https://ria.ru/20240822/aes-1967862835.html

Эксперт назвал ответственных за атаку ВСУ на Курскую АЭС

Эксперт назвал ответственных за атаку ВСУ на Курскую АЭС - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт назвал ответственных за атаку ВСУ на Курскую АЭС

Ответственность за попытки Киева атаковать Курскую атомную электростанцию лежит на Великобритании и США, поскольку украинские власти полностью им подконтрольны, РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:59

2024-08-22T17:59

2024-08-22T17:59

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

курская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ответственность за попытки Киева атаковать Курскую атомную электростанцию лежит на Великобритании и США, поскольку украинские власти полностью им подконтрольны, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ попытались ударить по Курской АЭС в ночь со среды на четверг. "Украина и ее руководство никакой роли в этом не играют. Они подотчетны и подвластны внешнему управлению - Великобритании и США, и поэтому ответственность за подобные атаки на Лондоне и Вашингтоне", - сказал Коваленко. Он также выразил мнение, что Украина не в состоянии самостоятельно, без использования космической связи и спутников, наводить ракеты и беспилотники по таким объектам и на таком расстоянии. "Чисто технически Украина на такое не способна, да и принять такое решение они сами не могут. Поэтому российское руководство и говорит, что вести переговоры с киевскими властями бессмысленно. И эта атака только подчеркивает: договоренности с ними - это нереальная ситуация", - отметил эксперт. Ранее в четверг постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на следующей неделе планируется визит на Курскую АЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Дипломат уточнил, что встретился с гендиректором организации и обговорил с ним все вопросы по этой поездке. В минувшую субботу Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. После событий в Курской области президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом это авантюры" разговаривать с Украиной Россия не будет. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/putin-1967812038.html

https://ria.ru/20240822/magate-1967842736.html

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, курская аэс