https://ria.ru/20240822/konflikty-1967678231.html
В РАРС назвали главные регионы насилия по религиозному признаку
В РАРС назвали главные регионы насилия по религиозному признаку - РИА Новости, 22.08.2024
В РАРС назвали главные регионы насилия по религиозному признаку
Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников заявил РИА Новости в Международный день памяти жертв актов насилия на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:27
2024-08-22T00:27
2024-08-22T00:27
религия
россия
украина
москва
сергей мельников
владимир путин
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников заявил РИА Новости в Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, что основными регионами насилия по религиозному принципу остаются Африка и Ближний Восток, а на Украине закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, также приведет к росту насилия по религиозному признаку. Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный ООН, отмечается ежегодно 22 августа. "Если говорить о насилии, то в первую очередь это, конечно, традиционные регионы, где такие случаи наблюдаются, особенно Африка, особенно Нигерия, где уже много лет идёт непрекращающаяся борьба между различными племенами, и кочевники нападают на христиан и уничтожают практически целиком целые деревни. По всей видимости, государство не в состоянии с этим справиться, но и, на мой взгляд, международное сообщество и специализированные правозащитные организации на это должного внимания не обращают. То, что сейчас происходит на Святой земле, является тоже во многом конфликтом с определённой религиозной подоплекой. Там насилие прогрессирует, потому что зачастую ни церковь, ни мечеть не ограждают от взрывов, от нанесения бомбовых ударов, от чего бы то ни было", – сказал Мельников РИА Новости. Одним из важных направлений в сфере международной правозащиты в религиозной области остается Украина, где был принят закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь, который приведет к росту насилия, считает он. "Закон несколько модифицирован, но суть от этого не меняется, потому что фактически 9 месяцев дается канонической Украинской православной церкви для того, чтобы доказать, что она не является организацией, которая связана с Москвой. Это, безусловно, приведет к росту насилия, в том числе – если будут попытки продолжения силовых захватов. Они там не прекращаются, и это, конечно, приведёт к тому, что искусственным способом будут пытаться переводить общины в неканоническую Православную церковь Украины", – сказал Мельников. Наступление на традиционные ценности в странах запада, проходящего одну за другой точки невозврата, делают Россию форпостом борьбы за традиционные ценности, на которую могут ориентироваться здоровые силы в мире. Этому способствует указ президента РФ Владимира Путина по поводу возможности для подвергающихся преследованиям за свое отношение к традиционным ценностям в упрощенном порядке приехать на территорию Российской Федерации, считает Мельников.
https://ria.ru/20240818/upts-1966912314.html
https://ria.ru/20240821/goneniya-1967668230.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, сергей мельников, владимир путин, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Россия, Украина, Москва, Сергей Мельников, Владимир Путин, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников заявил РИА Новости в Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, что основными регионами насилия по религиозному принципу остаются Африка и Ближний Восток, а на Украине закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, также приведет к росту насилия по религиозному признаку.
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный ООН, отмечается ежегодно 22 августа.
"Если говорить о насилии, то в первую очередь это, конечно, традиционные регионы, где такие случаи наблюдаются, особенно Африка, особенно Нигерия, где уже много лет идёт непрекращающаяся борьба между различными племенами, и кочевники нападают на христиан и уничтожают практически целиком целые деревни. По всей видимости, государство не в состоянии с этим справиться, но и, на мой взгляд, международное сообщество и специализированные правозащитные организации на это должного внимания не обращают. То, что сейчас происходит на Святой земле, является тоже во многом конфликтом с определённой религиозной подоплекой. Там насилие прогрессирует, потому что зачастую ни церковь, ни мечеть не ограждают от взрывов, от нанесения бомбовых ударов, от чего бы то ни было", – сказал Мельников РИА Новости.
Одним из важных направлений в сфере международной правозащиты в религиозной области остается Украина
, где был принят закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь
, который приведет к росту насилия, считает он.
"Закон несколько модифицирован, но суть от этого не меняется, потому что фактически 9 месяцев дается канонической Украинской православной церкви для того, чтобы доказать, что она не является организацией, которая связана с Москвой
. Это, безусловно, приведет к росту насилия, в том числе – если будут попытки продолжения силовых захватов. Они там не прекращаются, и это, конечно, приведёт к тому, что искусственным способом будут пытаться переводить общины в неканоническую Православную церковь Украины", – сказал Мельников.
Наступление на традиционные ценности в странах запада, проходящего одну за другой точки невозврата, делают Россию
форпостом борьбы за традиционные ценности, на которую могут ориентироваться здоровые силы в мире. Этому способствует указ президента РФ Владимира Путина
по поводу возможности для подвергающихся преследованиям за свое отношение к традиционным ценностям в упрощенном порядке приехать на территорию Российской Федерации, считает Мельников.