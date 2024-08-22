https://ria.ru/20240822/moskalkova-1967806814.html
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии - РИА Новости, 22.08.2024
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1)... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:58
2024-08-22T14:58
2024-08-22T14:58
общество
здоровье - общество
ярославская область
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татьяна москалькова
сергей бабуркин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что встретилась с осужденными в исправительной колонии (ИК-1) Ярославской области и совместно с региональным омбудсменом Сергеем Бабуркиным проверила условия их содержания. "В Ярославской области работаем в ИК-1 вместе с региональным уполномоченным Сергеем Бабуркиным. Встретились с осужденными, которые написали нам обращения, и проверили условия содержания. Работа по обеспечению прав людей организована на самом высоком уровне", - сообщила Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила, что у осужденных есть возможность трудиться и зарабатывать деньги. Кроме того, на территории колонии работает магазин, расположено несколько производственных цехов и школа для взрослых. "Люди проживают в светлых удобных помещениях, при необходимости получают медицинскую помощь", - добавила она.
https://ria.ru/20240822/ombudsmen-1967728963.html
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общество, здоровье - общество, ярославская область, россия, татьяна москалькова, сергей бабуркин
Общество, Здоровье - Общество, Ярославская область, Россия, Татьяна Москалькова, Сергей Бабуркин
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ярославской колонии
Москалькова проверила условия содержания осужденных в ИК-1 Ярославской области