https://ria.ru/20240822/putilovo-1967893566.html

Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области

Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области - РИА Новости, 22.08.2024

Путилово расширяет туристические возможности Ленинградской области

Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:24

2024-08-22T20:24

2024-08-22T20:24

ленинградская область

ленинградская область

кировский район

россия

александр дрозденко

русское географическое общество

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Палеопарк в селе Путилово Кировского района расширяет туристические возможности Ленинградской области, такие выводы сделал губернатор региона Александр Дрозденко во время визита в музей под открытым небом. "Геологический туризм по Путиловской плите – совсем новое направление путешествий по Ленобласти. Но очень захватывающее. Будем помогать ребятам развиваться", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Глава области добавил к сообщению фотографии на которой он, вооружившись молотком и зубилом, добывает передний щит трилобита азафуса, следует из подписи. Сегодня палеопарк Путилово - это уникальный туристический объект, где каждый может принять участие в палеонтологических раскопках, найти окаменелости живых организмов возрастом более 400 миллионов лет, познакомиться с флорой и фауной. Он является первым палеопарком в России. Палеопарк Путилово расположен на территории горнодобывающего предприятия АО "Кампес" - производителя изделий из "Путиловского камня" – главного материала, который использовался при строительстве в XVII-XVIII вв. В палеопарке отметили, что в этом году ожидают около 10 тысяч туристов, поток которых постоянно растет. Парк стал членоми Русского географического общества. Также начал сотрудничать с РАН, совместно с учеными на территории палеопарка проводятся исследования уникального геологического объекта Геккерова горба.

https://ria.ru/20240815/avtobusy-1966454763.html

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ленинградская область

кировский район

россия

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ленинградская область, кировский район, россия, александр дрозденко, русское географическое общество, российская академия наук