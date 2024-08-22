https://ria.ru/20240822/taxi-1967904399.html
В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси
В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси - РИА Новости, 22.08.2024
В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси
Введенный в Ленинградской области запрет на работу иностранных граждан в сфере такси не затронет граждан государств-членов ЕАЭС и граждан стран с визовым... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:35
2024-08-22T21:35
2024-08-22T21:35
ленинградская область
узбекистан
таджикистан
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Введенный в Ленинградской области запрет на работу иностранных граждан в сфере такси не затронет граждан государств-членов ЕАЭС и граждан стран с визовым режимом въезда, сообщает областное правительство. Ранее прокуратура Ленинградской области сообщила, что по инициативе прокурора региона губернатором области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем на текущий год. "Запрет касается граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, и не распространяется на иностранных граждан государств – участниц членов Евразийского Экономического Союза – Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия, а также иностранных граждан из стран с визовым режимом въезда. Контролировать выполнение постановления будут сотрудники регионального МВД. Нарушение запрета влечет наложение административного наказания в виде штрафа", – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова, слова которой приводятся в сообщении. По ее словам, компании, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги в сфере легкового такси, обязаны во исполнение постановления губернатора Ленинградской области расторгнуть в течение трех месяцев трудовые договоры с иностранными работниками, имеющими патенты на работу таксистами, а также не имеют права принимать на работу новых работников.
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ленинградская область, узбекистан, таджикистан, евразийский экономический союз, происшествия
Ленинградская область, Узбекистан, Таджикистан, Евразийский экономический союз, Происшествия
В Ленинградской области объяснили детали запрета на работу в такси
Запрет на работу в такси в Ленинградской области не затронет граждан ЕАЭС