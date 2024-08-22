Рейтинг@Mail.ru
Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 22.08.2024 (обновлено: 22:14 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/poezd-1967871201.html
Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда
Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда - РИА Новости, 22.08.2024
Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда
Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:26
2024-08-22T22:14
технологии
санкт-петербург
москва
россия
олег белозеров
александр мишарин
ржд
трансмашхолдинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927746634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb00c29d529ca6de05c6f545587c4012.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и купе-сьют, следует из презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости. Презентацию компании предоставили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. "Классы обслуживания в поездах" — указано на одной из страниц презентации. Высокоскоростные составы, рассказывал ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час. Согласно презентации "ВСМ Две столицы", стандарт-класс будет иметь компоновку кресел "три плюс два", их ширина составит 480 миллиметров, шаг между креслами — 930 миллиметров. Комфорт-класс получит компоновку кресел "два плюс два" с шириной 480 миллиметров и шагом между ними — 930 миллиметров.В бизнес-классе будет компоновка "два плюс два", ширина кресла — 480 миллиметров, шаг между ними — 980 миллиметров. Первый класс будет иметь компоновку кресел "два плюс один" с шириной 525 миллиметров. Шаг между креслами — 1,2 метра. Всего в поезде ВСМ из восьми вагонов 454 пассажирских места. Один вагон — с 21 местом. "Первый класс (15 мест). Переговорная (четыре места). Купе-сьют (два места)", — говорится в презентации. Один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса "стандарт" — 135 мест, четыре вагона класса "комфорт" — 230 мест. Строить российские поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.
https://ria.ru/20231002/tsena-1899820281.html
https://ria.ru/20240119/vsm-1922299118.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927746634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5a9c1d745be0d3714bd8b87c07e074a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, санкт-петербург, москва, россия, олег белозеров, александр мишарин, ржд, трансмашхолдинг
Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Олег Белозеров, Александр Мишарин, РЖД, Трансмашхолдинг
Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда

"ВСМ Две столицы" показали презентацию нового высокоскоростного поезда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда на заводе "Уральские локомотивы"
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и купе-сьют, следует из презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости.
Презентацию компании предоставили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. "Классы обслуживания в поездах" — указано на одной из страниц презентации.
Классы обслуживания в поездах ВСМ
Классы обслуживания в поездах ВСМ
Классы обслуживания в поездах ВСМ
1 из 2
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
2 из 2
Классы обслуживания в поездах ВСМ
1 из 2
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
2 из 2
Высокоскоростные составы, рассказывал ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час.
Согласно презентации "ВСМ Две столицы", стандарт-класс будет иметь компоновку кресел "три плюс два", их ширина составит 480 миллиметров, шаг между креслами — 930 миллиметров. Комфорт-класс получит компоновку кресел "два плюс два" с шириной 480 миллиметров и шагом между ними — 930 миллиметров.
В бизнес-классе будет компоновка "два плюс два", ширина кресла — 480 миллиметров, шаг между ними — 980 миллиметров. Первый класс будет иметь компоновку кресел "два плюс один" с шириной 525 миллиметров. Шаг между креслами — 1,2 метра.
Всего в поезде ВСМ из восьми вагонов 454 пассажирских места. Один вагон — с 21 местом. "Первый класс (15 мест). Переговорная (четыре места). Купе-сьют (два места)", — говорится в презентации.
Машинист в кабине высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург
2 октября 2023, 04:14
Один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса "стандарт" — 135 мест, четыре вагона класса "комфорт" — 230 мест.
Строить российские поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.
Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде
19 января, 11:52
 
ТехнологииСанкт-ПетербургМоскваРоссияОлег БелозеровАлександр МишаринРЖДТрансмашхолдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала