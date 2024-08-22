https://ria.ru/20240822/putilovo-1967893566.html
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области - РИА Новости, 22.08.2024
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:24
2024-08-22T20:24
2024-08-22T20:24
ленинградская область
ленинградская область
кировский район
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александр дрозденко
русское географическое общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр Дрозденко во время визита в музей под открытым небом. "Геологический туризм по Путиловской плите – совсем новое направление путешествий по Ленобласти. Но очень захватывающее. Будем помогать ребятам развиваться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Глава области добавил к сообщению фотографии на которой он, вооружившись молотком и зубилом, добывает передний щит трилобита азафуса, следует из подписи. Сегодня палеопарк Путилово - это уникальный туристический объект, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках, найти окаменелости живых организмов возрастом более 400 миллионов лет, познакомиться с флорой и фауной. Он является первым палеопарком в России. Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО "Кампес" - производителя изделий из "Путиловского камня" – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв. В палеопарке отметили, что в этом году ожидают около 10 тысяч туристов, поток которых постоянно растет. Парк стал членоми Русского географического общества. Также начал сотрудничать с РАН, совместно с учеными на территории палеопарка проводятся исследования уникального геологического объекта Геккерова горба.
https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966454763.html
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ленинградская область, кировский район, россия, александр дрозденко, русское географическое общество, российская академия наук
Ленинградская область , Ленинградская область, Кировский район, Россия, Александр Дрозденко, Русское географическое общество, Российская академия наук
Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
Палеопарк Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр Дрозденко во время визита в музей под открытым небом.
"Геологический туризм по Путиловской плите – совсем новое направление путешествий по Ленобласти. Но очень захватывающее. Будем помогать ребятам развиваться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Глава области добавил к сообщению фотографии на которой он, вооружившись молотком и зубилом, добывает передний щит трилобита азафуса, следует из подписи.
Сегодня палеопарк Путилово - это уникальный туристический объект, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках, найти окаменелости живых организмов возрастом более 400 миллионов лет, познакомиться с флорой и фауной.
Он является первым палеопарком в России
.
Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО "Кампес" - производителя изделий из "Путиловского камня" – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв.
В палеопарке отметили, что в этом году ожидают около 10 тысяч туристов, поток которых постоянно растет. Парк стал членоми Русского географического общества
. Также начал сотрудничать с РАН
, совместно с учеными на территории палеопарка проводятся исследования уникального геологического объекта Геккерова горба.