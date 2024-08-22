Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и купе-сьют, следует из презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости. Презентацию компании предоставили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. "Классы обслуживания в поездах" — указано на одной из страниц презентации. Высокоскоростные составы, рассказывал ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час. Согласно презентации "ВСМ Две столицы", стандарт-класс будет иметь компоновку кресел "три плюс два", их ширина составит 480 миллиметров, шаг между креслами — 930 миллиметров. Комфорт-класс получит компоновку кресел "два плюс два" с шириной 480 миллиметров и шагом между ними — 930 миллиметров.В бизнес-классе будет компоновка "два плюс два", ширина кресла — 480 миллиметров, шаг между ними — 980 миллиметров. Первый класс будет иметь компоновку кресел "два плюс один" с шириной 525 миллиметров. Шаг между креслами — 1,2 метра. Всего в поезде ВСМ из восьми вагонов 454 пассажирских места. Один вагон — с 21 местом. "Первый класс (15 мест). Переговорная (четыре места). Купе-сьют (два места)", — говорится в презентации. Один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса "стандарт" — 135 мест, четыре вагона класса "комфорт" — 230 мест. Строить российские поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и купе-сьют, следует из презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости.
Презентацию компании предоставили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. "Классы обслуживания в поездах" — указано на одной из страниц презентации.
Классы обслуживания в поездах ВСМ
Классы обслуживания в поездах ВСМ
1 из 2
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
2 из 2
Классы обслуживания в поездах ВСМ
1 из 2
Основные параметры подвижного состава ВСМ-1
2 из 2
Высокоскоростные составы, рассказывал ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час.
Согласно презентации "ВСМ Две столицы", стандарт-класс будет иметь компоновку кресел "три плюс два", их ширина составит 480 миллиметров, шаг между креслами — 930 миллиметров. Комфорт-класс получит компоновку кресел "два плюс два" с шириной 480 миллиметров и шагом между ними — 930 миллиметров.
В бизнес-классе будет компоновка "два плюс два", ширина кресла — 480 миллиметров, шаг между ними — 980 миллиметров. Первый класс будет иметь компоновку кресел "два плюс один" с шириной 525 миллиметров. Шаг между креслами — 1,2 метра.
Всего в поезде ВСМ из восьми вагонов 454 пассажирских места. Один вагон — с 21 местом. "Первый класс (15 мест). Переговорная (четыре места). Купе-сьют (два места)", — говорится в презентации.
Один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса "стандарт" — 135 мест, четыре вагона класса "комфорт" — 230 мест.
Строить российские поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.
Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.
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