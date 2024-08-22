https://ria.ru/20240822/poezd-1967871201.html

Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда

Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда - РИА Новости, 22.08.2024

Опубликована презентация нового российского высокоскоростного поезда

Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:26

2024-08-22T18:26

2024-08-22T22:14

технологии

санкт-петербург

москва

россия

олег белозеров

александр мишарин

ржд

трансмашхолдинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927746634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb00c29d529ca6de05c6f545587c4012.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Каждый класс российского высокоскоростного поезда будет иметь свою компоновку, ширину кресел и расстояние между рядами, планируется в составе переговорная и купе-сьют, следует из презентации концессионера проекта "ВСМ Две столицы", которую изучило РИА Новости. Презентацию компании предоставили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. "Классы обслуживания в поездах" — указано на одной из страниц презентации. Высокоскоростные составы, рассказывал ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час. Согласно презентации "ВСМ Две столицы", стандарт-класс будет иметь компоновку кресел "три плюс два", их ширина составит 480 миллиметров, шаг между креслами — 930 миллиметров. Комфорт-класс получит компоновку кресел "два плюс два" с шириной 480 миллиметров и шагом между ними — 930 миллиметров.В бизнес-классе будет компоновка "два плюс два", ширина кресла — 480 миллиметров, шаг между ними — 980 миллиметров. Первый класс будет иметь компоновку кресел "два плюс один" с шириной 525 миллиметров. Шаг между креслами — 1,2 метра. Всего в поезде ВСМ из восьми вагонов 454 пассажирских места. Один вагон — с 21 местом. "Первый класс (15 мест). Переговорная (четыре места). Купе-сьют (два места)", — говорится в презентации. Один вагон бизнес-класса — 68 мест, два вагона класса "стандарт" — 135 мест, четыре вагона класса "комфорт" — 230 мест. Строить российские поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030-го "Синара" поставит для ВСМ Москва — Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Таким дорогам потребуются и специальные поезда.

https://ria.ru/20231002/tsena-1899820281.html

https://ria.ru/20240119/vsm-1922299118.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, санкт-петербург, москва, россия, олег белозеров, александр мишарин, ржд, трансмашхолдинг