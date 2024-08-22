https://ria.ru/20240822/konflikty-1967678231.html

В РАРС назвали главные регионы насилия по религиозному признаку

В РАРС назвали главные регионы насилия по религиозному признаку - РИА Новости, 22.08.2024

В РАРС назвали главные регионы насилия по религиозному признаку

Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников заявил РИА Новости в Международный день памяти жертв актов насилия на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:27

2024-08-22T00:27

2024-08-22T00:27

религия

россия

украина

москва

сергей мельников

владимир путин

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников заявил РИА Новости в Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, что основными регионами насилия по религиозному принципу остаются Африка и Ближний Восток, а на Украине закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, также приведет к росту насилия по религиозному признаку. Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный ООН, отмечается ежегодно 22 августа. "Если говорить о насилии, то в первую очередь это, конечно, традиционные регионы, где такие случаи наблюдаются, особенно Африка, особенно Нигерия, где уже много лет идёт непрекращающаяся борьба между различными племенами, и кочевники нападают на христиан и уничтожают практически целиком целые деревни. По всей видимости, государство не в состоянии с этим справиться, но и, на мой взгляд, международное сообщество и специализированные правозащитные организации на это должного внимания не обращают. То, что сейчас происходит на Святой земле, является тоже во многом конфликтом с определённой религиозной подоплекой. Там насилие прогрессирует, потому что зачастую ни церковь, ни мечеть не ограждают от взрывов, от нанесения бомбовых ударов, от чего бы то ни было", – сказал Мельников РИА Новости. Одним из важных направлений в сфере международной правозащиты в религиозной области остается Украина, где был принят закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь, который приведет к росту насилия, считает он. "Закон несколько модифицирован, но суть от этого не меняется, потому что фактически 9 месяцев дается канонической Украинской православной церкви для того, чтобы доказать, что она не является организацией, которая связана с Москвой. Это, безусловно, приведет к росту насилия, в том числе – если будут попытки продолжения силовых захватов. Они там не прекращаются, и это, конечно, приведёт к тому, что искусственным способом будут пытаться переводить общины в неканоническую Православную церковь Украины", – сказал Мельников. Наступление на традиционные ценности в странах запада, проходящего одну за другой точки невозврата, делают Россию форпостом борьбы за традиционные ценности, на которую могут ориентироваться здоровые силы в мире. Этому способствует указ президента РФ Владимира Путина по поводу возможности для подвергающихся преследованиям за свое отношение к традиционным ценностям в упрощенном порядке приехать на территорию Российской Федерации, считает Мельников.

https://ria.ru/20240818/upts-1966912314.html

https://ria.ru/20240821/goneniya-1967668230.html

россия

украина

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россия, украина, москва, сергей мельников, владимир путин, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире