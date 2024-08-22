Рейтинг@Mail.ru
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/moskalkova-1967806814.html
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии - РИА Новости, 22.08.2024
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1)... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:58
2024-08-22T14:58
общество
здоровье - общество
ярославская область
россия
татьяна москалькова
сергей бабуркин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1) Ярославской области и совместно с региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным проверила условия их содержания. "В Ярославской области работаем в ИК-1 вместе с региональным уполномоченным Сергеем Бабуркиным. Встретились с осужденными, которые написали нам обращения, и проверили условия содержания. Работа по обеспечению прав людей организована на самом высоком уровне", - сообщила Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что у осужденных есть возможность трудиться и зарабатывать деньги. Кроме того, на территории колонии работает магазин, расположено несколько производственных цехов и школа для взрослых. "Люди проживают в светлых удобных помещениях, при необходимости получают медицинскую помощь", - добавила она.
https://ria.ru/20240822/ombudsmen-1967728963.html
https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, ярославская область, россия, татьяна москалькова, сергей бабуркин
Общество, Здоровье - Общество, Ярославская область, Россия, Татьяна Москалькова, Сергей Бабуркин
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии

Москалькова проверила условия содержания осужденных в ИК-1 Ярославской области

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1) Ярославской области и совместно с региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным проверила условия их содержания.
«
"В Ярославской области работаем в ИК-1 вместе с региональным уполномоченным Сергеем Бабуркиным. Встретились с осужденными, которые написали нам обращения, и проверили условия содержания. Работа по обеспечению прав людей организована на самом высоком уровне", - сообщила Москалькова.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Дагестане попросили проверить смоленский ИК после жалоб заключенных
Вчера, 10:56
Федеральный омбудсмен отметила, что у осужденных есть возможность трудиться и зарабатывать деньги. Кроме того, на территории колонии работает магазин, расположено несколько производственных цехов и школа для взрослых.
"Люди проживают в светлых удобных помещениях, при необходимости получают медицинскую помощь", - добавила она.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"
22 апреля, 21:12
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЯрославская областьРоссияТатьяна МоскальковаСергей Бабуркин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала