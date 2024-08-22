https://ria.ru/20240822/ukraina-1967834795.html
Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ
Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ - РИА Новости, 22.08.2024
Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ
Верховная рада Украины хочет уничтожить крупнейший в стране религиозный институт при полном игнорировании мнения миллионов верующих, заявил РИА Новости постпред РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:27
религия
россия
украина
москва
обсе
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины хочет уничтожить крупнейший в стране религиозный институт при полном игнорировании мнения миллионов верующих, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ"."Документ развязывает руки киевскому режиму в деле запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая исторически играет ключевую роль в жизни украинского общества. Налицо стремление отработать чудовищный политический заказ по насильственному уничтожению крупнейшего в стране религиозного института при тотальном игнорировании мнения миллионов верующих УПЦ", - отметил Лукашевич.Собеседник агентства также указал на то, что ситуация с обеспечением свободы религии в регионе ОБСЕ продолжает деградировать."Безусловная "пальма первенства" - у киевского режима. Решительно осуждаем принятие Верховной Радой Украины скандального закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - заявил постпред РФ.Дипломат напомнил, что ежегодно 22 августа отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный резолюцией Генассамблеей ООН в 2019 году.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967348910.html
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, обсе, религия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев
Религия, Россия, Украина, Москва, ОБСЕ, Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киев
Постпред при ОБСЕ прокомментировал принятие Радой закона о запрете УПЦ
Лукашевич: на Украине хотят уничтожить крупнейший религиозный институт в стране
ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины хочет уничтожить крупнейший в стране религиозный институт при полном игнорировании мнения миллионов верующих, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь
- самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ
".
"Документ развязывает руки киевскому режиму в деле запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая исторически играет ключевую роль в жизни украинского общества. Налицо стремление отработать чудовищный политический заказ по насильственному уничтожению крупнейшего в стране религиозного института при тотальном игнорировании мнения миллионов верующих УПЦ", - отметил Лукашевич.
Собеседник агентства также указал на то, что ситуация с обеспечением свободы религии в регионе ОБСЕ продолжает деградировать.
"Безусловная "пальма первенства" - у киевского режима. Решительно осуждаем принятие Верховной Радой Украины скандального закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", - заявил постпред РФ.
Дипломат напомнил, что ежегодно 22 августа отмечается Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный резолюцией Генассамблеей ООН
в 2019 году.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".