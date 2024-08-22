https://ria.ru/20240822/moskalkova-1967806814.html

Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии

Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии - РИА Новости, 22.08.2024

Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1)... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:58

2024-08-22T14:58

2024-08-22T14:58

общество

здоровье - общество

ярославская область

россия

татьяна москалькова

сергей бабуркин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1) Ярославской области и совместно с региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным проверила условия их содержания. "В Ярославской области работаем в ИК-1 вместе с региональным уполномоченным Сергеем Бабуркиным. Встретились с осужденными, которые написали нам обращения, и проверили условия содержания. Работа по обеспечению прав людей организована на самом высоком уровне", - сообщила Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что у осужденных есть возможность трудиться и зарабатывать деньги. Кроме того, на территории колонии работает магазин, расположено несколько производственных цехов и школа для взрослых. "Люди проживают в светлых удобных помещениях, при необходимости получают медицинскую помощь", - добавила она.

https://ria.ru/20240822/ombudsmen-1967728963.html

https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, ярославская область, россия, татьяна москалькова, сергей бабуркин