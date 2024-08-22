https://ria.ru/20240822/taxi-1967904399.html

В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси

В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси - РИА Новости, 22.08.2024

В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси

Введенный в Ленинградской области запрет на работу иностранных граждан в сфере такси не затронет граждан государств-членов ЕАЭС и граждан стран с визовым... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:35

2024-08-22T21:35

2024-08-22T21:35

ленинградская область

узбекистан

таджикистан

евразийский экономический союз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731955554_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_87891364e05f39e5e28e60b8d71bc11f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Введенный в Ленинградской области запрет на работу иностранных граждан в сфере такси не затронет граждан государств-членов ЕАЭС и граждан стран с визовым режимом въезда, сообщает областное правительство. Ранее прокуратура Ленинградской области сообщила, что по инициативе прокурора региона губернатором области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем на текущий год. "Запрет касается граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, и не распространяется на иностранных граждан государств – участниц членов Евразийского Экономического Союза – Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия, а также иностранных граждан из стран с визовым режимом въезда. Контролировать выполнение постановления будут сотрудники регионального МВД. Нарушение запрета влечет наложение административного наказания в виде штрафа", – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова, слова которой приводятся в сообщении. По ее словам, компании, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги в сфере легкового такси, обязаны во исполнение постановления губернатора Ленинградской области расторгнуть в течение трех месяцев трудовые договоры с иностранными работниками, имеющими патенты на работу таксистами, а также не имеют права принимать на работу новых работников.

https://ria.ru/20240822/sovet-1967903680.html

ленинградская область

узбекистан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, узбекистан, таджикистан, евразийский экономический союз, происшествия