тотальном игнорировании мнения миллионов верующих УПЦ", - отметил Лукашевич.Собеседник агентства также указал на то, что ситуация с обеспечением свободы религии в регионе ОБСЕ продолжает деградировать."Безусловная "пальма первенства" - у киевского режима. Решительно осуждаем принятие Верховной Радой Украины скандального закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - заявил постпред РФ.Дипломат напомнил, что ежегодно 22 августа отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный резолюцией Генассамблеей ООН в 2019 году.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, обсе, религия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев