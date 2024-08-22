Рейтинг@Mail.ru
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
20:24 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/putilovo-1967893566.html
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области - РИА Новости, 22.08.2024
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:24
2024-08-22T20:24
ленинградская область
ленинградская область
кировский район
россия
александр дрозденко
русское географическое общество
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cbe84ac4ce99fbe674a46518e4e9e2c8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр Дрозденко во время визита в музей под открытым небом. "Геологический туризм по Путиловской плите – совсем новое направление путешествий по Ленобласти. Но очень захватывающее. Будем помогать ребятам развиваться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Глава области добавил к сообщению фотографии на которой он, вооружившись молотком и зубилом, добывает передний щит трилобита азафуса, следует из подписи. Сегодня палеопарк Путилово - это уникальный туристический объект, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках, найти окаменелости живых организмов возрастом более 400 миллионов лет, познакомиться с флорой и фауной. Он является первым палеопарком в России. Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО "Кампес" - производителя изделий из "Путиловского камня" – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв. В палеопарке отметили, что в этом году ожидают около 10 тысяч туристов, поток которых постоянно растет. Парк стал членоми Русского географического общества. Также начал сотрудничать с РАН, совместно с учеными на территории палеопарка проводятся исследования уникального геологического объекта Геккерова горба.
https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966454763.html
https://ria.ru/20240712/soglashenie-1959328943.html
ленинградская область
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967892591_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3539043043b1ee0572bc696bd9283b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, кировский район, россия, александр дрозденко, русское географическое общество, российская академия наук
Ленинградская область , Ленинградская область, Кировский район, Россия, Александр Дрозденко, Русское географическое общество, Российская академия наук
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области

Палеопарк Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramПалеопарк Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Палеопарк Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Палеопарк Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр Дрозденко во время визита в музей под открытым небом.
"Геологический туризм по Путиловской плите – совсем новое направление путешествий по Ленобласти. Но очень захватывающее. Будем помогать ребятам развиваться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Ресурсные центры в Ленинградской области получили школьные автобусы
15 августа, 18:44
Глава области добавил к сообщению фотографии на которой он, вооружившись молотком и зубилом, добывает передний щит трилобита азафуса, следует из подписи.
Сегодня палеопарк Путилово - это уникальный туристический объект, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках, найти окаменелости живых организмов возрастом более 400 миллионов лет, познакомиться с флорой и фауной.
Он является первым палеопарком в России.
Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО "Кампес" - производителя изделий из "Путиловского камня" – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв.
В палеопарке отметили, что в этом году ожидают около 10 тысяч туристов, поток которых постоянно растет. Парк стал членоми Русского географического общества. Также начал сотрудничать с РАН, совместно с учеными на территории палеопарка проводятся исследования уникального геологического объекта Геккерова горба.
Соглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Соглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область
12 июля, 18:58
 
Ленинградская областьЛенинградская областьКировский районРоссияАлександр ДрозденкоРусское географическое обществоРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала