"Видим ее лишь там". Почему в США все больше недовольных Камалой Харрис

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:03

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Предвыборные дебаты под вопросом. Как сообщил Дональд Трамп, его соперница не пожелала с ним встретиться. Он пытается заработать на этом очки, но неясно, удастся ли. Харрис ведет крайне сдержанную кампанию. Отказ от дебатов вполне в это вписывается, хотя есть и риски. О том, как разворачиваются события, — в материале РИА Новости.Долгий путь к дебатамВ июне Байден проиграл дебаты Трампу. И выбыл из гонки, уступив место своему заместителю.Предполагались новые дебаты — договоренность о втором раунде была еще с Байденом. Но тут Трамп сдал назад. И согласился лишь после долгих увиливаний. Назначили три тура — 4, 10 и 25 сентября.Теперь опять все повернулось на 180 градусов."Товарищ Камала Харрис известила нас, что не появится на Fox News 4 сентября, — написал Трамп в собственной сети Truth Social — Я почему-то не удивлен".В штабе Харрис это не подтвердили, но и не опровергли. Сейчас демократам не до комментариев — у них партийная конвенция, где еще раз в рамках устоявшейся процедуры надо подтвердить выдвижение номинанта.Некоторые наблюдатели допускают, что Харрис еще при обсуждении две недели назад отвергла дату 4 сентября. А Трамп сейчас вспомнил об этом, пытаясь перехватить инициативу.Это "может быть агрессивной стратегией, чтобы представить себя не боящимся выступить против знаменитого прокурора (одна из прошлых должностей Харрис. — Прим. ред.) после того, как он ошеломляюще разочаровал некоторых поклонников, отказавшись от дебатов в начале августа", — отмечает, в частности, издание The New Republic. Тогда в Truth Social даже запустили хештэг #TrumpIsACoward (#ТрампТрус).Уже известно, что 4 сентября Трамп примет участие в городском собрании в Пенсильвании вместе с ведущим Fox News Шоном Хэннити.О 10-м и 25-м он пока ничего не говорит. На эти даты демократы однозначно "подписались". "Избиратели заслуживают, чтобы кандидаты на высшую должность в государстве поделились своими конкурирующими взглядами на наше будущее", — говорил по этому поводу директор по связям с общественностью штаба Харрис Майкл Тайлер.Кроме того, 1 октября в прямом эфире должна состояться встреча претендентов на пост вице-президента: губернатора Миннесоты Тима Уолца от демократов и сенатора из Огайо Джеймса Вэнса от республиканцев.Главное — не сказать лишнегоХотя заявление Трампа можно расценить как часть привычной для него стратегии скандальных вбросов, Харрис действительно старается ограничить медийную активность. Интервью и дискуссиям она предпочитает митинги перед сторонниками, где застрахована от неудобных вопросов.И СМИ обращают на это внимание. По мнению обозревателя The Washington Post (WP), Харрис переняла манеру поведения Байдена. Но между ними большая разница."Сонный Джо" обосновался в Белом доме в эпидемию коронавируса. Выступления по видеосвязи и редкие контакты с журналистами оправдывались соображениями безопасности. А потом, видимо, уже была просто инерция. Хотя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обещала, что новая администрация "вернет прозрачность" в работу властей.Харрис же без уважительных причин возвела стену между собой и СМИ. С момента замены Байдена в гонке она не дала ни одного интервью или масштабной пресс-конференции, соответствующей статусу кандидата в президенты.В августе кратко пообщалась с журналистами в аэропорту в Детройте. "Вице-президент ответила на шесть вопросов, ни один из ее ответов не был длиннее двух предложений", — констатирует обозреватель WP."Если бы она хотела дать интервью крупной телесети, газете или журналу, это, вероятно, организовали бы за час или два, — добавляет он. — Не похоже, чтобы какая-либо медиаорганизация возражала"."Харрис путешествует с репортерами на борту Air Force Two (самолет вице-президента) и часто общается с ними, но ее предвыборный штаб требует не разглашать содержание бесед", — уверяет агентство Associated Press.С одной стороны, это позволяет избежать оплошностей вроде тех, что допускал Байден, путая в публичных выступлениях названия стран, имена политиков и так далее.С другой — на руку Трампу, который раздает интервью направо и налево. Впрочем, его предвыборная кампания продолжается дольше, чем у Харрис, да и разговаривает он в основном с лояльными ему ведущими все того же Fox News."Это убьет вас?"Молчание Харрис связывают с изменением ее позиции по ряду вопросов.Например, относительно фрекинга — гидравлического разрыва пласта, применяемого нефтяниками. Прежде она была категорически против, поскольку это наносит ущерб окружающей среде. Теперь — за.О фрекинге упомянул и Трамп. А та же WP, агитирующая за демократов, прямо потребовала от Харрис объяснений.Нет ясности и с проблемами медицинского страхования, абортов, миграционного законодательства, финансирования полиции. Трамп тут по крайней мере последователен, чего не скажешь о его сопернице.Харрис все громче критикуют и ее сторонники. Так, популярный телеведущий Стивен Смит (работает на спортивном канале ESPN, но активно освещает и политическую повестку) на днях буквально разгромил ее в своем шоу."Единственное, где мы видели Камалу Харрис, это митинги, — напомнил он. — Я обращаюсь здесь к своей сестре (Смит тоже афроамериканец. — Прим. ред.). Вы баллотируетесь на пост президента. Вы получили мой голос. Почему скрываетесь?"И продолжил: "Если вы консерватор и критикуете ее за это, высмеиваете или что-то еще, вы имеете на это полное право. А вы, антиконсерваторы, заткнитесь и идите к черту".Джим Акоста с продемократического CNN также упрекнул помощников Харрис в отказе от интервью и пресс-конференций. "Ребята, если сделаете это, разве вы погибнете?" — спросил он у Майкла Тайлера, PR-директора штаба Харрис. Тот лишь рассмеялся, пообещав исправиться.На осторожность Харрис можно списать и динамику августовских соцопросов. После рокировки с Байденом ее рейтинги росли, но сейчас затормозились. Недавно казалось, что вице-президент отбивает у соперника так называемые колеблющиеся штаты. Теперь же, утверждает со ссылкой на свои данные CBS News, у обоих там равные шансы.Не исключено, что после окончания конвенции Демпартии, заручившись поддержкой новых доноров и представителей политической элиты, Харрис пересмотрит медийную стратегию. Иначе недовольных ее молчанием станет больше и Трамп восстановит пошатнувшиеся позиции.

